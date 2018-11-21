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Смягчить приговор: Кокорин и Мамаев откупились от водителя?

Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю

В сети появилась информация о том, что находящиеся под стражей футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили пострадавшему водителю деньги для того, чтобы смягчить свой будущий приговор. Однако адвокат Кокорина эти данные опроверг.

21 ноября в информационных агентствах появилась информация о том, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в качестве компенсации перечислили деньги избитому ими водителю ведущей Первого канала Павлу Соловчуку. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств»,

— сказал собеседник агентства.

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Также источник добавил, что Кокорин и Мамаев приносят потерпевшему извинения и признали вину в полном объеме — в будущем это также может поспособствовать смягчению приговора.

Однако адвокат Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию о том, что водителю перечислили деньги.

«Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги.

Тем более неизвестно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть», — цитирует Стукалову РИА «Новости».

Не стал подтверждать информацию и сам водитель.

«Ничего об этом не слышал. Не могу отвечать ни на какие вопросы. Это идет вразрез с подпиской о неразглашении, которую я подписал. Спросите у источника, который это сообщил», — цитирует Соловчука «Спорт-Экспресс».

По данным следствия, в начале октября футболисты вместе с их компанией нанесли черепно-мозговую травму водителю телеведущей Ольги Ушаковой, разбили стекло его машины и повредили заднюю дверь. Также обвиняемые устроили в кофейне в центре Москвы драку с главой НАМИ Сергеем Гайсиным и чиновником Минпромторга Денисом Паком. Врачи диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. На восстановление ему потребовалось около двух недель. По словам очевидцев, Кокорин и Мамаев также оскорбляли чиновника, указывая на его нерусское происхождение.

В результате заведения на футболистов уголовного дела по статье 213 «Хулиганство», они помещены в следственный изолятор «Бутырки» минимум до 8 декабря. За данное правонарушение спортсменам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

По словам адвоката Кокорина, состояние ее подопечного в СИЗО удовлетворительное.

«Александр чувствует себя хорошо. После нашего посещения пошел в спортзал. Настроение у него нормальное. Сейчас ходит в спортзал два раза в неделю, было пять раз. Ему, конечно, хотелось бы заниматься каждый день»,

— добавила Стукалова.

Помимо занятий спортом футболисты читают книги и уделяют внимание религии. У Мамаева сложились теплые отношения с сокамерником по имени Константин.

«Они с Константином сделали иконостас, с разными маленькими иконками из храма. Около пятнадцати штук. Поместили их на картонку. Если обратите внимание, у Мамаева даже есть татуировки на религиозную тему. Видно, что для него это важно, поэтому я уверен, что он читает и православную литературу и занимается философией», — приводит «Советский спорт» слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Сам Мамаев признается, что, если бы не жена и дети, пребывание в СИЗО воспринималось бы им практически безболезненно.

«Ни претензий, ни вопросов по условиям содержания у меня нет. Солнышка только не хватает. И хочется на небо любоваться — в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна», — цитирует футболиста «Московский комсомолец».

О скандале с Кокориным и Мамаевым высказался бывший чемпион мира в супертяжелом весе, ныне депутат Госдумы Николай Валуев.

«Мне жалко, что эти одаренные ребята порой бездумно распоряжаются своей жизнью. Жалко пострадавших»,

— передает слова Валуева «Советский спорт».

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