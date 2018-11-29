Еще два месяца: за что Кокорина и Мамаева оставят в СИЗО

Курсы валют$ 66.03 (-0.986) 75.19 (-1.03)
Пенсионный советник
Москва: -13°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
16:00
ОренбургАрсенал
2:4
закончен
Лига чемпионов
20:55
Атлетико М Монако
2:0
закончен
20:55
Локомотив М Галатасарай
2:0
закончен
23:00
Боруссия Д Брюгге
0:0
закончен
23:00
ПСВ Эйндховен Барселона
1:2
закончен
23:00
Тоттенхэм Хотспур Интер М
1:0
закончен
23:00
ПСЖ Ливерпуль
2:1
закончен
23:00
Наполи Црвена Звезда
3:1
закончен
23:00
Порту Шальке-04
3:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарСибирь
5:6 (Б)
закончен
19:00
Ак БарсТорпедо
5:1
закончен
19:00
НефтехимикЛокомотив
3:4 (Б)
закончен
19:30
ВитязьСКА
0:6
закончен
19:30
Динамо МСлован
3:0
закончен
19:30
Динамо МнЙокерит
1:4
закончен
21:30
Динамо РЦСКА
0:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Детройт Ред УингзСент-Луис Блюз
4:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзАнахайм Дакс
2:3
закончен
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсСан-Хосе Шаркс
5:3
закончен
05:00
Калгари ФлэймзДаллас Старз
3:4 (ОТ)
закончен
05:30
Колорадо ЭвеланшПиттсбург Пингвинз
6:3
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
117:91
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
108:94
закончен
03:30
Бруклин НетсЮта Джаз
91:101
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерКливленд Кавальерс
100:83
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
125:104
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
128:89
закончен
04:00
Милуоки БаксЧикаго Буллз
116:113
закончен
04:00
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
108:128
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОрландо Мэджик
115:112
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсФиникс Санз
115:99
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Тай-брейк
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
3-0
закончен
Лига Европы
18:50
Спартак М Рапид В
1:0
перерыв
18:50
Астана Динамо К
0:1
перерыв
20:55
Цюрих АЕК Ларнака
не начался
20:55
Байер Лудогорец
не начался
20:55
Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг
не начался
20:55
Русенборг Селтик
не начался
20:55
Зенит Копенгаген
не начался
20:55
Бордо Славия П
не начался
20:55
Андерлехт Спартак Тр
не начался
20:55
Фенербахче Динамо З
не начался
20:55
Карабах Спортинг
не начался
20:55
Ворскла Арсенал
не начался
20:55
Милан Дюделанж
не начался
20:55
Краснодар Акхисар Беледиеспор
не начался
20:55
БАТЭ Види
не начался
20:55
Бетис Олимпиакос
не начался
23:00
Рейнджерс Вильярреал
не начался
23:00
Стандард Севилья
не начался
23:00
Айнтрахт Ф Марсель
не начался
23:00
Аполлон Л Лацио
не начался
23:00
Яблонец Ренн
не начался
23:00
Сарпсборг 08 Бешикташ
не начался
23:00
Мальмё Генк
не начался
23:00
Челси ПАОК
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурХК Сочи
2:3 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСибирь
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
ТракторАдмирал
2:1
закончен
19:30
АвангардАвтомобилист
0:0
1 период
19:30
СпартакСеверсталь
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Гран Канария
не начался
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
не начался
22:05
Маккаби Т-А Бавария
не начался
23:00
Реал Мадрид ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
не начался
Россия / Премьер-Лига
19:30
РубинДинамо М
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаМайнц
не начался
Франция / Лига 1
22:45
Сент-ЭтьенНант
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЭйбар
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Кардифф СитиВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсЛокомотив
не начался
19:30
ВитязьСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзАнахайм Дакс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
20:00
Химки Панатинаикос
не начался
20:30
Анадолу Эфес Баскония
не начался
22:30
Олимпиакос Будучность
не начался
23:00
Барселона Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЮта Джаз
не начался
03:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзОрландо Мэджик
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Еще два месяца: за что Кокорина и Мамаева оставят в СИЗО

Полиция подготовила ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева

Полиция подготовила для суда ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Игроки могут провести в «Бутырке» два лишних месяца.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайство о продлении срока пребывания под стражей нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года. В полиции объяснили это тем, что расследование дела не укладывается в срок и для завершения назначенных экспертиз необходимо больше времени. Над делами футболистов, обвиняемых по статьям «Хулиганство» и «Побои», работают 18 следователей.

