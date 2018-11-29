Еще два месяца: за что Кокорина и Мамаева оставят в СИЗО

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайство о продлении срока пребывания под стражей нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года. В полиции объяснили это тем, что расследование дела не укладывается в срок и для завершения назначенных экспертиз необходимо больше времени. Над делами футболистов, обвиняемых по статьям «Хулиганство» и «Побои», работают 18 следователей.

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Об этом рассказал адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

«Насколько мне известно, главное следственное управление МВД России по Москве планирует передать в суд свои ходатайства по поводу продления ареста. Но пока что данных, что следствие обратилось в суд, у меня нет»,

— цитирует юриста «Чемпионат».

Также адвокат Мамаева отметил, что причины для удержания его подзащитного под стражей отсутствуют.

«Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет»,

— сказал Бушманов.

Следователи считают, что, оказавшись на свободе, футболисты продолжат нарушать закон, поскольку они имеют много денег и связей.

«Обвиняемые обладают широкими личными связями в различных органах государственной власти, значительными денежными средствами и, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы России и продолжить заниматься преступной деятельностью»,

— отмечено в ходатайстве.

«Задержанные футболисты могут оказать давление по уголовному делу на свидетелей и потерпевших, воспрепятствовать выполнению следственных и процессуальных действий с их участием, активному сбору доказательств»,

— приводит данные следствия «Росбалт».

Эта новость всколыхнула общественность: в комментариях и социальных сетях люди высказали искреннее недоумение по поводу расследования дел Кокорина и Мамаева. Пользователи приводили примеры отношения полиции к гораздо более серьезным правонарушениям и осуждали следователей за медлительность.

«Анастасия Баландина — жена начальника полиции Подольска (Артура Озерова) — устроила ДТП с пятью погибшими. 34-летняя дама управляла своим автомобилем и на огромной скорости влетела в минивэн, который остановился по причине пробитого колеса. Несмотря на количество погибших и маячащий срок до семи лет лишения свободы жене начальника полиции Подольска, следователь ГСУ ГУ МВД по Московской области избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде».

«Дайте уже им условку и отпустите, надоел этот сериал на спортивных ресурсах».

«Интересно, не пора ли уволить 18 следователей за профнепригодность? Они два месяца смотрят записи с камер? Долой ежовщину и произвол! Парни в плену во вражеском стане!»,

— писали пользователи в комментариях.

Юристы склоняются к мнению, что Кокорину и Мамаеву за такое правонарушение не должно грозить серьезное наказание, и это происшествие подверглось широкому обсуждению и пребыванию футболистов в СИЗО из-за их популярности.

«Их точно признают виновными и дадут маленькие наказания. Возможно, они даже выйдут из зала суда. Вынесение приговора будет оттягиваться, уже появилась информация о том, что их арест продлят до февраля. Так что к тому моменту они уже отсидят 3-4 месяца, а за мелкое преступление это вполне прилично. Тяжесть преступления — незначительная, в Москве каждый день происходят сотни подобных преступлений, но никто не садится. Они просто попали под раздачу, из-за того что популярны. Особенно Кокорин, который уже попадал в нехорошие истории»,

— считает Виктор Смилянец, юрист Международной коллегии адвокатов «Москва».

По данным следствия, 8 октября Кокорин и Мамаев вместе с их компанией нанесли черепно-мозговую травму водителю телеведущей Ольги Ушаковой, разбили стекло его машины и повредили заднюю дверь. Также обвиняемые устроили в кофейне в центре Москвы драку с главой НАМИ Сергеем Гайсиным и чиновником Минпромторга Денисом Паком. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. По словам очевидцев, Кокорин и Мамаев также оскорбляли чиновника, указывая на его нерусское происхождение.

В результате заведения на футболистов уголовного дела по статьям «Хулиганство» и «Побои», они помещены в следственный изолятор «Бутырки» минимум до 8 декабря. За данное правонарушение спортсменам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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