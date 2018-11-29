Провал по всем фронтам: что будет с Головиным в «Монако»

Провальная селекция

«Вылет из еврокубков не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Наши настоящие битвы состоятся в предстоящих матчах лиги 1 против «Монпелье» и «Амьена», – это слова главного тренера «Монако» Тьерри Анри после матча с «Атлетико».

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Главное в них, что катастрофа, происходящая с клубом, принадлежащим российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, действительно уже просто не вызывает никаких эмоций.

Достаточно богатый, амбициозный и вместе с тем последовательно развивавшийся до сих пор в рамках своей стратегии клуб запутался. Минувшим летом селекционная работа была провалена, но тогда понятно это стало слишком поздно.

Именно тогда завершился процесс распродажи чемпионской команды, два сезона назад обставившей в Лиге 1 сам «ПСЖ».

Вместе с Тома Лемаром («Атлетико»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон») и Фабиньо («Ливерпуль») ушла эпоха, а к тому же зачем-то были проданы отыгравшие всего по сезону Кейта Бальде («Интер»), Адама Диакаби («Хаддерсфилд») и Рашид Геззаль («Лестер»), которые были способны делать результат.

В качестве «дядек» остались лишь форвард-ветеран Радамель Фалькао, совсем уж пожилые голкиперы Даниэль Субашич с Диего Бенальо, смешной итальянец в центре обороны Андреа Раджи да просидевший под Бенжаменом Паваром золотой для Франции чемпионат мира Джибриль Сидибе.

Глядя на него и на Фалькао во время матчей нынешнего сезона, появляется только одно чувство – жалость. Эти двое явно не понимают, что они делают в такой команде, и как она собирается побеждать.

Летом руководство «Монако» накупило множество молодых и откровенно юных, но неизменно перспективных футболистов, забыв, что молодость сама по себе не дает результата.

В итоге «Монако» выглядит в нынешнем сезоне откровенным детским садом на фоне мужиков-соперников, и немногие опытные новички, например бельгиец Насер Шадли, смотрятся тоже бледно, в общей канве.

Бедовый сезон

«Монако» подошел к сезону абсолютно разбалансированным и неудивительно, что сезон этот выходит у команды просто безобразным.

Уже полетела голова даже мудрого наставника Леонарду Жардима, много лет справлявшегося в режиме постоянной перестройки после летних продаж лидеров, но не сумевшего вывезти коллектив образца текущего сезона.

Приход на его место неопытного в качестве главного тренера Тьерри Анри ничего пока не изменил да и вряд ли мог. Великий французский бомбардир будет набивать шишки вместе с командой, и главный вопрос – чем это все закончится.

Пока одержанная на выходных в чемпионате победа над «Каном» (1:0) благодаря идеальному штрафному Фалькао стала первой за всю осень!

Все антирекорды по сериям поражений и без побед уже побиты, монегаски уперлись ногами в дно и теперь им нужно от него оттолкнуться, но хватит ли силы, а то команду так может затянуть и в Лигу 2...

Выбор Головина

Летом за Александром Головиным, проведшим отличный сезон в ЦСКА (с голами в ворота «Лиона» и «Арсенала» в плей-офф Лиги Европы), а также классный чемпионат мира в составе сборной России, была настоящая охота.

И если слухи об интересе туринского «Ювентуса» так и остались слухами, то лондонский «Челси» всерьез претендовал на полузащитника, и казалось, что переезд россиянина в клуб Романа Абрамовича неизбежен.

На деле Головин выбрал Монте-Карло, куда отправился в обмен на 30 млн евро на счет ЦСКА. Президент армейцев Евгений Гинер совсем недавно объяснил почему в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Предложения-то были, но то, что нам хотелось – чтобы он играл в каких-то европейских чемпионатах, чтобы потом уйти в Английскую премьер-лигу, куда пробиться гораздо тяжелее.

Многие сильные футболисты сидят там на скамейке, потому что не могут сразу влиться и принять игру.

Мы разговаривали и сказали Саше, что лучше сначала год-два обыграться во французской или немецкой лиге и привыкнуть к другому футболу», — рассказал Гинер.

Конечно, тогда вряд ли кто-то предполагал, что сезон у «Монако» выйдет таким, но разве это что-то меняет в плане сделанного выбора?

Осязаемые перспективы

Перейди полуазщитник в «Челси», и в системе Маурицио Сарри он вряд ли получил бы много игровой практики. Позиция бразильца Жоржиньо в центре незыблема – он образует систему игры, а значит, конкурировать пришлось бы с Н'Голо Канте (ха-ха), Россом Баркли и Матео Ковачичем.

У «Челси» нет времени в условиях сумасшедшей английской конкуренции на эксперименты и развитие молодого российского полузащитника методом проб и ошибок, а об уровне конкуренции свидетельствует одна цифра.

147 – именно столько минут на двоих в АПЛ провели испанский чемпион мир Сеск Фабрегас и английский сборник Рубен Лофтус-Чик, безуспешно пытаясь отвоевать у названной выше четверки игровое время на одной из имеющихся трех позициях в центре.

В «Монако» же Головин с ходу стал одним из важнейших игроков основного состава, отдал пару результативных передач, а в перспективе имеет все шансы вырасти в ключевого игрока.

Сейчас команда Анри находится на предпоследнем месте в таблице Лиги 1, но давайте называть вещи своими именами: «Монако» не вылетит.

У клуба есть деньги и нет проблем с финансовым фэйр-плей. Очевидно, зимой состав будет укреплен, что поможет беспроблемно сохранить прописку в элите. Более того, задачей команды станет попадание в еврокубки.

Если же решить ее не удастся, перед Александром встанет выбор: остаться еще хотя бы на год или же двинуться дальше. Можно не сомневаться, он останется ценным активом на европейском футбольном рынке, а проблем с трансфером, если на то будет желание игрока, тоже не случится.

Так что Головину надо просто играть в футбол, стараться развиваться и приносить пользу клубу, не слишком рефлексируя из-за турнирного положения. Что Александр в общем-то и делает.

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