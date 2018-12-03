«Золотой мяч» в Париже: город в огне коронует Модрича

«Золотой мяч»–2018 – уникальное и невероятно антуражное событие, хотя многим и не нравится лауреат, имя которого можно с уверенностью назвать уже сейчас.

У футбольного мира появится новый император. Его правление вряд ли будет долгим, но это точно событие, ведь за последние десять лет награда доставалась только двоим – Лионелю Месси и Криштиану Роналду, выигрывавшим награду по пять раз.

Поклонники талантов этих двух суперзвезд и сейчас ставят под сомнение итоги номинации 2018 года, еще, конечно, не объявленные, но уже вполне очевидные.

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Значительная часть футбольного мира, именующего Месси исключительно лучшим игроком мира, возмущена, что в этом году аргентинец – вопиющий факт – не попадет даже в тройку. По их мнению, Лео должен получать «мячик» абсолютно всегда, потому что он лучший.

Не сказать, что Месси сдал или провел плохой год, но единственное, что он выиграл – чемпионат Испании с «Барселоной». В год, когда мадридский «Реал» завоевал свою третью Лигу чемпионов подряд и четвертую за пять последних лет, а Франция спустя 20 лет выиграла второй в истории страны чемпионат мира, этого, само собой, оказалось маловато. И пусть на счету аргентинца 34 гола в последнем чемпионате Испании, а в нынешнем сезоне – девять в Примере и шесть в трех проведенных играх Лиги чемпионов.

С Роналду сложнее. Криштиану провел блестящую весну и внес огромный вклад в победу «Реала» в главном клубном турнире континента, забив на пути к трофею супергол «ножницами» в четвертьфинале туринскому «Ювентусу», в который затем перебрался летом.

Чемпионат мира португалец начал с хет-трика в ворота сборной Испании, но вылетел со своей сборной уже в 1/8 финала. И пусть в Турине КриРо традиционно выглядит примой, в 2018 году нашелся другой главный герой.

Вот и хочется, глядя на происходящее в эти дни в Париже, сравнить Криштиану с римским императором Нероном, который, по легенде, поджег Вечный город, хотя на самом деле вряд ли имел к этому отношение.

Да и фраза, «какой великий артист погибает», приписываемая императору перед кончиной, тоже ложится аллюзией на нынешнюю ситуацию в отношении обладателя четырех из пяти и двух последних «Золотых мячей».

Но это все шутки, а Париж горит на самом деле. Манифестации против политики Эманюэля Макрона и, в частности, против повышения цен на бензин вышли из-под контроля. Во Франции сначала говорили, что таких жестоких беспорядков не было десять лет, но теперь временное промежуток вырос до полувека.

«Полицейские говорят, что раньше не сталкивалась с такой жестокостью и решительностью протестующих. В них летели молотки, мотыги, болты, стальные шары, садовые инструменты. Кроме того, в демонстранты бросали газовые бомбы и петарды. Насилие можно проиллюстрировать и другими фактами: в Париже зарегистрировано 249 пожаров, в том числе подожжено 112 автомобилей, 130 баррикад и 6 зданий», — цитирует Первый канал начальника полиции Парижа Мишеля Дельпеша.

400 манифестантов уже находятся под стражей, и это, видимо, не предел. Макрон уже поручил во время экстренного совещания премьер-министру страны встретиться с протестующими, чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию.

Впрочем, на церемонию «Золотого мяча» это не повлияет. Что действительно отразится на ней – так это отсутствие Криштиану Роналду, слишком тяжелый график сезона и подготовки к матчам которого не позволяет присутствовать на мероприятии.

Как известно, ни одной церемонии, на которых португальцу вручали первый приз, он не пропускал. А вот осенью отсутствовал на церемонии ФИФА, где вручалась награда Международной футбольной федерации The Best, которая досталась Луке Модричу.

Именно хорватский полузащитник мадридского «Реала», MVP финала Лиги чемпионов и чемпионата мира, где «шашечная» сборная впервые в своей истории добралась до решающего матча, должен стать тем человеком, кто прервет гегемонию Месси и Роналду в мировом футболе.

В начале ноября проходила информация, что Модрич лидировал в опросе, опережая новоиспеченных чемпионов мира своего одноклубника Рафаэля Варана и Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Уже в конце месяца журналист радиостанции Onda Cero Эктор Фернандес сообщил, что Модрич точно выиграет главный футбольный индивидуальный трофей мира, правда, второе и третье место за ним займут другие игроки.

«Модрич выиграет «Золотой мяч», Криштиану будет вторым, а Гризманн – третьим», – заявил журналист.

Что ж, уже 3 декабря мы узнаем имя лауреата, но формально на приз до сих пор претендуют 30 номинантов, названных ФИФА 8 октября в шесть заходов по пятеркам, вот их полный список:

Первая пятерка: Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Гарет Бэйл («Реал», Уэльс), Карим Бензема («Реал», Франция), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай).

Вторая пятерка: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Диего Годин («Атлетико», Уругвай).

Третья пятерка: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия), Иско («Реал», Испания), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Нголо Канте («Челси», Франция).

Четвертая пятерка: Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия), Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал), Марсело («Реал», Бразилия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

Пятая пятерка: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Ян Облак («Атлетико», Словения), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция).

Шестая пятерка: Иван Ракитич («Барселона», Хорватия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Луис Суарес («Барселона», Уругвай), Рафаэль Варан («Реал», Франция).

Кроме того, впервые в истории будет вручен «Золотой мяч» для игроков до 21 года. На Kopa Trophy претендуют шестеро футболистов: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Джастин Клюйверт («Рома»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Патрик Кутроне, Джанлуиджи Доннарумма (оба – «Милан»).

Вездесущие инсайдеры и букмекеры и здесь имеют своего явного фаворита, предрекая награду французскому форварду Килиану Мбаппе, что выглядит логичным, учитывая, что он стал чемпионом мира, внеся в победу Франции большой вклад и побив несколько рекордов по голам для молодых игроков, а также сейчас уже стал настоящей суперзвездой в «ПСЖ», не уступая партнерам по атаке Неймару и Эдинсону Кавани.

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