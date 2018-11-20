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Пока Кокорин болеет: Мамаев нашел в СИЗО нового друга

«Безобразные действия»: как обидели Кокорина в СИЗО

Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают пребывать в СИЗО. По словам общественного деятеля Ивана Мельникова, Кокорин выглядит более подавленным и в последнее время испытывает недомогание, а в камере у него стоят лекарства. При этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заверила, что футболист на самом деле здоров и принимает не медикаменты, а витамины. Мамаев в это время соорудил в камере иконостас и занялся чтением произведения Достоевского «Идиот».

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и пока еще полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев встречают в СИЗО уже второй перерыв на матчи сборных.

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Пока национальная команда России под руководством Станислава Черчесова готовится сыграть свой самый важный матч со времен чемпионата мира — 2018 против Швеции,

Кокорин и Мамаев пытаются поддерживать физическую форму в спортзале «Бутырки» и занимаются тем, на что не хватало времени на воле, — например, Павел читает произведение Достоевского «Идиот».

Также Мамаев рассказал, что, поскольку посещение спортзала в следственном изоляторе довольно ограниченно, он нашел возможность заниматься прямо в камере — ему передали коврик для йоги, на котором футболист проделывает упражнения на пресс.

У него сложились теплые отношения с сокамерником по имени Константин. Теперь мужчины поддерживают физическую форму вместе. Также Мамаев уделяет время своему духовному развитию.

«Они с Константином сделали иконостас, с разными маленькими иконками из храма. Около пятнадцати штук. Поместили их на картонку, — приводит «Советский спорт» слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. — Если обратите внимание, у Мамаева даже есть татуировки на религиозную тему.

Видно, что для него это важно, поэтому я уверен, что он читает и православную литературу и занимается философией.

Мамаев отметил, что если бы не жена с детьми, то вообще никаких проблем не испытывал бы и не переживал бы сильно».

А вот психологическое состояние Кокорина вызвало у общественного деятеля вопросы. По словам Мельникова, зенитовец выглядит отнюдь не так умиротворенно, как Мамаев, и до сих пор кажется серьезно подавленным:

«Александр регулярно ходит в спортзал. Не знаю, делает ли он упражнения в камере, как Павел, не разговаривал с ним на эту тему, но видно, что Кокорин переживает. Мамаев держится более уверенно».

Кроме того, Мельников предположил, что футболист мог подхватить в камере простуду.

«Я заметил, что Александр не очень хорошо себя чувствует, потому что у него в камере были медикаменты и он говорил в нос. Видимо, он приболел.

Может быть, на фоне этого и настроения не было. Еще и за брата он переживает, который находится в соседней камере. Его можно понять», — сказал правозащитник, при этом отметив, что претензий по условиям содержания у игроков нет.

Однако у уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой оказалась совсем другая информация о состоянии здоровья Кокорина.

«Я переговорила с начальником СИЗО, Александр чувствует себя нормально, ничего у него не болит, к врачам он не обращался.

Не чихает, не сопит. Не знаю, кто запустил информацию о его болезни. Чувствует он себя абсолютно нормально», — цитирует Потяеву «РИА Новости».

Омбудсмен отметила, что препараты, которые находятся в камере Кокорина, являются не лекарствами, а витаминами. Употреблять эти вещества футболисту необходимо для поддержания своего тела в тонусе.

«Это витаминные препараты, которые ему родственники передали. Жалоб у него нет, в медицинскую часть он не обращался.

По этой теме мне сейчас пришлют официальный документ о том, что он здоров и чувствует себя нормально», — подытожила Потяева.

Известно, что в СИЗО регулярно проводится проверка самочувствия заключенных, — врач посещает все камеры раз в несколько дней, так что вполне возможно, что информация о болезни Кокорина оказалась несколько преувеличенной.

Ранее стало известно, что один из следователей позволил себе грубое обращение по отношению к зенитовцу. Об этом написала в своем инстаграме адвокат Кокорина Татьяна Стукалова:

«Мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал его неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.

Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует.

На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру,

а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнение этого следователя».

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Сегодняшнее посещение в следственном изоляторе Александра Кокорина было вызвано проведением следственных действий, рассказать о которых я не имею возможности по причине данной мною подписки о неразглашении обстоятельств дела. Моя жалоба о незаконности этой подписки, т.к. это дело даже по мнению прокурора носит публичный характер, до настоящего времени не рассмотрено, хотя истекли все предусмотренные законом сроки ее рассмотрения. Могу ссылаться только на незаконные действия следователей, например, сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это. Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует. На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя. В целом сегодня можно прийти к выводу, что Александра Кокорина удерживают под стражей за скользящий удар стулом по спине и левой руке Пака и последующий удар Пака, а скорее толчок в область груди в ответ на нанесенное оскорбление. Представьте себе, что было бы, если бы за такие действия содержали под стражей всех граждан, наверное, сделать это невозможно технически в связи с явным отсутствием необходимого количества изоляторов, камер и зон. А вот для Кокорина Александра сделано исключение. Возникает вопрос, почему? И у меня невольно рождается предположение, что это влияние СМИ, которые подменили прокурора, потому что разумного объяснения я этому не нахожу. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

Мамаев на обращение с собой пока не жаловался.

«Ни претензий, ни вопросов по условиям содержания у меня нет. Солнышка только не хватает. И хочется на небо любоваться — в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна», — цитирует футболиста «Московский комсомолец».

Напомним, Кокорин и Мамаев оказались за решеткой из-за нападения на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, которое они совершили 8 октября в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Игроки пробудут в СИЗО до 8 декабря, однако срок задержания может быть продлен, если к тому времени следствие еще не успеет установить все обстоятельства дела.

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