«Это король №1»: Медведева назвала лучшего фигуриста

Российская фигуристка Евгения Медведева, которой предстоит главный на данный момент старт сезона – этап Гран-при во Франции, по итогам которого станет ясно, пробьется ли она в финал серии, дала интервью Международному олимпийскому комитету (МОК).

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В блиц-опросе, выложенном в твиттере олимпийского канала МОК, двукратный серебряный призер Олимпийских Игр в Пхенчхане дает короткие ответы на вопросы о своих коллегах по фигурному цеху.

Так, российскую суперюниорку Александру Трусову, которая в следующем сезоне дебютирует во взрослых международных соревнованиях, а в нынешнем станет соперницей Медведевой на весеннем чемпионате России, Евгения назвала «мисс Четверной лутц».

Напомним, что действующая чемпионка мира среди юниоров, уже квалифицировавшаяся в финал юниорского Гран-при, в сентябре 2018 стала первой, кто в женском фигурном катании исполнил на соревнованиях четверной лутц.

Испанского фигуриста Хавьера Фернандеса Медведева назвала «милым», а японского двукратного олимпийского чемпиона и партнера по группе тренера Брайана Орсера Юдзуру Ханю россиянка поименовала «королем».

Следующий вопрос был про еще одного двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании, россиянина Евгения Плющенко, который в 2006 году выиграл турнир в одиночном катании, а в Сочи-2014 первенствовал вместе с российской командой.

«Пффф... Король. А можно два раза сказать «король»? Тогда он король номер один», — рассмеялась Медведева.

Напомним, что на счету Плющенко также серебряные медали Игр-2002 и 2010, где он в упорной борьбе уступал своему соотечественнику Алексею Ягудину и американцу Эвану Лайсачеку соответственно.

В славной профессиональной карьере Евгения есть также три победы на чемпионатах мира при одном серебре и одной бронзе, семь золотых медалей чемпионатов Европы, а также четыре выигранных финала Гран-при.

Евгений Плющенко стал первым фигуристом, выполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп—тройной тулуп—тройной риттбергер (на Кубке России в 2002), первым среди мужчин выполнил вращение бильман, каскад тройной аксель-ойлер-тройной флип (2001).

Официально он завершил свою профессиональную карьеру только в 2017 году, причем Евгений хотел кататься и на Олимпийских Играх в Пхенчхане, но был вынужден прекратить выступления из-за больной спины.

Сейчас Плющенко открыл свою школу фигурного катания и работает как с начинающими спортменами и спортсменками, так и с действующими профессионалами, например с ушедшей от Этери Тутберидзе Анастасией Таракановой, Серафимой Саханович и продолжающей пропускать сезоны после победы на Олимпиаде-2014 Аделиной Сотниковой.

Кроме того, в московской академии Плющенко тренируются дети известных людей. Одной из подопечных прославленного фигуриста является дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория.

Что до Медведевой, то для нее стартующий 23 ноября последний этап серии Гран-при, проходящий во французском Гренобле, является решающим.

После всего лишь третьего места на Skate Canada россиянка оказалась в сложном турнирном положении. Для попадания в финал соревнований, который пройдет в декабре в канадском же Ванкувере, Евгении нужно занимать минимум второе место (и при этом опережать по сумме баллов лучший результат соотечественницы Софьи Самодуровой).

На сто процентов попадание в финал двукратной чемпионке мира гарантирует только победа на этапе.

Сделать это будет не так просто, учитывая, что на соревнования в Гренобле ее соперницами будут японка Маи Михара, американка Брэди Теннелл, которой Евгения уже проигрывала в этом сезоне, россиянки Мария Сотскова и Станислава Константинова, а также – что самое главное –

юная японская фигуристка Рика Кихира, обладающая сложнейшей программой и уже выигравшая один этап Гран-при в нынешнем сезоне!

На утренней тренировке перед стартом короткой программы Медведева успешно исполнила каскады тройной лутц – тройной тулуп, «3-2-2», а также двойной аксель – тройной риттбергер, однако упала с тройного флипа и не сумела зайти на двойной аксель, впрочем, его она позже четко прыгула в каскаде.

Напомним, что ранее в финал Гран-при уже отобрались россиянки Елизавета Туктамышева и Алина Загитова, а шанс попасть в Ванкувер, кроме Медведевой, сохраняют еще Самодурова и Станислава Константинова, при этом конкурируют российские фигуристки за эту путевку как раз между собой.

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