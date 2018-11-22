«Секс лучше катания»: Туктамышева объяснила раздевание

Чемпионка мира и Европы 21-летняя Елизавета Туктамышева пошутила о том, почему российские фигуристки раздеваются во время во время выступлений.

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«Вы удивляетесь, почему многие российские фигуристы раздеваются? Все очень просто — в России слишком жарко. Уже конец ноября, и до сих пор нет снега»,

— написала фигуристка в своем твиттере, причем сделала это на английском.

A lot of russian skaters get undressed. You wonder why? Simple - it's too hot in Russia. Late november and still no snow — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 21 ноября 2018 г.

В нынешнем сезоне сразу три российские фигуристки выбрали откровенные образы для показательных выступлений. Олимпийская чемпионка Алина Загитова использует показательный номер в образе Лары Крофт. Фигуристка выступает в облегающем кожаном костюме: лосинах и косухе, которую она снимает в начале программы. Огня добавляет «заигрывание» Загитовой со зрителями, яркая красная помада и мощная композиция «Survivor».

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева в показательном номере каталась под романтичную песню «Beautiful mess» своего друга Кристиана Костова. С этой композицией юный болгарин занял второе место на Евровидении в 2017 году. Фигуристка предстала в наивном образе девушки, которая будто только что проснулась утром: растрепанные волосы, черная комбинация и небрежно накинутая мужская белая рубашка заставили зрителей пофантазировать.

Некоторые болельщики обвинили Медведеву в плагиате: она в точности повторила образ канадской фигуристки Кейтлин Осмонд, в котором она выступала несколькими месяцами ранее на шоу Stars on Ice Japan. Однако двукратная чемпионка мира отметила, что этот номер придумала она сама.

«Этот показательный я ставила до последнего движения сама, это абсолютно моя работа. Костюм подбирала самостоятельно, стразики выкладывала своими руками. Не судите строго. Я очень старалась»,

— призналась Медведева журналистам.

Но главной звездой показательных прокатов этого сезона стала 21-летняя россиянка Елизавета Туктамышева, представившая номер под композицию Бритни Спирс «Toxic». Подобно героине Спирс в клипе на эту песню, Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы с подносом. В рамках выступления фигуристка разнесла напитки и поразила публику откровенным танцем, во время которого сорвала верх костюма и осталась в бюстгальтере.

Россиянку за такое поведение не осудили, а, напротив, похвалили за смелость и открытость. Елизавета же отшучивалась, что таким образом решила «вернуть мужчин в фигурное катание».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала эту идею, поскольку мужчинам всегда нравилось фигурное катание как элемент демонстрации женской красоты. По мнению Навки, подобных выступлений должно становиться больше.

«Она разделась не прям уж до нижнего белья. Это часть ее костюма. Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах.

В 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры. То же можно говорить и о гимнастике. Так что у Елизаветы все было в рамках показательного выступления. Я только за то, чтобы было больше таких выступлений», — приводит слова Навки «Реальное время».

Туктамышева грамотно использует свою популярность: девушка активно ведет соцсети, поддерживает обратную связь с аудиторией и охотно общается с журналистами. В блиц-интервью RT она коротко и емко отвечала на самые острые вопросы журналиста.

В частности, спортсменка продолжила фразу «Чем меньше одежды на фигуристке, тем...» словом «лучше». А также заявила, что лучше фигурного катания может быть только секс. Вместе с этим девушка выразила готовность поучаствовать в откровенной съемке для известного мужского журнала.

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