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«Мы заслужили поражение»: ЦСКА оправдался за провал

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский ЦСКА проиграл чешской «Виктории» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2. Таким образом, красно-синие лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

27 ноября в Москве на стадионе «Лужники» московский ЦСКА принимал чешскую «Викторию Пльзень» в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Для армейцев в этой встрече был приемлем только один результат — победа. В противном случае красно-синие могли бы попрощаться с шансами на попадание в 1/8 турнира.

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К сожалению для поклонников московского клуба, именно этот случай и произошел.

ЦСКА неожиданно потерпел на своем поле поражение и, попутно лишившись математических шансов на выход в плей-офф крупнейшего клубного турнира Европы, опустился на последнюю строчку в турнирной таблице группы G.

Сама игра начиналась для ЦСКА положительно. С самого начала матча красно-синие устроили «навал» на ворота соперников, и на десятой минуте давление дало результат.

Георгий Щенников в чужой штрафной площади «обокрал» Милана Петржелу, заставив чешского полузащитника нарушить на себе правила. Чех ударил Щенникову сзади по ногам, и главный арбитр встречи Данни Маккели мгновенно назначил пенальти.

К мячу подошел Никола Влашич, точно пробивший в верхний левый от себя угол, не оставив шансов голкиперу «Виктории».

1:0 — ЦСКА забил быстрый мяч и взял игру полностью под свой контроль. Однако к концу первой половины встречи красно-синие стали отдавать инициативу чешской команде, за что едва не поплатились.

После очередной проникающей передачи в штрафную все тот же Щенников за несколько минут до перерыва сыграл неаккуратно, сфолив на Радиме Ржезнике, неожиданно подключившемся к атаке, и арбитр вновь указал на «точку».

Исполнять 11-метровый вызвался один из лидеров «Виктории» Роман Прохазка, однако Игорь Акинфеев отразил удар словака, угадав направление мяча.

На второй тайм армейцы вышли уже без Щенникова. По словам главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, замена левого крайнего защитника на Дмитрия Ефремова была связана с плохим самочувствием 42-го номера красно-синих.

«Он отравился и попросил замену», — сказал белорусский специалист уже после матча.

К слову, Ефремов добавил активности и креатива на левом фланге атаки ЦСКА, но при этом была существенно ослаблена оборона армейцев. Что отразилось и на результате.

В начале второго тайма чешская команда сравняла счет.

Никем не прикрытый Ян Копиц выполнил прострел в штрафную армейцев, на который откликнулся Прохазка. На этот раз словацкий полузащитник оказался точен и пробил четко в дальний верхний угол.

В связи с тем, что армейцев ничейный результат не устраивал, Гончаренко принялся перестраивать атакующую модель игры и сначала вместо Ивана Облякова выпустил Константина Кучаева, а затем заменил Федора Чалова на нападающего Тимура Жамалетдинова. Однако спустя минуту после последней замены ЦСКА уже уступал в счете.

Гости вновь заработали угловой, который оказался роковым для москвичей.

Лукаш Гейда замкнул подачу Патрика Грошовски, выиграв борьбу у Марио Фернандеса и Кристияна Бистровича, и пробил мимо Акинфеева.

2:1 — «Виктория» вышла вперед.

С таким же счетом встреча и завершилась, чем был сильно разочарован и наставник ЦСКА.

«Виктория» заслужила победу. Или мы заслужили поражение. Показалось, что после того как повели в счете, сильно сбросили обороты, чего делать не надо было. У нас перестал держаться мяч, чем опытная команда соперника воспользовалась. Тяжело, но это поражение надо признать или принять и двигаться вперед.

Самое ли обидное это поражение? В Лиге чемпионов — да»,

— сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Разочарован результатом оказался и форвард ЦСКА Федор Чалов, однако 20-летний россиянин отметил хорошую игру своих одноклубников.

«Очень обидное поражение. При счете 1:0 должны были забивать второй гол, и игра бы уже решилась. Но в итоге не смогли забить, во втором тайме получили в свои ворота, после этого начались качели. Могли опять забить, но пропустили второй. В целом очень хорошо играли, было много моментов, надо было реализовывать», — сказал Чалов в эфире телеканала «Матч премьер».

Невезение у армейцев отметил и наставник «Виктории» Павел Врба.

«Возможно, сегодня ЦСКА не хватило удачи — как нам не хватило в концовке первого матча в Пльзене. А чего стоит этот матч в моей карьере, узнаем через 14 дней, после завершения группового турнира. 45 минут были очень далеко от третьего места, а сейчас очень близко», — заявил чешский специалист.

К слову, Врба в 2016 году тренировал махачкалинский «Анжи». На послематчевой пресс-конференции 54-летний тренер не смог не отметить уровень российского футбола.

«Был и остаюсь при мнении, что в России хороший футбол, хорошие футболисты и сильная лига. Теперь буду с еще большим удовольствием вспоминать о Москве», — заключил Врба.

Перед заключительным туром группового этапа ЦСКА находится на последнем месте группы G, имея в своем активе четыре очка. В последнем матче армейцы в гостях встретятся с мадридским «Реалом». Встреча состоится 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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