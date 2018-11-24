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Маи Михара (Япония)
202,81
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02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
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05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Закат звезды: как Медведева осталась без финала

Российская фигуристка Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при

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Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при. Ученица канадского тренера Брайана Орсера заняла лишь четвертое место на этапе во Франции, допустив две грубые ошибки на прыжках в произвольной программе. Спортсменка призналась, что выступила неудачно из-за психологических проблем.

Женская произвольная программа во Франции таила в себе невероятную интригу. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева шла только на третьем месте и рисковала не попасть в финал Гран-при, где ее ждали Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

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Открывала соревнования другая россиянка — Станислава Константинова, которая тоже могла претендовать на финал, но в короткой программе провалилась, заняв лишь 10-е место. Представительница Санкт-Петербурга выступала в изящном сиреневом платье с колье и в перчатках — верх ее наряда напомнил образы девушек XIX века. Фигуристка использовала музыку из фильма «Анна Каренина», подобно Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане.

Отлично откатав программу и чисто выполнив все прыжки, в конце Станислава не сдержала эмоций и заплакала. В итоге россиянка выдала лучший произвольный прокат в сезоне — 134,76 балла — 71,33 за технику и 63,43 за компоненты.

В сумме с короткой программой у Константиновой вышло 189,67 баллов, что обеспечило ей подъем в турнирной таблице. Это было единственное выступление в первой группе без падений.

Лишившаяся шансов на финал еще после этапа в Японии Мария Сотскова вышла на лед в эффектном черном платье с программой под Summertime. Россиянка отлично исполнила тройной лутц, тройной тулуп и двойной аксель, а вот на комбинации тройной флип + ойлер + двойной сальхов немного споткнулась. Вместо тройного флипа у Марии получилось сделать только двойной — тем не менее, российская фигуристка энергично и с улыбкой откатала свою программу.

Оценки у подопечной Елены Буяновой были не самыми высокими. Судьи отбросили Марию с пятого места на седьмое.

Дальше шел мощный японский десант из трех представительниц Страны восходящего солнца подряд. Марин Хонда красиво смотрелась на льду в летящем платье цвета сакуры и выступила без падений, правда, иногда заменяя тройные прыжки на двойные. Маи Михара была не так ярка, но прыжки выполняла лучше.

Предпоследней выступала Рика Кихира, которая две недели назад у себя на родине поразила всех блестящим исполнением двух тройных акселей в произвольной программе. На этот раз уникальный элемент был выполнен лишь однажды, да и то — с недокрутом.

В этот момент давшая слабину 16-летняя представительница Японии показалась легкой добычей для опытнейшей Евгении Медведевой, которая выступала последней и своего упускать не должна была.

Но упустила.

Все не задалось сразу же. Медведева ошиблась на первом же прыжке, упав после двойного акселя. Это должен был быть каскад с тройным риттербергером — уникальный элемент в женском катании, которым, равно как и отличной формой Евгении, хвастался перед соревнованиями канадский тренер спортсменки Брайан Орсер.

Вторая большая потеря в драгоценных очках случилась на каскаде тройной флип + тройной тулуп — спортсменка допустила степ-аут, коснулась руками льда и простилась с шансами на финал Гран-при. Такой исход мало кто мог представить.

В графе «по сумме баллов» на табло у россиянки значилась печальная цифра 192,81. Медведева стала лишь четвертой, на три очка опередив скакнувшую с десятого места на пятое Константинову.

В итоге японка Рика Кихира выиграла свой второй этап из двух, ее соотечественница Маи Михара заняла второе место, а американка Брэди Теннелл — третье.

После своего проката Медведева призналась, что испытывает психологические проблемы.

«Половиной сегодняшнего дня я довольна — тренировкой. Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент.

Но то, что случилось в произвольной... Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове»,

— цитирует Медведеву «РИА Новости».

«Да, очень сильно хотелось откатать качественно. Да, опережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась. И это тот момент, над которым мы будем работать. Программу мы усложнили, что тоже повлияло на сегодняшний результат.

Теперь настало время работать над головой. Будем работать над этим, до чемпионата России осталось приличное время. Можно все исправить. И не забывать про тело»,

— заключила спортсменка.

В финале Гран-при, которые пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере, выступят другие россиянки: Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Им будут противостоять три японки: Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото.

Михара, Константинова и Медведева остались запасными. Двукратная чемпионка мира поедет в Ванкувер, только если три участницы снимутся с соревнований.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при. Гренобль, Франция. Женщины


1. Рика Кихира (Япония) — 205,92.
2. Маи Михара (Япония) — 202,81.
3. Брэди Теннелл (США) — 197,78.
4. Евгения Медведева (Россия) — 192,81.
5. Станислава Константинова (Россия) — 189,67…
7. Мария Сотскова (Россия) — 177,59.

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