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«В Канаде я не на своем месте»: почему Медведева проиграла

Почему Евгения Медведева рискует не попасть в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка допустила те же ошибки, что на предыдущих турнирах, и не смогла занять первое место, несмотря на осечку главной конкурентки — японки Рики Кихиры, которая не исполнила свой фирменный тройной аксель. После выступления россиянка отметила, что все еще чувствует себя в Канаде «не на своем месте».

«Не один, не два, не три и не пять человек мне говорили, что успех быстро не приходит. Придется маленькими шажками его добиваться. Я к этому готова, но все равно я человек, который хочет всего и сразу», — сказала Евгения Медведева сразу после короткой программы на этапе Гран-при во Франции, где она заняла третье место, допустив несколько ошибок.

Во-первых, борьба с тройным лутцем спустя почти полгода работы с Брайаном Орсером еще далека от успешного завершения.

Некоторые судьи опять усомнились в правильности ребра, поэтому россиянка получила совсем небольшую надбавку за этот элемент, который шел у нее первым в программе.

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Во-вторых, Медведева в очередной раз потеряла уровень на дорожке шагов. Раньше это был непререкаемый четвертый уровень сложности, а теперь — стабильно третий. То же самое произошло с вращением.

В-третьих, снова повторилась ошибка на каскаде тройной флип + тройной тулуп, который идет у Медведевой в самом конце программы, чтобы получить больше плюсов.

Если на прошлом этапе Гран-при в Канаде девушка просто потеряла этот элемент из-за падения, то теперь недокрутила: приземление с флипа получилось настолько кривым, что фигуристка кое-как справилась с выездом и не стала дальше рисковать — сделала вторым прыжком двойной тулуп вместо тройного.

Из-за технических недочетов серебряному призеру Пхенчхана не удалось в полной мере продемонстрировать свой артистизм: большую часть проката лицо Евгении сохраняло крайне сосредоточенное выражение, в то время как легкая джазовая композиция Oranged Colored Sky подразумевала несколько другую подачу, как и игривые движения, поставленные девушке хореографами.

Уходя со льда, Медведева пребывала в очевидно скверном настроении. Однако, увидев оценки конкуренток, была явно приятно поражена: всего 0,4 балла отставания от идущей первой Маи Михары и 0,09 — от второй Рики Кихиры.

Судя по всему, россиянка не знала результатов своих конкуренток и не была в курсе, что те тоже достаточно наошибались —

кроме, пожалуй, Михары, однако программа 19-летней японки несколько уступила по сложности выступлению россиянки, поэтому разрыв получился небольшим. К тому же судьи поставили отечественной фигуристке высокие баллы за компоненты — даже чуть больше, чем на Skate Canada.

Однако самым большим подарком судьбы для Медведевой является микроскопический отрыв от Кихиры, которая владеет акселем в три с половиной оборота — и второй раз подряд не может исполнить его в короткой программе.

На этапе Гран-при в Японии девушка упала с этого элемента, но хотя бы докрутила, а вот во Франции сделала «бабочку», обернувшись лишь один раз и потеряв огромное количество баллов.

Если бы не это обстоятельство, то сейчас у Медведевой практически не осталось бы шансов на итоговое первое место.

Конечно, если Кихира соберется и в произвольной программе исполнит два заявленных тройных акселя, то уже ничто не поможет. Однако при условии помарок японки Евгения может за счет чистейшего проката выбиться в лидеры.

Месяц назад россиянка начала исполнять сложный каскад двойной аксель + тройной риттбергер, с которого планирует начать свое произвольное выступление. На тренировках спортсменка показывала этот элемент чисто. Теперь главное — собраться на решающее выступление, как она это сделала на Skate Canada.

Напомним, для попадания в финал Гран-при россиянке необходимо занять первое место во Франции. Второе удовлетворит ее в одном случае:

Медведева пропустит вперед Кихиру, а сама наберет не меньше 198,81 — это позволит россиянке обойти по личным результатам соотечественницу Софью Самодурову, в то время как девушки сравняются по медалям этого сезона Гран-при (у обеих окажутся серебро и бронза).

«Недовольство именно собой — не местом и чем-либо еще, а именно собой — оно есть. При этом я понимаю, какую работу мы проделали. Эти четыре недели после предыдущего старта мы работали в два раза больше и в два раза более сфокусированно», — приводит слова Медведевой РИА «Новости».

Также спортсменка поделилась впечатлениями от жизни в Канаде.

«Я говорю по-русски только с моей мамой, бабушкой и двумя моими друзьями. С одним из этих друзей мы говорим наполовину на русском, наполовину на английском.

Я поменяла все в моей жизни. Может быть, я привыкла к этому, но еще не полностью. Для полной адаптации мне нужно прожить в Канаде не менее года. В настоящее время я все еще чувствую себя немного не на своем месте. Все вокруг новое — и на турнирах, и в будничной жизни.

Например, я живу в азиатском квартале и пробую японскую и корейскую еду. В Москве же я ела только блюда русской кухни. Сейчас мы работаем с диетологом, пытаясь подобрать мне идеальное питание», — подытожила фигуристка.

Что касается двух других россиянок, которые выступают во Франции, — Марии Сотсковой и Станиславы Константиновой — то они практически выбыли из борьбы после короткой программы.

Константинова, которая в этом сезоне заняла второе место на этапе Гран-при в Хельсинки, уступив только Алине Загитовой, внезапно провалилась: в самом начале выступления она допустила «бабочку» на тройном лутце, фактически потеряв прыжок. В итоге россиянка получила только 54,91 балла и заняла промежуточное десятое место из 12-ти.

«Прокат оцениваю плохо. К сожалению, начать заново нельзя. Я бы с удовольствием прокатала еще раз, но, скорее всего, теперь лишилась всех шансов на попадание в финал. Завтра буду бороться до конца и сделаю все, что могу», — пообещала спортсменка.

Чуть лучше выступила Мария Сотскова, у которой, впрочем, все равно нет никаких шансов на финал Гран-при, поскольку на своем первом этапе она была лишь девятой.

Видимых грубых ошибок у фигуристки не обнаружилось, однако судьи разглядели недокруты и поставили довольно низкие компоненты. Итоговая оценка — 61,76 балла и пятое место после короткой программы.

«Прокатом я очень довольна, тренер довольна прокатом, я выложилась на все сто. Конечно, элементы можно еще доработать, ведь нет предела совершенству. Но по программе, по хореографии, по подаче я удовлетворена. Оценками, безусловно, нет, — подчеркнула Сотскова. — К сожалению, когда я выхожу на старт, то немного закрепощаю себя.

Видимо, от этого были проблемы. Но все приходит с опытом, с работой. Нужно накатывать программы, сезон для меня начался позже обычного. В форму я пришла позже положенного времени, и сейчас не в оптимальном состоянии, но работаем с тем, что есть».

Результаты фигуристок после короткой программы:

1. Маи Михара (Япония) — 67,95
2. Рика Кихира (Япония) — 67,64
3. Евгения Медведева (Россия) — 67,55
4. Марин Хонда (Япония) — 65,37
5. Мария Сотскова (Россия) — 61,76
6. Брэди Теннелл (США) — 61,34
7. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 60,86
8. Алексия Паганини (Швейцария) — 56,88
9. Леа Серна (Франция) — 55,31
10. Станислава Константинова (Россия) — 54,91
11. Лорин Лекавалье (Франция) — 51,66
12. Матильда Альготссон (Швеция) — 48,58

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