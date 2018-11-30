Арест и 5 лет без футбола: фаната наказали за Глушакова

Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов осужден за нарушение регламента во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом». В середине второго тайма фанат выбежал на поле, подбежал к полузащитнику красно-белых Денису Глушакову и вступил с ним в словесную перепалку, из-за которой игра была временно приостановлена.

30 ноября суд в Москве вынес Голунову приговор, назначив ему административный арест сроком на десять суток. Кроме того болельщику запрещено посещать официальные спортивные соревнования и мероприятия в ближайшие пять лет.

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«Столичный суд только что признал Голунова виновным по статье КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, а также запретил посещение официальных спортивных мероприятий сроком на пять лет», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вердикт суда подтвердил и сам болельщик.

«Приговор вынесен. Я арестован на 10 суток. А также получил запрет на пять лет на посещение всех матчей»,

— приводит слова Голунова «Чемпионат».

Изначально нарушителю грозил арест до 15 суток и запрет на посещение спортивных соревнований сроком до семи лет, а также штраф в размере 20 тысяч рублей.

За появление на поле во время посторонних лиц дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может открыть дело в отношении «Спартака». В большинстве случаев с выбеганием болельщиков на поле в ходе игры УЕФА обходится штрафом клуба, который является принимающей стороной, в размере до €5 тысяч.

В случае санкций «Спартак» намерен предъявить иск фанату, выбежавшему на поле, и заставить его покрыть наложенный на клуб штраф,

утверждает «Чемпионат».

Сам же болельщик перед судебным заседанием заявил, что не собирался проявлять агрессию по отношению к Глушакову, а лишь намеревался выразить ему свое недовольство в словесной форме.

«Хотел, чтобы Глушакову стало еще более понятно, что в «Спартаке» его не хотят видеть. Он слил Массимо, а ведь именно Каррера привел нас к чемпионству. У Глушакова сейчас не очень хорошо все в жизни, черная полоса. На его месте я бы взял сейчас отпуск, а не боролся за капитанскую повязку и прочие вещи.

Я не планировал его ударить, бежал к нему без агрессии. Просто хотел сказать, что ему не место в «Спартаке». А он в ответ меня ударил в грудь»,

— сказал Голунов, подчеркнув, что его действия были мотивированы акцией фанатов «Спартака».

Накануне матча объединение болельщиков московской команды «Фратрия» запустило флешмоб под хештегом #СпартакБезГлушакова.

«Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить свое мнение в связи с тем, что № 8 до сих пор находится в нашем «Спартаке». Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом», — рассказали об условиях представители «Фратрии».

Интересно, что действия Мирослава Голунова вызвали спор среди общественности: одна сторона критикует болельщика за его поведение, другая — хвалит за принципиальность.

Среди представителей второй стороны оказался и известный болельщик «Спартака», самый титулованный теннисист в истории России и чемпион Олимпийских игр — 2000 Евгений Кафельников, который перевел на счет Голунова крупную сумму денег.

«Отправил, только отметку для Мирослава не поставил. Его поступок стоит намного больше тех средств, которые мы для него соберем», — написал Кафельников у себя в твиттере, предложив присоединиться к акции волейболисту казанского «Зенита» Алексею Спиридонову.

Отправил,только отметку для Мирослава не поставил. Проверьте дойдёт ли до адресата. Спир @spirik15 ,твой черёд pic.twitter.com/0AVEQU0Cgi — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 ноября 2018 г.

Сначала Кафельников отправил на счет болельщика 10 тысяч рублей, а затем еще 20 тысяч рублей.

Матч «Спартак» — «Рапид» завершился поражением красно-белых со счетом 1:2. В составе московской команды единственным голом отметился Зе Луиш. Глушаков провел на поле весь матч и результативными действиями на отметился. При этом после матча капитан «Спартака» не придал значения потасовке с болельщиком.

«Я не знаю. Выбежал и выбежал. Ударил ли он меня? Нет, нет», — сказал Глушаков во флэш-интервью.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграет с испанским «Вильярреалом». Для выхода в 1/16 финала турнира москвичей устроит только победа. Игра состоится 13 декабря на стадионе «Эль-Мадригал».

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