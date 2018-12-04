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Лука Модрич выиграл «Золотой мяч» — 2018
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«Издевательство и скандал»: «Золотой мяч» Модрича возмутил мир

Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич завоевал «Золотой мяч» и прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые десять лет делили между собой звание лучшего игрока. Чемпион мира — 1998 Франк Лебеф назвал победу хорвата «скандалом» и «издевательством над футболом», а сестра Роналду Катя Авейру заявила, что ее брат — лучший футболист планеты для тех, «кто разбирается в футболе».

Лука Модрич выиграл «Золотой мяч», вручаемый авторитетным журналом France Football, и официально стал лучшим игроком мира в 2018 году. Ранее хорват уже удостоился такого признания от Международной федерации футбола (ФИФА), которая наградила его премией The Best, признав сильнейшим футболистом в сезоне-2017/18.

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Если прибавить к этому и звание лучшего игрока чемпионата мира — 2018, то можно с удивлением обнаружить, что такого количества значимых индивидуальных трофеев за один год не собирал даже Криштиану Роналду.

Модрич стал седьмым игроком мадридского «Реала», удостоившимся «Золотого мяча», что позволило испанскому гранду стать лидером по этому показателю:

у ближайших преследователей — «Барселоны», «Ювентуса» и «Милана» — этот трофей завоевывали по шесть футболистов.

Примечательно, что хорвату удалось победить в номинации не за счет бомбардирских качеств, как это обычно происходит, а благодаря умной игре в центре поля. У него всего три гола в 2018 году и 11 результативных передач — статистика не поражает воображение, так что 180 голосовавших футбольных журналистов ориентировались прежде всего не на цифры, а на саму игру полузащитника, который приводит в движение механизм атак «Реала» и сборной Хорватии.

Во многом благодаря видению поля Модрича и его передачам, разрезающим всю оборону соперника, «сливочные» в третий раз подряд победили в Лиге чемпионов, а «шашечные» дошли до финала мундиаля.

Возможно, если бы не чемпионат мира, то одного лишь клубного трофея хорвату не хватило бы для получения «Золотого мяча» и десятилетняя гегемония пары Лионель Месси — Криштиану Роналду не прекратилась бы,

однако в год мундиаля нельзя не обратить внимание на его героев. Хорваты впервые в истории добрались до финала мирового первенства, в то время как португальцы и аргентинцы вылетели еще на стадии 1/8 финала.

Что касается французов, победивших на чемпионате мира, то среди них самыми явными претендентами на «Золотой мяч» были Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе, но по достижениям на клубном уровне они все-таки уступили Модричу — с третьим трофеем Лиги чемпионов подряд вообще мало что может сравниться.

Так Лука превзошел своих основных конкурентов по всем фронтам и стал первым хорватом в истории, завоевавшим награду от France Football.

«Трудно сейчас подобрать слова, чтобы описать мои чувства. Спасибо всем, кто помог мне оказаться сегодня здесь. Хочу поблагодарить своих партнеров из «Реала», мою семью и всех, кто за меня голосовал.

Если я опередил таких великих игроков, как Роналду, Месси, Мбаппе, Гризманн и Неймар, то значит, я действительно сделал что-то особенное на поле в этом году.

В детстве у меня я хотел попасть в большой клуб и выигрывать трофеи. «Золотой мяч» для меня был чем-то вроде детской мечты. Это привилегия и честь для меня», — отметил новоиспеченный обладатель награды.

Также Модрич объявил, что посвящает награду испанцам Хави, Андресу Иньесте и голландцу Уэсли Снейдеру, которые заслуживали, но так и не получили «Золотой мяч» в эпоху безумной конкуренции Месси и Роналду. Такой оригинальной речи на церемонии вручения индивидуальных наград еще не слышали.

Более того, полузащитник честно признался, что обменял бы все эти индивидуальные награды на звание чемпиона мира, однако отметил, что «сам факт достижения финала невероятен для такой маленькой страны, как Хорватия».

Вторым в голосовании журналистов стал Роналду, который не явился на церемонию без объяснения причин.

Сестра нападающего «Ювентуса» Катя Авейру оставила в своем инстаграме язвительный комментарий, прикрепив фотографию Роналду:

«Лучший игрок в мире. Для тех, кто разбирается в футболе».

Сам бывший одноклубник Модрича предпочел хранить молчание. А вот нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, присутствовавший на церемонии и занявший в голосовании третье место, все-таки поделился своими эмоциями.

«Нет, я не разочарован. Это большая гордость — попасть на подиум и быть чемпионом мира. Рассчитываю, что в будущем на месте Луки будет кто-то их моих партнеров по клубу или сборной. В этом году я выиграл Лигу Европы, чемпионат мира. Что еще я должен был сделать? Не знаю», — приводит слова форварда Goal.com.

Еще более откровенно высказался чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Франк Лебеф.

«Это скандал. Я не понимаю, каких критериев придерживались журналисты при голосовании.

Если бы в первую очередь учитывались титулы, то победителем должен был стать французский защитник Рафаэль Варан, который победил на чемпионате мира и выиграл Лигу чемпионов. Не вижу смысла сравнивать индивидуальную игру футболистов: как вы сравните нападающего и вратаря?

В нынешней ситуации получается, что выбирают не лучшего игрока, а того, кто произвел наибольшее впечатление.

Тогда я считаю «Золотой мяч» издевательством над футболом, оскорблением. Лучше вообще отказаться от этой номинации», —

приводит слова Лебефа RMC Sport.

Кажется, что полностью довольным церемонией был только Килиан Мбаппе, который, хоть и занял четвертое место в голосовании за самый престижный трофей, но зато был признан лучшим среди игроков до 21 года.

«Эта награда делает меня только голоднее. Моя следующая цель — поднять над головой абсолютно все трофеи», — приводит слова Мбаппе твиттер Bleacher Report.

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