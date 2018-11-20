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Контрольный вызов: Россия проигрывает Швеции. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Швеция — Россия

Сборная России на выезде встречается с командой Швеции в матче Лиги наций УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига B. Группа 2. 6-й тур  |   20 ноября 22:45   |  2 тайм
Швеция
1:0
Россия
Стадион «Френдс-Арена», Стокгольм | Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Линделёф 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Робин Ольсен
5 (з)   Мартин Ольссон
4 (з)   Андреас Гранквист
2 (з)   Микаэль Лустиг
3 (з)   Виктор Линделёф 41'
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
10 (п)   Якоб Юханссон
7 (п)   Себастьян Ларссон
17 (п)   Виктор Классон
20 (п)   Кристофер Ольссон
9 (н)   Маркус Берг
12 (в)   Андрей Лунёв
17 (з)   Кирилл Набабкин
3 (з)   Роман Нойштедтер
14 (з)   Георгий Джикия
20 (п)   Алексей Ионов
2 (п)   Владислав Игнатьев
21 (п)   Александр Ерохин
8 (п)   Юрий Газинский
7 (п)   Далер Кузяев
22 (н)   Артём Дзюба
23 (н)   Дмитрий Полоз 46'
Запасной состав
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
16 (з)   Эмиль Крафт
14 (з)   Филип Хеландер
15 (п)   Оскар Хильемарк
13 (п)   Густав Свенссон
21 (п)   Джимми Дурмаз
8 (п)   Маттиас Сванберг
19 (п)   Маркус Рохден
22 (н)   Исаак Телин
11 (н)   Йон Гвидетти
18 (н)   Робин Куайсон
16 (в)   Антон Шунин
1 (в)   Маринато Гилерме
10 (з)   Руслан Камболов 46'
5 (з)   Андрей Семёнов
4 (з)   Георгий Щенников
19 (з)   Егор Сорокин
13 (п)   Павел Могилевец
18 (п)   Антон Миранчук
15 (п)   Алексей Миранчук
6 (н)    Ари
9 (н)   Антон Заболотный
11 (н)   Фёдор Чалов
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'50

Джикия выполнил диагональ на Дзюбу, но передача оказался очень сильной и высокой. Ольсен мяч забрал.

'49

Классон оказался в офсайде.

'48

Убежали шведы в контратаку, последовала передача вразрез на Берга, но шведский форвард, к счастью, обработать мяч не сумел и атаку загубил.

'46

Замену произвел в замене Станислав Черчесов. Руслан Камболов вышел вместо Полоза.

'46

Начался второй тайм! Есть у сборной России предостаточно времени, чтобы исправить ситуацию.

'45

Проигрывают россияне по итогам первых 45 минут — 0:1. Данный результат коллектив Черчесова нисколько не устраивает. Если матч так и закончится, то в высший дивизион с первого места пройдут шведы, а не мы.

'45

Ничего не добавил главный арбитр к основному времени первого тайма и отправляет команды в раздевалки. Перерыв.

'44

Продолжают атакующую волну хозяева поля. Главное — не пропустить еще до перерыва. Надо держаться.

'43

Джикия награжден желтой карточкой за грубую игру.

'42

Газинский нанес удар по воротам. Заблокирован защитником.

'40

Гол. Все к этому шло, пожалуй. Заработали очередной угловой шведы. Последовала подача во вратарскую, мяч отскочил к Виктору Линделеву. Тот быстро среагировал и мощно «воткнул» мяч точно в угол ворот. 1:0.

'38

Мартин Ольссон очень активен у себя на фланге. Ждал подключение партнера, но Игнатьев не стал этого дожидаться и выбил мяч в аут.

'36

Кристофер Ольссон пробил. Лунев на месте.

''35

И опять шведы перехватили мяч. Ну, никак не удается россиянам взять ход игры в собственные руки. Точнее, ноги. Очень сложно приходится российской сборной.

'33

Едва ли не первая голевая атака у сборной России! Кузяев тонким пасом вывел Ионова один на один с Ольсеном, но Алексей шведского вратаря переиграть не сумел.

'32

Берг пытался перехитрить Джикию, но Георгий вышел победителем из противостояния и заставил шведского форварда нарушить правила.

'31

МОМЕНТ! Гранквист оказался один в штрафной и после навеса с угла поля пробил в дальний угол. В сумасшедшем прыжке Лунев спасает!

'30

Очередной навес с левого фланга и еще один угловой зарабатывают шведы. Давят хозяева.

'28

Ух, пожар в нашей штрафной. Берг выиграл верховую борьбу после очередного заброса и пробил через себя. Мяч едва не залетел за спину Луневу, но все-таки пролетел над перекладиной.

'27

И вновь момент. Аугустинсон оказался один на фланге и прострелил во вратарскую. Нойштедтер перевел мяч на угловой.

