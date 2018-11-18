«Здесь главный я»: Флойд не принимает условия Хабиба

Курсы валют$ 66.00 (-0.054) 75.33 (-0.052)
Пенсионный советник
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
17:00
СербияЧерногория
2:1
закончен
20:00
ТурцияШвеция
0:1
закончен
20:00
АзербайджанФарерские острова
2:0
закончен
20:00
МальтаКосово
0:5
закончен
22:45
ИталияПортугалия
0:0
закончен
22:45
АлбанияШотландия
0:4
закончен
22:45
РумынияЛитва
3:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсДинамо Р
2:1 (Б)
закончен
17:00
НефтехимикЦСКА
1:2
закончен
17:00
ТорпедоСлован
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
5:6 (ОТ)
закончен
21:00
Нью-Джерси ДэвилзДетройт Ред Уингз
2:3 (ОТ)
закончен
02:00
Миннесота УайлдБаффало Сэйбрз
2:3
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
1:4
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
4:2
закончен
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
6:4
закончен
03:00
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
2:3
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
5:3
закончен
04:00
Аризона КойотсБостон Брюинз
1:2
закончен
06:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
4:2
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
4:0
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
УНИКС Нижний Новгород
89:64
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Бруклин НетсЛос-Анджелес Клипперс
119:127
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
125:115
закончен
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
130:117
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
97:89
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
119:122
закончен
03:30
Бостон СелтиксЮта Джаз
86:98
закончен
04:00
Хьюстон РокетсСакраменто Кингз
132:112
закончен
04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
83:122
закончен
04:30
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
112:109
закончен
05:00
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
100:110
закончен
Фигурное катание / Гран-при по фигурному катанию в Москве
13:00
Загитова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Москве
online
Товарищеские матчи (клубы)
15:00
Зенит Шальке-04
2:1
закончен
Лига наций УЕФА
17:00
АнглияХорватия
2:1
закончен
20:00
Северная ИрландияАвстрия
1:1
2 тайм
20:00
МолдавияЛюксембург
1:1
2 тайм
20:00
Сан-МариноБеларусь
0:2
2 тайм
22:45
ШвейцарияБельгия
не начался
22:45
ВенгрияФинляндия
не начался
22:45
ГрецияЭстония
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьСКА-Хабаровск
1:1
закончен
13:00
РоторТомь
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородТамбов
1:0
закончен
14:00
ХимкиСочи
0:0
закончен
14:00
Спартак-2Шинник
1:4
закончен
15:00
Краснодар-2Мордовия
1:2
закончен
16:00
АрмавирТюмень
1:0
закончен
17:00
ФакелАвангард К
3:2
закончен
17:00
БалтикаЧертаново
2:0
закончен
19:00
Зенит-2Луч
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьДинамо М
6:4
закончен
14:00
БарысСалават Юлаев
0:3
закончен
17:00
СКАМеталлург Мг
2:1
закончен
17:00
ЙокеритЛокомотив
4:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсДаллас Старз
1:0
перерыв
01:00
Каролина ХаррикейнзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Зелена Гура
109:81
закончен
15:00
Химки Автодор
85:77
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Парма
93:75
закончен
17:00
ЦСКА Цмоки-Минск
119:88
закончен
18:00
Зенит Калев
100:87
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Теннис / Итоговый чемпионат АТР. Финал
21:00
Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)
online
Шахматы / Матч за шахматную корону. Седьмая партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
3,5 - 3,5
закончен
Лига наций УЕФА
20:00
АндорраЛатвия
не начался
20:00
ГрузияКазахстан
не начался
22:45
ГерманияНидерланды
не начался
22:45
ЧехияСловакия
не начался
22:45
ДанияИрландия
не начался
22:45
БолгарияСловения
не начался
22:45
КипрНорвегия
не начался
22:45
МакедонияГибралтар
не начался
22:45
ЛихтенштейнАрмения
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСпартак
не начался
12:30
АмурДинамо Мн
не начался
19:00
СеверстальХК Сочи
не начался
19:00
ТорпедоАвангард
не начался
19:30
ЦСКАСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсДаллас Старз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсФиникс Санз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЮта Джаз
не начался
03:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсБостон Селтикс
не начался
03:30
Атланта ХоуксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Милуоки БаксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
не начался
«Здесь главный я»: Флойд не принимает условия Хабиба

Мейвезер назвал себя главным в переговорах с Нурмагомедовым

Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов Reuters
Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов
Видео по теме
Шансы на бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и боксера Флойда Мейвезера тают на глазах. Американец считает себя главным в переговорах и по-прежнему хочет драться с россиянином по правилам бокса, тогда как президент UFC Дана Уайт настаивает на поединке в октагоне, если Мейвезер желает получить $150 млн. Вероятно, спортсменам так и не удастся договориться друг с другом.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в очередной раз призвал непобежденного боксера Флойда Мейвезера прийти в промоушен ради поединка с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. С самого начала истории «Хабиб — Флойд» глава UFC всячески противодействует возможному поединку спортсменов, настаивая на том, что бой пройдет только по правилам смешанных единоборств. Уайт неоднократно заявлял о своей уверенности в том, что Мейвезер никогда не решится выйти в клетку.

