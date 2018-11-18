«Здесь главный я»: Флойд не принимает условия Хабиба

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в очередной раз призвал непобежденного боксера Флойда Мейвезера прийти в промоушен ради поединка с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. С самого начала истории «Хабиб — Флойд» глава UFC всячески противодействует возможному поединку спортсменов, настаивая на том, что бой пройдет только по правилам смешанных единоборств. Уайт неоднократно заявлял о своей уверенности в том, что Мейвезер никогда не решится выйти в клетку.

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«Бокс? Нет уж, это уже было. Теперь пусть приходит к нам», — начал президент UFC.

«Я бы не сказал, что переговоры по бою Хабиба и Флойда находятся в тупике. Но Флойду нужно взять свою задницу и притащить сюда в клетку, если он действительно хочет заработать $150 млн за бой»,

— цитирует Уайта TMZ Sports.

Самого Мейвезера такое отношение к себе, грубо говоря, раздражает. Боксер считает себя главным в переговорах с UFC и Хабибом и не намерен принимать условия промоушена. Несмотря на заявление Флойда, именно он несколькими неделями ранее по собственной инициативе встречался с Уайтом, чтобы обсудить возможный бой с Орлом. Теперь Мейвезер уверяет, что это «они» (видимо, кто-то из MMA-сообщества) пришли к нему с просьбой о поединке.

«Это они пришли ко мне говорить о бое. Хабиб бросил вызов мне, а не наоборот. Они сказали, что бой должен состоятся в октагоне. Я же ответил: «Покажите девятизначный гонорар Хабиба за поединок в октагоне. Если он не смог заработать таких денег — он не решает, где нам драться. Я главный, поэтому, если хотите боя, нужно играть по моим правилам», — приводит слова Мейвезера MMA Fighting.

UFC владеет контрактом Хабиба, поэтому резонно, что они не хотят отпускать своего чемпиона в бокс. Если бой пройдет вне организации, то промоушен ничего не получит.

Однако здесь определенную роль играют и принципы самого Уайта – он не устраивает коллобарации бокса и смешанных единоборств.

К тому же, придется решать проблемы с Тони Фергюсоном, главным претендентом на оспаривание титула Хабиба. Стоит отметить, что в этой ситуации Нурмагомедов принял вообще третью сторону – он готов на поединок и в ринге, и в октагоне. Хоть сразу два. Карьера Орла близится к своему завершению, а деньги лишними не бывают.

После брошенного вызова Мейвезеру в потенциальные соперники Хабиба кто только не записался – даже 49-летний экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший. В инстаграме Нурмагомедова появилось видео, на котором он общается с американо-русским боксером по фейстайму. Хабиб спросил у того, хочет ли Джонс действительно с ним драться, но оба спортсмена только рассмеялись.

«О чем ты хочешь поговорить? По делу или хочешь подраться? Хочешь подраться, брат?» – спросил Хабиб Джонса.

«Не хочу драться с тобой, брат, нет», – подчеркнул Нурмагомедов.

Еще большую неразбериху в будущее Хабиба внес его отец Абдулманап Нурмагомедов. В большом интервью он рассказал о шансах сына в бою с Флойдом, возможном поединке Орла с Конором Макгрегора по правилам бокса, а также отметил, что Хабибу интересен поединок не только с Тони Фергюсоном, но и с бывшим двукратным чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером. Ради боя с канадцем Хабиб готов даже подняться в весе, чего не хочет UFC. В целом же Нурмагомедов-старший подчеркнул, что пока спортивное будущее его сына прогнозировать сложно.

Все будет зависеть от решения Атлетической комиссии Невады, которая должна озвучить свое решение по поводу драки на UFC 229 в декабре.

«Сегодня трудно говорить о чем-то конкретном. Мы ожидаем решения Атлетической комиссии Невады, которая рассматривает вопрос об отстранении Хабиба за инцидент после боя с Макгрегором. От этого и будем отталкиваться», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова газета «Известия».

Совершенно логично, что Мейвезер не хочет портить свой идеальный рекорд 50-0, иначе он уже давно подписал бы контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым. Ко всему прочему, ничего хорошего о Флойде не говорит и его поведение в ситуации с японским кикбоксером Тасимой Наcукавой.

Напомним, что промоутерская компания Rizin анонсировала бой американца с Насукавой во время его визита в Японию, однако после возвращения в Штаты Флойд отменил поединок. На текущий момент, по информации Boxingscene, Rizin продолжает вести переговоры с американцем по поводу боя с кикбоксером.

Хабиба в сложившихся обстоятельствах устраивает любой вариант, и любой будет хорошим.

Бой с Фергюсоном со спортивной точки зрения станет для Нурмагомедова одним из самых сложных в карьере, а поединок с Сен-Пьером принесет ему славу и укрепит его наследие в UFC. То же самое можно сказать и бое с Флойдом, в котором Хабиб может заработать в несколько раз больше, чем за все время в UFC. Все это в очередной раз дает убедиться в том, что для Орла бой с Конором стал переломным в его карьере. И как бы они друг друга ненавидели, нельзя отрицать – отчасти именно ирландец сотворил для Хабиба то величие, которым сейчас Орел наслаждается.

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