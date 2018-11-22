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Он не вернется: Мутко попрощается с футболом

Мутко может уйти с поста президента РФС 6 декабря

Вице-премьер России Виталий Мутко может окончательно покинуть пост президента Российского футбольного союза. По данным СМИ, об этом решении он объявит на ближайшем заседании исполкома РФС, которое состоится 6 декабря.

Вице-премьер России Виталий Мутко с большой долей вероятности окончательно покинет пост президента Российского футбольного союза (РФС). Как сообщает «Чемпионат»,

о своем уходе чиновник намерен объявить на ближайшем заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря.

На данный момент пост исполняющего обязанности президента организации занимает Александр Алаев, которому Мутко передал свои полномочия в декабре прошлого года.

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Тогда на итоговом заседании исполкома РФС вице-премьер заявил, что уходит с поста главы Российского футбольного союза лишь временно для того, что урегулировать вопросы, связанные с допинговым скандалом, разгоревшимся перед Олимпиадой в Пхенчхане. Из-за судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом (МОК), который пожизненно отстранил чиновника от посещения Олимпийских игр, Мутко не мог совмещать пост президента организации.

Однако на том заседании он подчеркнул, что в отставку подавать не намерен.

«Я обратился к Исполкому, на период судебных разбирательств попросил РФС кратковременно приостановить мою работу на полгода. Потому что если президент в кратковременной перспективе не может исполнять свои обязанности, то нужно их временно сложить. РФС должен в этот период спокойно работать.

Ни в какую отставку я не ухожу — мой мандат действует. Раньше это закончится — вернусь раньше»,

— сказал Мутко в конце декабря 2017 года.

Интересно, что уже в мае этого года чиновник намекнул на то, что намерен отойти от дел, связанных с руководством российского футбола. Тогда Мутко подчеркнул, что может завершить футбольную деятельность в августе-сентябре.

«Я приостановил работу президента РФС. Я попросил, чтобы она была закреплена юридически. На мой взгляд, Александр Алаев хорошо исполняет свои обязанности. Как только появится ясность с моим иском CAS, то оценю ситуацию и обсудим вопрос. Все зависит этого решения. Тем более правительство России предложило мне серьезный вызов: теперь я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни.

Вероятно, через 3-4 месяца меня с вами не будет. Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу — футбол фром май харт!»

— заявил Мутко после своего назначения на пост председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

Виталий Мутко занимал должность президента РФС дважды: с 2 апреля 2005 года по 24 ноября 2009 года, а затем с 2 сентября 2015 по 25 декабря 2017 года, когда и передал свои полномочия Алаеву.

Главными кандидатами на должность главы РФС, по информации источника «Чемпионата», являются генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин, а также председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

О кандидатуре Дюкова, к слову, сообщалось еще в октябре этого года. Как сообщало издание, о назначении генерального директора ПАО «Газпром нефть» на пост президента Российского футбольного союза должны были объявить на одном из ближайших заседаний исполкома РФС.

В период с марта 2008 года по май 2017 года Дюков являлся президентом «Зенита». Под его началом петербургский клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 годы), дважды выигрывал национальный кубок, а также добился триумфа на международной арене.

В 2008 году «Зенит» завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, став самым успешным среди российских клубов в Европе.

В конце мая 2017 года Дюков передал пост президента сине-бело-голубых Сергею Фурсенко, который уже управлял петербургским клубом ранее. Примечательно, что Фурсенко также с февраля 2010 года по июнь 2012 года был главой РФС.

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