Реклама

«Бокс? Нет уж, это уже было. Теперь пусть приходит к нам», — начал президент UFC.

«Я бы не сказал, что переговоры по бою Хабиба и Флойда находятся в тупике. Но Флойду нужно взять свою задницу и притащить сюда в клетку, если он действительно хочет заработать $150 млн за бой»,

— цитирует Уайта TMZ Sports.

Самого Мейвезера такое отношение к себе, грубо говоря, раздражает. Боксер считает себя главным в переговорах с UFC и Хабибом и не намерен принимать условия промоушена. Несмотря на заявление Флойда, именно он несколькими неделями ранее по собственной инициативе встречался с Уайтом, чтобы обсудить возможный бой с Орлом. Теперь Мейвезер уверяет, что это «они» (видимо, кто-то из MMA-сообщества) пришли к нему с просьбой о поединке.

«Это они пришли ко мне говорить о бое. Хабиб бросил вызов мне, а не наоборот. Они сказали, что бой должен состоятся в октагоне. Я же ответил: «Покажите девятизначный гонорар Хабиба за поединок в октагоне. Если он не смог заработать таких денег — он не решает, где нам драться. Я главный, поэтому, если хотите боя, нужно играть по моим правилам», — приводит слова Мейвезера MMA Fighting.

UFC владеет контрактом Хабиба, поэтому резонно, что они не хотят отпускать своего чемпиона в бокс. Если бой пройдет вне организации, то промоушен ничего не получит.

Однако здесь определенную роль играют и принципы самого Уайта – он не устраивает коллобарации бокса и смешанных единоборств.

К тому же, придется решать проблемы с Тони Фергюсоном, главным претендентом на оспаривание титула Хабиба. Стоит отметить, что в этой ситуации Нурмагомедов принял вообще третью сторону – он готов на поединок и в ринге, и в октагоне. Хоть сразу два. Карьера Орла близится к своему завершению, а деньги лишними не бывают.

После брошенного вызова Мейвезеру в потенциальные соперники Хабиба кто только не записался – даже 49-летний экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший. В инстаграме Нурмагомедова появилось видео, на котором он общается с американо-русским боксером по фейстайму. Хабиб спросил у того, хочет ли Джонс действительно с ним драться, но оба спортсмена только рассмеялись.

«О чем ты хочешь поговорить? По делу или хочешь подраться? Хочешь подраться, брат?» – спросил Хабиб Джонса.

«Не хочу драться с тобой, брат, нет», – подчеркнул Нурмагомедов.

Еще большую неразбериху в будущее Хабиба внес его отец Абдулманап Нурмагомедов. В большом интервью он рассказал о шансах сына в бою с Флойдом, возможном поединке Орла с Конором Макгрегора по правилам бокса, а также отметил, что Хабибу интересен поединок не только с Тони Фергюсоном, но и с бывшим двукратным чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером. Ради боя с канадцем Хабиб готов даже подняться в весе, чего не хочет UFC. В целом же Нурмагомедов-старший подчеркнул, что пока спортивное будущее его сына прогнозировать сложно.

Все будет зависеть от решения Атлетической комиссии Невады, которая должна озвучить свое решение по поводу драки на UFC 229 в декабре.

«Сегодня трудно говорить о чем-то конкретном. Мы ожидаем решения Атлетической комиссии Невады, которая рассматривает вопрос об отстранении Хабиба за инцидент после боя с Макгрегором. От этого и будем отталкиваться», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова газета «Известия».

Совершенно логично, что Мейвезер не хочет портить свой идеальный рекорд 50-0, иначе он уже давно подписал бы контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым. Ко всему прочему, ничего хорошего о Флойде не говорит и его поведение в ситуации с японским кикбоксером Тасимой Наcукавой.

Напомним, что промоутерская компания Rizin анонсировала бой американца с Насукавой во время его визита в Японию, однако после возвращения в Штаты Флойд отменил поединок. На текущий момент, по информации Boxingscene, Rizin продолжает вести переговоры с американцем по поводу боя с кикбоксером.

Хабиба в сложившихся обстоятельствах устраивает любой вариант, и любой будет хорошим.

Бой с Фергюсоном со спортивной точки зрения станет для Нурмагомедова одним из самых сложных в карьере, а поединок с Сен-Пьером принесет ему славу и укрепит его наследие в UFC. То же самое можно сказать и бое с Флойдом, в котором Хабиб может заработать в несколько раз больше, чем за все время в UFC. Все это в очередной раз дает убедиться в том, что для Орла бой с Конором стал переломным в его карьере. И как бы они друг друга ненавидели, нельзя отрицать – отчасти именно ирландец сотворил для Хабиба то величие, которым сейчас Орел наслаждается.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице тенниса, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».