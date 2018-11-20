Испытание шведами: Россия сыграет важнейший матч после ЧМ

Сборная России готовится провести важнейший матч со времен четвертьфинала чемпионата мира — 2018 против Хорватии. В Стокгольме на 50-тысячной «Френдс Арене» подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться с крепкой командой Швеции и постараться добыть путевку в элитный дивизион Лиги наций, где выступают все сильнейшие сборные Европы.

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В данный момент отечественная дружина находится в Лиге В втором по силе дивизионе — и возглавляет свою группу из трех команд: у России — семь очков, у Швеции — четыре, у Турции — три.

Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе и выход в Лигу А подопечным Черчесова будет достаточно сыграть со шведами вничью. Однако в случае поражения Россия позволит сопернику сравняться с собой по очкам, а по личным встречам у «тре крунур» будет преимущество, поскольку первое противостояние команд в Калининграде завершилось вничью (0:0).

Это самый печальный вариант развития событий: Швеция занимает первое место в группе и перебирается в высший дивизион, а Россия остается в Лиге В.

Также у подопечных Черчесова есть еще одна мотивация побороться за победу (или хотя бы ничью). Весной 2020 года лучшие команды своих групп в Лиге наций, которые не отобрались на чемпионат Европы обычным путем, примут участие в финальном турнире, триумфатор которого попадет на континентальное первенство.

Дополнительный шанс отобраться на Евро-2020 — чем не серьезная причина выложиться со шведами на максимум?

Эпидемия травм

Однако одержать победу или даже сыграть вничью со скандинавами будет крайне непросто:

половину сборной России скосили травмы, причем, как назло, выбыли почти все лидеры.

В расположении своих клубов повреждения получили лучший бомбардир команды на ЧМ-2018 Денис Черышев, мозг полузащиты Александр Головин, молния правой бровки Марио Фернандес и невероятно работоспособный опорник Роман Зобнин.

Также совсем неожиданно, в товарищеском матче со сборной Германии пять дней назад, травмировались сразу два опытных защитника — Константин Рауш и Федор Кудряшов.

Чтобы хоть как-то сгладить аховую ситуацию в обороне, Черчесов в срочном порядке вызвал в Швецию защитника ЦСКА Георгия Щенникова, но особого оптимизма это не прибавляет.

Дзюба спешит на помощь

Единственной радостной новостью по поводу состава сборной является то, что лидер и капитан команды Артем Дзюба сумел в короткие сроки восстановиться от травмы колена, полученной 11 ноября в матче чемпионата России против ЦСКА, и с большой долей вероятности примет участие в игре.

Товарищескую встречу с Германией форварду пришлось пропустить — и случилось разгромное поражение со счетом 0:3, причем немцы выступали в далеко не оптимальном составе.

После такой оплеухи игрокам России не помешает эмоциональная встряска от капитана — а Дзюба своими зажигательными речами точно может такое обеспечить.

К тому же зенитовец играет важнейшую роль в атаке команды: он может в любой ситуации продавить соперника корпусом, что немаловажно в борьбе с мощными скандинавами, принять длинный заброс, если комбинационная игра не проходит, пробить головой, в конце концов.

Учитывая, что у шведов недавно травмировался 187-сантиметровый защитник из «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф (есть вероятность его участия, но он явно будет не в лучшей форме), у Дзюбы точно будет несколько возможностей отличиться таким образом.

Черчесов требует победы

Наставник сборной России Станислав Черчесов сразу отметил, что не согласен на ничью, даже если это устраивает команду по турнирным раскладам:

«Одно очко нас устроит, да, считать мы умеем. Но есть игра. В Калининграде мы тоже хотели победить. Мы не играем на 0:0 никогда. Мы спортсмены и всегда хотим выиграть».

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон также заявил, что зрителей ждет крайне напряженный матч:

«Нас ожидает упорная борьба. Будут играть две сильные сборные, которые хорошо себя показали на чемпионате мира. Этот матч будет сродни финалу».

Игра Швеция — Россия начнется в 22.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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