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В шаге от пропасти: кто не пустит Медведеву в Европу

Почему Медведева еще не гарантировала себе участие в чемпионате Европы

Фигуристка Евгения Медведева не смогла выйти в финал Гран-при и теперь готовится к чемпионату России. Для того, чтобы принять участие в европейском первенстве, ей нужно оказаться в числе трех лучших спортсменок среди взрослых участниц турнира. Однако сделать это будет непросто — конкуренция за места в сборной очень высока.

Кто поедет на чемпионат Европы?

С 19 по 23 декабря в Саранске пройдет чемпионат России по фигурному катанию, где определятся спортсмены, которые примут участие в континентальном первенстве. На чемпионате Европы в Минске отечественную команду представят три спортсменки — это максимальная квота для сборных. Как правило, тройка определяется просто — три лучших фигуристки из числа взрослых едут на Европу, а потом и на мировое первенство.

На этом чемпионате России конкуренция за тройку сильнейших будут сумасшедшая. И двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой придется постараться, чтобы попасть в сборную на главные старты сезона.

Юниорки не в счет

Сразу обозначим разницу между чемпионатом России и первенствами Европы и мира. В национальном турнире могут участвовать спортсменки, которым к началу сезона исполнилось 14 лет, в международных — 15. На первый взгляд кажется, что разница незначительна. Но это только если не брать в расчет команду Этери Тутберидзе.

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Работающий на юге Москвы тренер прекрасно готовит молодых спортсменов — ее ученицы Александра Трусова и Анна Щербакова пишут новые страницы в истории фигурного катания, исполняя сложнейшие четверные прыжки. Выделяется и Алена Косторная, победившая на двух этапах юниорского Гран-при текущего сезона.

Все эти девушки могут принять участие в чемпионате России, но не смогут поехать в Минск даже в случае победы в Саранске. Таким образом, если кто-то из них окажется на пьедестале почета, то путевку получит четвертый спортсмен в общей классификации, если в тройке будут две юниорки — пятый и т.д.

Таким образом, реальной угрозы для Медведевой молодые девушки не представляют, однако психологическое давление они оказать все же могут. Ведь уже в следующем году они смогут полноценно соревноваться со взрослыми.

Загитова и Туктамышева в лидерах

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева уверенно вышли в финал Гран-при. Это единственные девушки из сборной России, которым в этом сезоне удалось одержать победы на этапах серии. Ученица Этери Тутберидзе уверенно борется с негативными последствиями взросления и, несмотря на некоторые помарки, все равно остается лидером мирового катания.

Представить, что Загитова не отберется на чемпионат Европы, на сегодняшний день невозможно. Даже в случае гипотетического провала на национальном первенстве Алину, скорее всего, возьмут в сборную решением федерации.

Однако о гипотетическом провале даже рассуждать бессмысленно, учитывая тот запас, с которым спортсменка выигрывает соревнования.

В случае с Туктамышевой все не так однозначно. Ее главное оружие — тройной аксель. Это самый сложный прыжок, который выполняют участницы взрослых соревнований. Однако если элемент будет сорван в обоих программах, то спортсменка потеряет много баллов и окажется под угрозой не попасть в заветную тройку.

Правда, такого в этом сезоне еще не было. Туктамышева стабильно выполняет так называемый «триксель» хотя бы в одной из двух программ и не ошибается на других прыжках. Оснований, что Елизавета не сможет попасть в сборную России, прямо скажем, не очень много.

Стабильная Самодурова

16-летняя партнерша Туктамышевой по тренировкам у Алексея Мишина в этом сезоне уже обыграла Медведеву. Правда, заочно. Самодурова была третьей на этапе в американском Эверетте и второй в Москве, благодаря чему заскочила в финал Гран-при.

Козырь Самодуровой — безошибочное катание. За четыре проката на двух этапах серии она ни разу не упала, а также обошлась без степ-аутов и «бабочек».

Девушку отличает легкое и стильное катание, спортсменка успевает не только выполнять все элементы, но и улыбаться и даже заводить зрителей. У Софьи немного хромает вторая оценка, однако благодаря своим ярким выступлениям и участию в финале Гран-при ученица Мишина, безусловно, завоюет авторитет судейской бригады.

Понятно, что Медведева при чистых прокатах Самодурову обойдет. Однако появившаяся в этом сезоне у двукратной чемпионки мира нестабильность может сыграть с ней злую шутку.

Яркая Константинова

Посоревноваться с Медведевой в нестабильности вполне может 18-летняя Станислава Константинова. Ученица Валентины Чеботаревой, как и Самодурова, опередила ученицу Брайана Орсера в общем зачете Гран-при.

Константинова была второй в Финляндии и пятой во Франции. В обоих случаях девушка проваливала короткую программу и выстреливала в произвольной.

В первом случае она отыгрывалась с четвертого места, во втором — с десятого.

Станислава в произвольной программе выступает под музыку из фильма «Анна Каренина», чем напоминает Медведеву в олимпийском сезоне. Девушка блестяще преподносит драматический образ. Если Константиновой удастся собрать два чистых проката, она вполне может претендовать на попадание в сборную на вторую часть сезона.

Кто еще?

Не задалось начало сезона на этапах Гран-при у Марии Сотсковой и Полины Цурской, однако потенциала у этих девушек однозначно хватает, чтобы претендовать на подиум чемпионата России. Также вмешаться в борьбу за высокие места может 18-летняя Серафима Саханович, которая 29 ноября одержала победу на турнире Tallinn Trophy, набрав в сумме очень солидные 202,62 балла.

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