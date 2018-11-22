«Секс лучше катания»: Туктамышева объяснила раздевание

Курсы валют$ 65.52 (-0.143) 74.73 (-0.002)
Пенсионный советник
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурСпартак
1:0 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо Мн
4:1
закончен
19:30
ЦСКАХК Сочи
2:0
закончен
19:30
ЙокеритАвангард
7:4
закончен
20:30
Динамо РВитязь
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзТоронто Мэйпл Лифс
5:2
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзДаллас Старз
5:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
5:0
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
03:30
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
5:2
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
7:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзБостон Брюинз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдОттава Сенаторз
6:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзСент-Луис Блюз
4:1
закончен
05:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
6:3
закончен
06:00
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
4:3
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
3:7
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Локомотив-Кубань
99:105
закончен
20:00
Зенит Доломити Энергия
99:102
закончен
21:00
Партизан Валенсия
61:69
закончен
21:30
Цедевита Ассеко
94:87
закончен
21:30
Фрапорт Скайлайнерс Ритас
65:63
закончен
22:00
Альба Лимож
84:76
закончен
22:30
Ауксилиум Торино УНИКС
72:82
закончен
22:30
Брешия Галатасарай
86:65
закончен
22:45
Уникаха Морнар
113:76
закончен
Евролига
20:00
Химки Будучность
85:69
закончен
20:45
ЦСКА Жальгирис
99:97
закончен
22:00
Панатинаикос Барселона
76:70
закончен
22:45
Олимпия Милан Баскония
93:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Орлеан Пеликанс
121:120
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
127:109
закончен
03:30
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
109:117
закончен
03:30
Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
108:124
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
101:103
закончен
04:00
Милуоки БаксПортленд Трэйл Блэйзерс
143:100
закончен
04:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
126:124
закончен
04:00
Чикаго БуллзФиникс Санз
124:116
закончен
04:00
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Лейкерс
105:109
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
103:104
закончен
04:30
Даллас МавериксБруклин Нетс
119:113
закончен
05:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
110:119
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
95:123
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. 9-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
4.5 -- 4.5
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистТорпедо
не начался
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторНефтехимик
не начался
19:30
ЛокомотивДинамо М
не начался
19:30
СеверстальСКА
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Анадолу Эфес
не начался
21:45
Олимпиакос Реал Мадрид
не начался
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
не начался
23:30
Гран Канария Бавария
не начался
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 10-я партия
17:30
Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия)
не начался
Россия / Премьер-Лига
18:00
АхматЦСКА
не начался
20:30
Локомотив МУрал
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЛьвов
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
БайерШтутгарт
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесАлавес
не начался
Франция / Лига 1
23:00
ЛионСент-Этьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралДинамо Мн
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
не начался
19:30
ЙокеритБарыс
не начался
20:30
Динамо РАвангард
не начался
20:30
СлованВитязь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
00:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
не начался
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
00:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
не начался
04:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Евролига
20:45
Жальгирис Химки
не начался
22:30
Баскония Панатинаикос
не начался
22:30
Будучность ЦСКА
не начался
23:00
Барселона Олимпия Милан
не начался
«Секс лучше катания»: Туктамышева объяснила раздевание

Туктамышева объяснила выступления фигуристок с раздеванием

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему российские фигуристки раздеваются на показательных выступлениях. Спортсменка связала эту тенденцию с климатом в России. Также Туктамышева ответила на откровенные вопросы и сообщила о том, что для нее самое сложное во время произвольного проката.

Чемпионка мира и Европы 21-летняя Елизавета Туктамышева пошутила о том, почему российские фигуристки раздеваются во время во время выступлений.

Реклама

«Вы удивляетесь, почему многие российские фигуристы раздеваются? Все очень просто — в России слишком жарко. Уже конец ноября, и до сих пор нет снега»,

— написала фигуристка в своем твиттере, причем сделала это на английском.

В нынешнем сезоне сразу три российские фигуристки выбрали откровенные образы для показательных выступлений. Олимпийская чемпионка Алина Загитова использует показательный номер в образе Лары Крофт. Фигуристка выступает в облегающем кожаном костюме: лосинах и косухе, которую она снимает в начале программы. Огня добавляет «заигрывание» Загитовой со зрителями, яркая красная помада и мощная композиция «Survivor».

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева в показательном номере каталась под романтичную песню «Beautiful mess» своего друга Кристиана Костова. С этой композицией юный болгарин занял второе место на Евровидении в 2017 году. Фигуристка предстала в наивном образе девушки, которая будто только что проснулась утром: растрепанные волосы, черная комбинация и небрежно накинутая мужская белая рубашка заставили зрителей пофантазировать.

Некоторые болельщики обвинили Медведеву в плагиате: она в точности повторила образ канадской фигуристки Кейтлин Осмонд, в котором она выступала несколькими месяцами ранее на шоу Stars on Ice Japan. Однако двукратная чемпионка мира отметила, что этот номер придумала она сама.

«Этот показательный я ставила до последнего движения сама, это абсолютно моя работа. Костюм подбирала самостоятельно, стразики выкладывала своими руками. Не судите строго. Я очень старалась»,

— призналась Медведева журналистам.

Но главной звездой показательных прокатов этого сезона стала 21-летняя россиянка Елизавета Туктамышева, представившая номер под композицию Бритни Спирс «Toxic». Подобно героине Спирс в клипе на эту песню, Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы с подносом. В рамках выступления фигуристка разнесла напитки и поразила публику откровенным танцем, во время которого сорвала верх костюма и осталась в бюстгальтере.

Россиянку за такое поведение не осудили, а, напротив, похвалили за смелость и открытость. Елизавета же отшучивалась, что таким образом решила «вернуть мужчин в фигурное катание».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержала эту идею, поскольку мужчинам всегда нравилось фигурное катание как элемент демонстрации женской красоты. По мнению Навки, подобных выступлений должно становиться больше.

«Она разделась не прям уж до нижнего белья. Это часть ее костюма. Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах.

В 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры. То же можно говорить и о гимнастике. Так что у Елизаветы все было в рамках показательного выступления. Я только за то, чтобы было больше таких выступлений», — приводит слова Навки «Реальное время».

Туктамышева грамотно использует свою популярность: девушка активно ведет соцсети, поддерживает обратную связь с аудиторией и охотно общается с журналистами. В блиц-интервью RT она коротко и емко отвечала на самые острые вопросы журналиста.

В частности, спортсменка продолжила фразу «Чем меньше одежды на фигуристке, тем...» словом «лучше». А также заявила, что лучше фигурного катания может быть только секс. Вместе с этим девушка выразила готовность поучаствовать в откровенной съемке для известного мужского журнала.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».