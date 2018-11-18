Доигрался: Янукович был госпитализирован в Москве

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве был доставлен бывший президент Украины Виктор Янукович – он получил серьезные травмы позвоночника и колена во время игры в теннис, передает сайт kp.ru со ссылкой на одного из дежурных врачей больницы.

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По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу, 16 ноября, в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а так же травму колена. Травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном корте, откуда Януковича на «скорой помощи» увезли в больницу.

Врач сообщил, что несколько людей, сопровождали Януковича. но кто это были — неизвестно. В блоке больницы, где экс-политику оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в частную клинику, передает ФАН.

Позднее в НИИ имени Склифосовского подтвердили, что Янукович был госпитализирован, передает НСН.

«Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день»,

— заявили в справочной.

В августе нынешнего года в Белом доме объяснили отсутствие премьер-министра Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях спортивной травмой.

«Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе правительства.

Характер травмы и вид спорта в Белом доме не уточняли.

Зимой 2016 года главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову потребовалось медицинское вмешательство после травм, полученных им на ринге во время тренировки. Об этом он рассказал на своей официальной странице в инстаграме.

Кадыров не уточнил характер травм и не стал рассказывать о подробностях операции, однако отметил высочайший уровень российской медицины. По его словам, ему было непросто оказаться в медицинском учреждении не в качестве гостя, однако забота о здоровье — одна из обязанностей каждого человека, о чем говорит и исламская религия.

«Дорогие друзья! Для меня нет ничего труднее, чем оказаться в больнице в качестве пациента. Но каждый человек обязан следить за здоровьем, искать пути исцеления. Это предписывает и ислам. И я оказался в руках наших доблестных врачей. После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения домой, снова говорю, что

наши врачи самые лучшие, умелые, опытные!»

— сказано на его странице в инстаграме.

В декабре 2015 года на тот момент вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин пропустил два заседания правительства подряд, после чего в СМИ появилась версия, что он выстрелил себе в ногу во время тренировки в тире. Представители политика это опровергли.

«Он получил спортивную травму во время тренировки по гандболу на прошлой неделе, несколько дней был на больничном», — сообщил пресс-секретарь Рогозина.

По его словам, травма у Рогозина была «несложная», но он «хромает». Но в следующем году он действительно прострелил себе ногу во время съемок клипа, где упражняется в стрельбе.

В какой-то момент Рогозин опустил пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Пуля попала политику в икру, но прошла навылет. Ранение не позволило чиновнику пойти на предновогодний прием в Кремле, который проходил 26 декабря.

В 2014 году президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» рассказал о том, как однажды сломал ключицу, играя в футбол.

«На своем собственном опыте — играл когда-то, давно, правда, уже, на искусственном поле.

Я редко играю в футбол, и играл на стадионе с искусственным покрытием и сломал себе ключицу», — рассказал глава государства.

Путин отметил, что всю жизнь он занимался дзюдо без серьезных травм.

«В футбол начал играть, просто споткнулся и воткнулся плечом», — сказал глава государства и подчеркнул, что существуют определенные небезосновательные требования к покрытию поля.

В том же году президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес операцию на коленном суставе. Операция была плановой, но из-за плотного графика президента ее не получалось провести ранее. Причиной хирургического вмешательства стала травма, полученная на хоккейной тренировке.