'26

Опасно! Последовала очередная подача с левого фланга в штрафную сборной России, Берг выпрыгнул выше всех и пробил. Внимателен Лунев.

'25

Неприятно было сейчас. Ларссон подхватил мяч после передачи Лустига, сместился в центр и выдал тонкий пас на ход Ольссону. Игнатьев вовремя выставил ногу и сыграл на перехвате.

'24

Лустиг выполнил очередной заброс в штрафную Лунева, но Джикия легко перехватывает эту передачу.

'22

ГОЛ... не засчитан. Мартин Ольссон получил передачу на ход, вошел в штрафную и пробил мимо Лунева. Но швед во время паса на метр забежал в офсайд. Фиксируют арбитры положение «вне игры» у 5-го номера сборной Швеции.

'21

Юханссон в верховой борьбе подтолкнул Полоза в спину. Очередной фол в центре поля.

'20

Очень глубоко обороняются подопечные Черчесова. Пока что без грубых ошибок, но выйти из оборону в атаку не удается. Очень плохо держится мяч у россиян.

'18

Опасно! Провалились россияне в опорной зоне, шведы выиграли подбор и Юханссон пробил из-за пределов штрафной. Мимо ворот.

'17

Наращивают давление шведы. Но каждая атака завершается классическим навесом с фланга.

'15

Момент! Сразу же отвечают футболисты сборной России! Лунев быстро ввел мяч в игру, затем Ионов навесил с правого фланга на Дзюбу, который выиграл верховую борьбу, но пробил несильно и по центру. Шведский голкипер спокойно мяч поймал.

'14

Опасно могло быть! Линделеф отпасовал на Ларссона, тот на Лустига, который навесил во вратарскую. Лунев опередил Берга.

'13

Классон после подачи Лустига скидывал вперед на Мартина Ольссона, но Лунев вовремя вышел из ворот и мяч забрал.

'11

Устроили настоящий навал шведы на ворота сборной России. Лустиг навесил точно на Берга, но тот пробил чуть выше.

'10

А вот теперь уже фолят наши. Дзюба толкнул Гранквиста на входе в штрафную. Вышел на ударную позицию, но Бастьен фиксирует фол.

'9

Еще одно нарушение в центре поля. Ионов оставил Кристофера Ольссона в дураках.

'8

Полоз в центре поля обыграл Ларссона и заставил того нарушить правила. Фиксирует фол арбитр.

'7

Не держится мяч у нашей сборной. Пока что инициатива принадлежит хозяевам поля, которые регулярно атакуют левым флангом.

'5

Очень неприятно сейчас было! Ольссон быстро прорвался по левому флангу, прострелил на Классона, а тот откатил под удар Кристоферу Ольссону. Тот сразу же пробил издали. Выше ворот.

'3

Соорудили атаку Ерохин и Дзюба. После навеса на дальнюю штангу Ольсен забирает мяч в руки.

'2

Одно из ключевых изменений сегодня: Набабкин играет на левом фланге, как и в ЦСКА. Но, опять же, вынужденно. Травмы получили и Федор Кудряшов, и Константин Рауш.

'1

Звучит стартовый свисток. Поехали!

22:45

Итак, все готово к началу матча!

22:42

Звучат национальные гимны России и Швеции.

22:40

Выходят команды на поле!

22:36

Как сложится судьба сегодняшнего поединка? В группе «Газеты.Ru» Вконтакте вы можете дать свой ответ на этот вопрос.

22:35

Обслуживает сегодняшнюю встречу французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

22:30

Если после победы над командой Турции в октябре этого года мы думали, что для сборной России все решено и выход в Лигу А — мелочное дело, то теперь за попадание в высший дивизион стоит понервничать. Да, сегодня российской команде достаточно не проиграть шведам: подопечные Станислава Черчесова возглавляют группу 2 в своем дивизионе с семью очками, а сборная Швеции находится на второй строчке с четырьмя баллами.

Однако сборная России имеет существенные кадровые потери: в составе отсутствуют Марио Фернандес, Александр Головин, Роман Зобнин. У всех - травмы. Зато в общую группу вернулся капитан команды Артем Дзюба, пропустивший контрольную игру с Германией (0:3).

22:26

Сборная России:

Вратарь: Андрей Лунев; Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Алексей Ионов, Владислав Игнатьев, Александр Ерохин, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

22:25

Стартовые составы команд. Сборная Швеции:

Вратарь: Робин Ольсен; Мартин Ольссон, Андреас Гранквист, Микаэль Лустиг, Виктор Линделеф, Людвиг Аугустинсон, Якоб Юханссон, Себастьян Ларссон, Виктор Классон, Кристофер Ольссон, Маркус Берг.

22:20

Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

22:15

Добрый вечер, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа Лиги наций, в котором встречаются сборные Швеции и России.