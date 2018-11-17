«Были бы на первом месте»: кто заплатит за видеоповторы

Система VAR хорошо зарекомендовала себя на Кубке конфедераций в 2017 году, где она работала в тестовом режиме. Даже владелец «Спартака» Леонид Федун после турнира сменил свое мнение о системе видеоповторов с отрицательного на положительное.

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«Мое мнение о видеоповторах изменилось, причем резко. С помощью повторов спорные случаи будут практически исключены, просто пока арбитры не привыкли пользоваться повтором. Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески «за», – cказал тогда Федун «Спорт-Экспрессу».

На чемпионате мира-2018 в России в 62 матчах мундиаля арбитры прибегали к помощи этой системы 19 раз. При этом в 16 случаях VAR помогала им изменить решения с неверных на верные, а еще три раза – подтвердила их правильную трактовку эпизода.

Точность решений судей с использованием VAR увеличилась до 99,32%. Эти цифры – самый весомый показатель эффективной работы данной системы.

Официально мундиаль в России стал первым, на котором была внедрена система VAR. В данный момент она уже функционирует в национальных чемпионатах Германии, Италии, Испании и других европейских лигах. Теперь и наши футбольные функционеры задумались о введении VAR в РПЛ.

16 ноября советник президента РФС по правовым вопросам Максим Рогачев направил в Премьер-лигу письмо с предложениями по введению системы видеоповторов на матчах РПЛ.

Основные предложения следующие:

– РФС берет обязательства по запуску проекта VAR к решающим матчам Кубка России и стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2018/19.

На этом этапе проекта будут заключены договоры с интегратором и технологическим провайдером проекта (общее обеспечение проекта, обеспечение помещением, оборудованием, программным комплексом), подготовку судей и технического персонала, для работы с VAR.

– На втором этапе проекта сообщается о проведении РФС и РПЛ действий по внедрению системы VAR в Премьер-лиге в сезоне-2019/20.

– Премьер-лига, по мнению РФС, должна не позднее февраля 2019 года выбрать вариант технологического обеспечения системы VAR, определить провайдера проекта, установить план закупки и монтажа оборудования на каждом стадионе РПЛ.

– РФС особо обращает внимание на то, что этот этап внедрения VAR осуществляется РПЛ и клубами самостоятельно и за свой счет.

После публикации письма в СМИ со словами поддержки о введении VAR в очередной раз высказался главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. По его мнению,

«железнодорожники» могли бы сейчас делить первое место с «Зенитом» в чемпионате России, если бы систему видеоповторов ввели бы в России с текущего сезона.

В данный момент петербургский клуб лидирует в РПЛ с 32 очками, а «Локомотив» идет на третьей строчке, имея в своем активе 26 баллов.

«Все тренеры единогласно проголосовали за введение. Значит, надо решать. Требуются не настолько большие деньги, чтобы похоронить то, с чем живет целый ряд футбольных стран. А ведь мы хотим, чтобы нас таковой считали, — цитирует Семина «СЭ».

Если бы судьи прибегали к видеоповторам, то засчитали бы забитые нами голы «Уфе» и «Оренбургу». Глядишь, очков бы у нас сейчас было бы столько же, сколько и у «Зенита». И это не только очковые потери, но и финансовые, моральные. А еще потери в болельщиках».

Эффективность работы VAR помимо ЧМ-2018 доказывает пример чемпионата Италии. В прошлом сезоне в Серии А прошли 397 матчей, в которых арбитры прибегали к видеоповторам 2023 раза. При этом после просмотров судьи изменили свое решение 117 раз, а процент ошибок в Италии с помощью VAR снизился с 5,78% до 0,89%.

На самом деле можно сколько угодно спорить о системе в целом, но факт один – ошибок у судей после ее внедрения стало значительно меньше. ЧМ-2018, чемпионат Италии, Кубок конфедераций-2017 тому подтверждение.

К тому же не зря в УЕФА уже со следующего сезона решил ввести видеоповторы на матчи Лиги чемпионов, Евро-2020, в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2020/2021, а также в решающих играх в Лиге Наций в 2021 году.

Но для РПЛ система VAR тоже, скорее всего, станет реальностью, как и для Европы, ибо подавляющее большинство тренеров российских клубов выступили за введение видеоповторов.

«Практически все тренеры за введение, а как это все будет происходить, это второй вопрос, этим заниматься будет РФС.

Нам предоставили схему, как она будет устанавливаться, кто ее будет оплачивать. Наш стадион для этого готов, теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС», – рассказал ТАСС директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

Однако некоторые футбольные руководители клубов выступают резко против введения системы VAR. Президент «Урала» Григорий Иванов занимает достаточно жесткую позицию по этому вопросу.

«Мы пока даже не знаем, сколько это будет стоить. Никакой конкретики еще нет, – заявил Иванов.

А если завтра скажут, что это будет стоить, к примеру, два миллиарда? И где клуб будет их искать?»

«Я лично не раз высказывался против системы VAR, потому что ошибаются все. Считаю неправильным возлагать расходы по внедрению VAR на лигу и клубы. Почему клубы должны за это платить?», — добавил президент «Урала».

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