Реклама

Об этом рассказал адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

«Насколько мне известно, главное следственное управление МВД России по Москве планирует передать в суд свои ходатайства по поводу продления ареста. Но пока что данных, что следствие обратилось в суд, у меня нет»,

— цитирует юриста «Чемпионат».

Также адвокат Мамаева отметил, что причины для удержания его подзащитного под стражей отсутствуют.

«Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет»,

— сказал Бушманов.

Следователи считают, что, оказавшись на свободе, футболисты продолжат нарушать закон, поскольку они имеют много денег и связей.

«Обвиняемые обладают широкими личными связями в различных органах государственной власти, значительными денежными средствами и, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы России и продолжить заниматься преступной деятельностью»,

— отмечено в ходатайстве.

«Задержанные футболисты могут оказать давление по уголовному делу на свидетелей и потерпевших, воспрепятствовать выполнению следственных и процессуальных действий с их участием, активному сбору доказательств»,

— приводит данные следствия «Росбалт».

Эта новость всколыхнула общественность: в комментариях и социальных сетях люди высказали искреннее недоумение по поводу расследования дел Кокорина и Мамаева. Пользователи приводили примеры отношения полиции к гораздо более серьезным правонарушениям и осуждали следователей за медлительность.

«Анастасия Баландина — жена начальника полиции Подольска (Артура Озерова) — устроила ДТП с пятью погибшими. 34-летняя дама управляла своим автомобилем и на огромной скорости влетела в минивэн, который остановился по причине пробитого колеса. Несмотря на количество погибших и маячащий срок до семи лет лишения свободы жене начальника полиции Подольска, следователь ГСУ ГУ МВД по Московской области избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде».

«Дайте уже им условку и отпустите, надоел этот сериал на спортивных ресурсах».

«Интересно, не пора ли уволить 18 следователей за профнепригодность? Они два месяца смотрят записи с камер? Долой ежовщину и произвол! Парни в плену во вражеском стане!»,

— писали пользователи в комментариях.

Юристы склоняются к мнению, что Кокорину и Мамаеву за такое правонарушение не должно грозить серьезное наказание, и это происшествие подверглось широкому обсуждению и пребыванию футболистов в СИЗО из-за их популярности.

«Их точно признают виновными и дадут маленькие наказания. Возможно, они даже выйдут из зала суда. Вынесение приговора будет оттягиваться, уже появилась информация о том, что их арест продлят до февраля. Так что к тому моменту они уже отсидят 3-4 месяца, а за мелкое преступление это вполне прилично. Тяжесть преступления — незначительная, в Москве каждый день происходят сотни подобных преступлений, но никто не садится. Они просто попали под раздачу, из-за того что популярны. Особенно Кокорин, который уже попадал в нехорошие истории»,

— считает Виктор Смилянец, юрист Международной коллегии адвокатов «Москва».

По данным следствия, 8 октября Кокорин и Мамаев вместе с их компанией нанесли черепно-мозговую травму водителю телеведущей Ольги Ушаковой, разбили стекло его машины и повредили заднюю дверь. Также обвиняемые устроили в кофейне в центре Москвы драку с главой НАМИ Сергеем Гайсиным и чиновником Минпромторга Денисом Паком. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. По словам очевидцев, Кокорин и Мамаев также оскорбляли чиновника, указывая на его нерусское происхождение.

В результате заведения на футболистов уголовного дела по статьям «Хулиганство» и «Побои», они помещены в следственный изолятор «Бутырки» минимум до 8 декабря. За данное правонарушение спортсменам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».