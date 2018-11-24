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Чего ждать от нового тренера «Спартака»

Как проявит себя Олег Кононов в первом для себя матче у руля красно-белых

«Газета.Ru» попыталась разобраться, на кого лучше ставить в матчах «Тоттенхэм» — «Челси», «Атлетико» — «Барселона» и «Спартак» – «Крылья Советов», которые пройдут на этих выходных.

24 ноября. «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

Ставки: победа «Челси» за 2.60, обе забьют - нет за 2.35, тотал меньше 2,5 мячей за 2.20 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

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Обычно матчи сразу после перерывов на игры сборных получаются непредсказуемыми: топ-клубы лишаются на полторы недели своих лучших игроков, которые возвращаются в разном состоянии. Перелёты, усталость, микроповреждения или даже полноценные травмы комкают подготовку к ближайшему сопернику. Можно и просто лишиться лидеров, как недавно случилось с «ПСЖ».

«Тоттенхэм» провёл в этом сезоне два матча после международной паузы: абсолютно заслуженно проиграл дома «Ливерпулю» (1:2 с голом престижа на 93-й минуте и 3-9 по ударам в створ) и с горем пополам одолел на выезде «Вест Хэм» (1:0, 4-4 по ударам в створ). Не впечатляет.

А вот как играл после перерывов «Челси»: домашний разгром «Кардиффа» (4:1) и драматичный матч с «Манчестер Юнайтед», где лондонцы были лучше, но в итоге едва спаслись от поражения (2:2). По качеству игры синие тоже посильней, да и проблем с травмами у них меньше.

При этом команда Маурицио Сарри солидно проводит большие матчи.

Победа над «Арсеналом» (3:2), ничьи с «Ливерпулем» и «МЮ» (1:1). Пожалуй, шансы «Челси» смотрятся получше. Победа гостей идёт за 2.60, а П2 с нулевой форой - за 1.81. Дальше всё зависит только от того, насколько вы привыкли рисковать.

Икс-фактором встречи рискует стать газон. Осенью на «Уэмбли» были организованы три матча NFL, и с тех пор поле до сих пор не пришло в нормальное состояние. В теории это должно осложнить созидание и снизить количество опасных моментов, ведь защищаться на огороде легче, чем атаковать.

Раз так, стоит рассмотреть ещё парочку вариантов. «Обе забьют - нет» за 2.35 и «тотал меньше 2,5 мячей» за 2.20 в букмекерской компании «Лига Ставок» заслуживают внимания. Очень уж хороши коэффициенты для встречи команд, пропустивших на двоих за 12 туров всего 18 мячей. Обороняться и те и другие умеют, так что можно попробовать.

24 ноября. «Атлетико» — «Барселона»

Ставки: обе забьют за 1.80, тотал больше 2,5 мячей за 2.05 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

Главный матч выходных - не больше и не меньше. Каталонцы с 24 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, мадридцы после провального старта набрали ход и сейчас отстают от сине-гранатовых всего на один балл. В случае победы «Атлетико» оставит соперника позади.

Правда, в последнее время подопечные Диего Симеоне играют с «Барсой» не лучшим образом. Три поражения и три ничьих в шести предыдущих встречах. Последняя победа в рамках чемпионата Испании и вовсе датирована февралем 2010 года (2:1). У гостей тогда отличился Златан Ибрагимович - вот как давно это было.

У «Барселоны» вернулся в строй Лионель Месси, но и у хозяев есть сдержанный повод для оптимизма.

Диего Коста в начале этой недели приступил к тренировкам в общей группе. Правда, его участие в матче по-прежнему остаётся под вопросом. Та же ситуация со Стефаном Савичем, Лукасом Эрнандесом, а также Диего Годином, Коке и Тома Лемаром.

В общем, составы вряд ли будут оптимальными. Каталонцы лишились выбора в центре обороны, а тут ещё и Иван Ракитич получил дисквалификацию. У «матрасников», скорее всего, пропустит встречу Хосе Хименес. Поэтому ставить на исход сейчас глупо - многое зависит от того, сможет ли «Атлетико» рассчитывать хотя бы на двух-трёх игроков из этого списка.

Придётся зайти с другой стороны.

У «Барселоны» проблемы с центральными защитниками, плюс не поможет бесценный для баланса в игре Ракитич. У Диего Симеоне головной боли не меньше: вероятность ошибок при вылете нескольких футболистов становится выше, потому что падает уровень сыгранности.

А теперь статистика: в пяти из шести очных встреч забивали обе команды. При этом классический вариант «обе забьют» идёт за вполне приличные 1.80. У соперников топовые вратари, но ослабленная защита и мощнейшие линии атаки. Пожалуй, попробуем. «Тотал больше 2,5 мячей» за 2.05 - тоже неплохо.

25 ноября. «Спартак» – «Крылья Советов»

Ставка: победа «Спартака» с разницей в один мяч за 3.75 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

Первый матч Олега Кононова у руля красно-белых. Чего ждать от хозяев - абсолютно непонятно. Для настройки футбола Кононова требуется время, 8-10 дней тут явно недостаточно. Ситуация осложняется тем, что у самарцев тоже новый тренер - Миодраг Божович возглавил команду всего полтора месяца назад.

Показывать искромётный футбол «Спартаку» особенно не с чего: фланги выглядят ужасно, опорная зона частенько провисает, а позиционного нападения как такового нет. Видимо, качество игры будет сомнительным, но за счёт желания, родного поля и преимущества в индивидуальном мастерстве хозяева своего добьются.

Лобовая победа «Спартака» оценивается в 1.67 - можно просто не мудрить и взять её.

Если хотите поднять коэффициент, здорово выглядит предложение «победа гостей и тотал меньше 3,5 мячей» за 2.15. «Крылья Советов» - не «Селтик», такого количества свободных зон у красно-белых не будет.

Можно взять и П2 + ТМ 2,5 мячей за 3.40, но самарцы в последнее место добавили впереди. «Крылья Советов» забили в четырёх матчах из пяти после ухода Андрея Тихонова с поста главного тренера. Не пропустить сумел только «Зенит», поэтому исключать взятие ворот хозяев не стоит. Тем более с учётом их умения привезти гол из ничего.

Если же вы играете ради удовольствия, подумайте о варианте «победа хозяев с разницей в один мяч» за мощные 3.75. Вот как заканчивались три предыдущих матча «Спартака» и «Крыльев Советов» в Москве: 1:0, 1:0 и - вы не поверите - 1:0. Ненадёжная ставка, но красно-белые не могут без нервов и приключений.