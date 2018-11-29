«Сразу понял, дело плохо»: как Медведева и Ханю делят тренера

Финал Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2018/19 получается весьма оригинальным по составу. В женских соревнованиях не будет Евгении Медведевой, которая побеждала в серии дважды, зато там выступят вынырнувшая из трехлетнего забытья Елизавета Туктамышева и дебютировавшая в этом году на взрослом уровне Софья Самодурова.

В мужском турнире также произошли серьезные перестановки: 29 ноября стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не приедет в Ванкувер из-за травмы.

Федерация конькобежного спорта Японии распространила сообщение о том, что спортсмен до сих пор восстанавливается от повреждения лодыжки и на реабилитацию потребуется еще примерно месяц.

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Таким образом, финал Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря, фигурист точно пропустит. Несложно представить, как расстроился Ханю: его наставник Брайан Орсер рассказывал, что фигурист «не терял надежды принять участие в финале» и делал все, чтобы восстановиться.

Напомним, спортсмен получил травму лодыжки на утренней тренировке в Москве — прямо перед произвольной программой на этапе Гран-при в России. Исполнив четверной риттбергер, олимпийский чемпион так неудачно приземлился, что повредил две связки, сухожилие и малоберцовую кость.

Несмотря на серьезные боли, фигурист не снялся с произвольной программы, а лишь несколько упростил ее содержание, убрав, например, тот злосчастный риттбергер.

В итоге Ханю занял первое место в Москве и уверенно пробился в финал Гран-при. На церемонию награждения японец явился на костылях.

Позже Орсер объяснил, что фигурист принял решение продолжить соревноваться во многом из-за уважения к Евгению Плющенко: произвольная программа японца поставлена на ту же музыку, что и выступление россиянина в сезоне-2003/04 под названием «Посвящение Нежинскому».

«Когда Юдзуру упал, я сразу понял, что дела плохи. В целом о работе с Ханю и его московских выступлениях могу сказать так: он делает все возможное, — цитировал канадца «СЭ».

— Ханю очень восхищается Евгением Плющенко. Он его сильно уважает, поэтому не мог сняться и боролся по ходу проката с травмой, стараясь исполнить программу наилучшим образом».

Такой героизм принес японцу заслуженное восхищение публики, а также самого Плющенко.

«Я очень горжусь тобой. К сожалению, я не смог быть там, чтобы увидеть тебя. Желаю тебе скорейшего выздоровления, мой друг Юдзу-сан», — писал бывший спортсмен в своем инстаграме.

Однако не исключено, что этот подвиг Ханю усугубил и без того серьезную травму. Теперь вместо японца в финале Гран-при выступит канадец Киган Мессинг.

Также шансы принять участие в турнире появились у россиянина Александра Самарина, который является вторым запасным. Если снимется еще один фигурист, то ученик Светланы Соколовской поедет в Ванкувер.

Возвращаясь к ситуации с Ханю: под вопросом у спортсмена теперь и чемпионат Японии, который состоится в 20-х числах декабря — одновременно с чемпионатом России.

На внутреннем первенстве, как правило, определяется, кто из спортсменов будет представлять свою страну на международных соревнованиях вроде чемпионата мира, однако Ханю не грозит никакая конкуренция — после восстановления его точно допустят до любых турниров и без отбора. Так что сейчас главное для 23-летнего атлета — спокойное и поступательное восстановление.

А вот для Медведевой возможный отказ олимпийского чемпиона от поездки на чемпионат Японии может оказаться едва ли не судьбоносным решением.

В таком случае их общий с Ханю наставник Брайан Орсер получит возможность приехать в Саранск на чемпионат России, на котором Евгении предстоит в жесточайшей конкуренции добывать себе место в сборной на чемпионаты Европы и мира.

Ранее канадский специалист говорил, что из-за пересечения турниров он сможет поддержать только Ханю:

«К сожалению, чемпионаты Японии и России проходят одновременно, поэтому еще в начале работы я сказал Жене, что в таком случае поеду с Юдзуру, потому что мы сотрудничаем с ним уже седьмой сезон. Но в этом нет ничего страшного: моя помощница Трейси Уилсон очень тесно работает с Евгенией и будет с ней на национальном чемпионате. Она хороший специалист».

Однако теперь все может измениться. Стоит признать, что

на внутреннем первенстве страны поддержка Орсера была бы куда нужнее Медведевой, чем Ханю

Евгению ждут в Саранске уже упомянутые Туктамышева и Самодурова, олимпийская чемпионка Алина Загитова, демонстрирующая высокий уровень сложности Станислава Константинова и гениальные юниорки Александра Трусова и Анна Щербакова с четверными прыжками в арсенале. Сложно представить, какое место займет в такой компании фигуристка, регулярно допускающая серьезные ошибки в прокатах как по причине перехода к новой технике исполнения элементов, так и из-за психологических проблем.

Возможно, поддержка тренера сыграет определенную роль, и Медведева сумеет в первый раз в этом сезоне откататься без ошибок.

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