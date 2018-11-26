«Почему нет?»: Хабиб не исключил дружбы с Конором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Москве, где рассказал о своих отношениях с Конором Макгрегором, бое с Флойдом Мейвезевром, а также «свадьбе» с Ольгой Бузовой.

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В частности, спортсмен не исключил в будущем дружеских отношений с Макгрегором. 6 октября в Лас-Вегасе россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. Подготовка к поединку сопровождалась публичными оскорблениями со стороны ирландского спортсмена в адрес Нурмагомедова.

«Все может быть, почему нет. Мы не виделись после боя, да и зачем нам видеться»,

— сказал Хабиб, отвечая на вопрос о дружбе с Конором.

Вместе с этим Нурмагомедов прокомментировал рассуждения о том, подаст ли он при встрече руку тренеру Макгрегора Джону Каване и его спарринг-партнеру Диллону Дэнису.

«Никогда не знаешь, как себя поведешь в той или иной ситуации. По-разному человек может повести себя.

Мой прыжок на них — у меня даже в голове этого не было. В эту секунду я, что в голову пришло, то и сделал. Я мог бы себе ногу сломать, так как там было высоко. Надо себя в руках держать.

Потом, когда трезво оцениваешь ситуацию, возникает какое-то сожаление. Но если бы у меня была возможность еще десять раз повторить ситуацию, я не отказался бы от своих действий и не собираюсь отказываться. Сделал бы так еще раз? Без сомнений», — заключил Нурмагомедов.

Также боец ответил на вопрос о том, планирует ли он завершать спортивную карьеру.

«Конечно, я задумывался о завершении карьеры. Ведь мне уже 30 лет, а я не хочу, чтобы меня «отбивали», у меня впереди жизнь. Но я сейчас на ходу, поэтому пока нет таких планов»,

— заявил чемпион UFC в легком весе.

«Не хотелось бы оставить здоровье в этом виде спорта, хотя и так уже было много травм, переломов, операций. Много времени потратил на восстановление.

Каждый раз, когда был на операционном столе, думал, что больше в спорт не вернусь. Но проходит время, и я снова дерусь»,

— рассказал Хабиб.

«Я не знаю слова «я не могу», «не хочу». Как я такое могу сказать отцу? Потом не знаю, как смотреть ему в глаза. Говорил отцу в 2015 году после трех операций, что это знак от Всевышнего, и, может, стоит остановиться. В ответ услышал, что испытания для того, чтобы их преодолевать, поэтому надо работать дальше», — продолжил спортсмен.

Также российский боец рассказал о поединке, который хотел бы провести в ближайшее время.

«И для наследия, и, скажем так, в денежном плане, и в плане конкуренции бой с Флойдом Мейвезером будет более интересным, чем поединок в UFC с Тони Фергюсоном.

Потому что людям нравится смотреть за тем, как чемпион падает. А когда чемпион постоянно побеждает, это неинтересно. Он выиграл 50 боев в боксе, мы оба непобежденные бойцы. Думаю, что наш бой будет вдвойне интересным», — сказал Нурмагомедов.

На счету Хабиба 27 побед в 27 поединках в смешанных единоборствах. Мейвезер же выиграл 50 боев подряд на профессиональном ринге.

«И это нас очень мотивирует, — сказал Нурмагомедов о совместных регалиях с американцем. — Однако сначала надо дождаться решения Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), а потом можно будет общаться».

10 декабря на заседании в США NSAC вынесет решение по Хабибу из-за его поведения после боя с Макгрегором. Ранее организация заморозила выплату гонорара бойцу за $2 млн, однако позже выплатила ему половину из этих денег.

Журналисты задавали Нурмагомедову и не самые серьезные вопросы. В частности, бойца попросили прокомментировать слухи о том, что известная певица и телеведущая Ольга Бузова является его тайной женой.

«Это, конечно, неправда. Я плохо отношусь к таким слухам»,

— отметил спортсмен.

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