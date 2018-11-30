Арест и 5 лет без футбола: фаната наказали за Глушакова

Курсы валют$ 66.88 (+0.739) 75.83 (+0.422)
Пенсионный советник
Москва: -10°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
18:50
Спартак М Рапид В
1:2
закончен
18:50
Астана Динамо К
0:1
закончен
20:55
Цюрих АЕК Ларнака
1:2
закончен
20:55
Байер Лудогорец
1:1
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг
1:0
закончен
20:55
Русенборг Селтик
0:1
закончен
20:55
Зенит Копенгаген
1:0
закончен
20:55
Бордо Славия П
2:0
закончен
20:55
Андерлехт Спартак Тр
0:0
закончен
20:55
Фенербахче Динамо З
0:0
закончен
20:55
Карабах Спортинг
1:6
закончен
20:55
Ворскла Арсенал
0:3
закончен
20:55
Милан Дюделанж
5:2
закончен
20:55
Краснодар Акхисар Беледиеспор
2:1
закончен
20:55
БАТЭ Види
2:0
закончен
20:55
Бетис Олимпиакос
1:0
закончен
23:00
Рейнджерс Вильярреал
0:0
закончен
23:00
Стандард Севилья
1:0
закончен
23:00
Айнтрахт Ф Марсель
4:0
закончен
23:00
Аполлон Л Лацио
2:0
закончен
23:00
Яблонец Ренн
0:1
закончен
23:00
Сарпсборг 08 Бешикташ
2:3
закончен
23:00
Мальмё Генк
2:2
закончен
23:00
Челси ПАОК
4:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурХК Сочи
2:3 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСибирь
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
ТракторАдмирал
2:1
закончен
19:30
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
19:30
СпартакСеверсталь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
4:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
5:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
3:0
закончен
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:5
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
0:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
3:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
3:4
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Гран Канария
71:75
закончен
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
83:78
закончен
22:05
Маккаби Т-А Бавария
95:71
закончен
23:00
Реал Мадрид ЦСКА
88:93
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
131:128
закончен
06:30
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
121:133
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
104:96
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
РубинДинамо М
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаМайнц
не начался
Франция / Лига 1
22:45
Сент-ЭтьенНант
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Кардифф СитиВулверхэмптон
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЭйбар
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсЛокомотив
не начался
19:30
ВитязьСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзАнахайм Дакс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
20:00
Химки Панатинаикос
не начался
20:30
Анадолу Эфес Баскония
не начался
22:30
Олимпиакос Будучность
не начался
23:00
Барселона Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЮта Джаз
не начался
03:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзОрландо Мэджик
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейАхмат
не начался
16:30
ОренбургКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиУфа
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаЗаря
не начался
18:00
Арсенал ККарпаты
не начался
Испания / Примера
15:00
СельтаУэска
не начался
18:15
ВальядолидЛеганес
не начался
20:30
ХетафеЭспаньол
не начался
22:45
Реал МадридВаленсия
не начался
Италия / Серия А
17:00
СПАЛЭмполи
не начался
20:00
ФиорентинаЮвентус
не начался
22:30
СампдорияБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДФрайбург
не начался
17:30
ШтутгартАугсбург
не начался
17:30
ВердерБавария
не начался
17:30
Ганновер-96Герта
не начался
20:30
ХоффенхаймШальке-04
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Кристал ПэласБёрнли
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Лестер СитиУотфорд
не начался
18:00
Манчестер СитиБорнмут
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
не начался
20:30
СаутгемптонМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛилльЛион
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
ГенгамНицца
не начался
22:00
МонакоМонпелье
не начался
22:00
НимАмьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:00
БарысАвтомобилист
не начался
14:30
Салават ЮлаевАдмирал
не начался
15:00
ТракторДинамо Р
не начался
16:30
ТорпедоДинамо М
не начался
17:00
АвангардМеталлург Мг
не начался
17:00
НефтехимикСеверсталь
не начался
17:00
СпартакЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
00:00
Ванкувер КэнаксДаллас Старз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзИндиана Пэйсерс
не начался
Арест и 5 лет без футбола: фаната наказали за Глушакова

Выбежавшего на поле фаната «Спартака» арестовали на десять суток

Болельщик, напавший на полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова во время матча Лиги Европы с австрийским «Рапидом», осужден. Суд в Москве назначил фанату 10 суток ареста, а также запретил ему посещать официальные спортивные мероприятия в ближайшие пять лет.

Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов осужден за нарушение регламента во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом». В середине второго тайма фанат выбежал на поле, подбежал к полузащитнику красно-белых Денису Глушакову и вступил с ним в словесную перепалку, из-за которой игра была временно приостановлена.

30 ноября суд в Москве вынес Голунову приговор, назначив ему административный арест сроком на десять суток. Кроме того болельщику запрещено посещать официальные спортивные соревнования и мероприятия в ближайшие пять лет.

Реклама

«Столичный суд только что признал Голунова виновным по статье КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, а также запретил посещение официальных спортивных мероприятий сроком на пять лет», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вердикт суда подтвердил и сам болельщик.

«Приговор вынесен. Я арестован на 10 суток. А также получил запрет на пять лет на посещение всех матчей»,

— приводит слова Голунова «Чемпионат».

Изначально нарушителю грозил арест до 15 суток и запрет на посещение спортивных соревнований сроком до семи лет, а также штраф в размере 20 тысяч рублей.

За появление на поле во время посторонних лиц дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может открыть дело в отношении «Спартака». В большинстве случаев с выбеганием болельщиков на поле в ходе игры УЕФА обходится штрафом клуба, который является принимающей стороной, в размере до €5 тысяч.

В случае санкций «Спартак» намерен предъявить иск фанату, выбежавшему на поле, и заставить его покрыть наложенный на клуб штраф,

утверждает «Чемпионат».

Сам же болельщик перед судебным заседанием заявил, что не собирался проявлять агрессию по отношению к Глушакову, а лишь намеревался выразить ему свое недовольство в словесной форме.

«Хотел, чтобы Глушакову стало еще более понятно, что в «Спартаке» его не хотят видеть. Он слил Массимо, а ведь именно Каррера привел нас к чемпионству. У Глушакова сейчас не очень хорошо все в жизни, черная полоса. На его месте я бы взял сейчас отпуск, а не боролся за капитанскую повязку и прочие вещи.

Я не планировал его ударить, бежал к нему без агрессии. Просто хотел сказать, что ему не место в «Спартаке». А он в ответ меня ударил в грудь»,

— сказал Голунов, подчеркнув, что его действия были мотивированы акцией фанатов «Спартака».

Накануне матча объединение болельщиков московской команды «Фратрия» запустило флешмоб под хештегом #СпартакБезГлушакова.

«Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить свое мнение в связи с тем, что № 8 до сих пор находится в нашем «Спартаке». Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом», — рассказали об условиях представители «Фратрии».

Интересно, что действия Мирослава Голунова вызвали спор среди общественности: одна сторона критикует болельщика за его поведение, другая — хвалит за принципиальность.

Среди представителей второй стороны оказался и известный болельщик «Спартака», самый титулованный теннисист в истории России и чемпион Олимпийских игр — 2000 Евгений Кафельников, который перевел на счет Голунова крупную сумму денег.

«Отправил, только отметку для Мирослава не поставил. Его поступок стоит намного больше тех средств, которые мы для него соберем», — написал Кафельников у себя в твиттере, предложив присоединиться к акции волейболисту казанского «Зенита» Алексею Спиридонову.

Сначала Кафельников отправил на счет болельщика 10 тысяч рублей, а затем еще 20 тысяч рублей.

Матч «Спартак» — «Рапид» завершился поражением красно-белых со счетом 1:2. В составе московской команды единственным голом отметился Зе Луиш. Глушаков провел на поле весь матч и результативными действиями на отметился. При этом после матча капитан «Спартака» не придал значения потасовке с болельщиком.

«Я не знаю. Выбежал и выбежал. Ударил ли он меня? Нет, нет», — сказал Глушаков во флэш-интервью.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграет с испанским «Вильярреалом». Для выхода в 1/16 финала турнира москвичей устроит только победа. Игра состоится 13 декабря на стадионе «Эль-Мадригал».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».