«Ему нужен тренер с палкой»: Ягудин раскритиковал Коляду

Российский этап Гран-при по фигурному катанию запомнился заполнившим до отказа арену «Мегаспорт» болельщикам не только триумфом Алины Загитовой и серебром Софьи Самодуровой в женском одиночном катании. Не остались без золота россияне в турнире спортивных пар и соревновании танцевальных дуэтов — первые места заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин.

В мужском катании хозяева остались без наград. Лучший из россиян Михаил Коляда стал четвертым, набрав 225,42 баллов. Во время короткой программы подопечный Валентины Чеботаревой сорвал четверной тулуп, а вместо тройного акселя сделал только двойной.

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На следующий день в произвольной программе он запорол тройной аксель и тройной риттбергер: аксель вышел одинарным, а риттбергер — двойным. Если бы не это, возможно, российскому фигуристу удалось бы обогнать японца Кадзуки Томоно и выйти на третье место. Двумя неделями ранее на третьем турнире серии в Хельсинки Коляда также занял четвертое место, но с более высоким результатом — 238,79 баллов.

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выразил мнение, что у Коляды есть все для того, чтобы чисто выполнять прыжки, но ему сложно настраиваться психологически.

«Это явно от головы идет. У него запас в прыжках! И остальное на ура. Значит, чего-то не хватает, значит, голова не готова при давлении выполнять нужную нагрузку.

Я не знаю, как Михаил тренируется. Но у него как гостиница «все включено», знаете — все есть! Линии, техника, прыжки, огромный запас, прекрасная высота, он может крутить еще больше. Его проблемы — это либо психология, либо, может, недоработка в системе, когда ты долбишь себя прокатами. Потому что русская система всегда отличалась от иностранной», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

Также триумфатор Игр в Солт-Лейк-Сити вспомнил свои занятия у тренера Алексея Мишина и сравнил их с американским подходом к тренировкам.

«Когда я уходил от Мишина, у нас были прокаты не целиковые, а макеты. В Америке им не важно — шесть утра или шесть вечера, они фигачат полноценные прокаты. Поэтому для них выйти на соревнования — как носки надеть», — рассказал экс-фигурист.

По мнению Ягудина, Коляде необходимы более жесткие тренировки для того, чтобы закалить характер и настроиться на более успешные выступления.

«Тренер ему нужен такой, чтоб с палкой, простите, стоял у борта, или брать психолога. Но психологом должен выступать сам тренер. Значит, нужен такой тренер, как Этери Тутберидзе. Они не жестокие, они жесткие.

Такой была и Татьяна Тарасова. Вообще, я не вправе судить тренерский коллектив, давать советы. Просто со стороны кажется, что у парня все есть, а он просто (растрачивает) свою жизнь в спорте! Годы-то уже не вернешь», — заключил Ягудин.

Коляда является серебряным призером Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане в командных соревнованиях. Также на счету спортсмена бронза чемпионата мира — 2018 и два третьих места континентальных первенств в 2017 и 2018 годах.

На прошедших Играх в Корее Коляда провалил короткую программу в командных соревнованиях. Фигурист упал с четверного лутца, запорол каскад, а также прыгнул «бабочку» вместо тройного акселя, получив за элемент ноль баллов. В итоге он занял только восьмое место из десяти участников, принеся сборной России три очка из десяти возможных.

Во многом эта неудача повлияла на дальнейшее соперничество отечественной сборной с канадцами в командном турнире. «Кленовые листья» выиграли золото, а россияне остались с серебром. Стоит отметить, что в произвольной программе турнира Коляда сумел стать вторым из пяти участников, однако падений не удалось избежать и тогда.

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