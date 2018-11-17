«Зашили подбородок»: россияне совершили подвиг на льду

Курсы валют$ 66.00 (-0.054) 75.33 (-0.052)
Пенсионный советник
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
22:45
НидерландыФранция
2:0
закончен
22:45
СловакияУкраина
4:1
закончен
22:45
УэльсДания
1:2
закончен
22:45
КипрБолгария
1:1
закончен
22:45
СловенияНорвегия
1:1
закончен
22:45
ГибралтарАрмения
2:6
закончен
22:45
ЛихтенштейнМакедония
0:2
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
23:00
БразилияУругвай
1:0
закончен
03:00
АргентинаМексика
2:0
закончен
03:15
ЧилиКоста-Рика
2:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАмур
2:1 (Б)
закончен
16:30
БарысДинамо М
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
Салават ЮлаевАдмирал
3:1
закончен
19:30
ВитязьМеталлург Мг
1:4
закончен
19:30
СКАТрактор
1:0
закончен
19:30
СпартакЛокомотив
1:3
закончен
19:30
ХК СочиСеверсталь
2:0
закончен
19:30
Динамо МнАвтомобилист
0:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсБаффало Сэйбрз
1:2 (Б)
закончен
04:00
Даллас СтарзБостон Брюинз
1:0 (ОТ)
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксЛос-Анджелес Кингз
1:2 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшВашингтон Кэпиталз
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксТоронто Мэйпл Лифс
1:2 (ОТ)
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
1:4
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Панатинаикос
78:62
закончен
21:00
Жальгирис Барселона
85:88
закончен
22:30
Бавария ЦСКА
79:93
закончен
23:00
Гран Канария Маккаби Т-А
84:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
104:115
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсЮта Джаз
113:107
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
99:91
закончен
03:00
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
123:116
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
129:124
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзПортленд Трэйл Блэйзерс
112:96
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
112:104
закончен
05:30
Милуоки БаксЧикаго Буллз
123:104
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при в Москве
13:55
Онлайн-трансляция этапа Гран-при в Москве
1
Алина Загитова (Россия)
80,78
2
Софья Самодурова (Россия)
67,40
3
Алексия Паганини (Швейцария)
63,43
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. 6-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
3 - 3
закончен
Лига наций УЕФА
17:00
СербияЧерногория
2:1
закончен
20:00
ТурцияШвеция
0:1
2 тайм
20:00
АзербайджанФарерские острова
2:0
2 тайм
20:00
МальтаКосово
0:4
2 тайм
22:45
ИталияПортугалия
не начался
22:45
АлбанияШотландия
не начался
22:45
РумынияЛитва
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсДинамо Р
2:1 (Б)
закончен
17:00
НефтехимикЦСКА
1:2
закончен
17:00
ТорпедоСлован
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
0:0
1 период
21:00
Нью-Джерси ДэвилзДетройт Ред Уингз
1:0
1 период
02:00
Миннесота УайлдБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Аризона КойотсБостон Брюинз
не начался
06:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
УНИКС Нижний Новгород
89:64
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Бруклин НетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
не начался
Фигурное катание / Гран-при по фигурному катанию в Москве
13:00
Загитова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Москве
online
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьСКА-Хабаровск
не начался
13:00
РоторТомь
не начался
14:00
Нижний НовгородТамбов
не начался
14:00
ХимкиСочи
не начался
14:00
Спартак-2Шинник
не начался
15:00
Краснодар-2Мордовия
не начался
16:00
АрмавирТюмень
не начался
17:00
ФакелАвангард К
не начался
17:00
БалтикаЧертаново
не начался
19:00
Зенит-2Луч
не начался
Лига наций УЕФА
17:00
АнглияХорватия
не начался
20:00
Северная ИрландияАвстрия
не начался
20:00
МолдавияЛюксембург
не начался
20:00
Сан-МариноБеларусь
не начался
22:45
ШвейцарияБельгия
не начался
22:45
ВенгрияФинляндия
не начался
22:45
ГрецияЭстония
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьДинамо М
не начался
14:00
БарысСалават Юлаев
не начался
17:00
СКАМеталлург Мг
не начался
17:00
ЙокеритЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсДаллас Старз
не начался
01:00
Каролина ХаррикейнзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Зелена Гура
не начался
15:00
Химки Автодор
не начался
16:00
Локомотив-Кубань Парма
не начался
17:00
ЦСКА Цмоки-Минск
не начался
18:00
Зенит Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
«Зашили подбородок»: россияне совершили подвиг на льду

Тарасовой наложили семь швов на подбородок в результате травмы

Евгения Тарасова и Владимир Морозов РИА Новости
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Видео по теме
Российский дуэт в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин победили на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве и установили новый мировой рекорд. Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов также порадовали россиян золотом, причем девушка выступала со швами на лице из-за неудачного падения на утренней тренировке. Оба российских дуэта обеспечили себе участие в финале Гран-при.

Мировой рекорд после трагедии олимпийского сезона

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин шикарно исполнили произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, практически безошибочно откатавшись под темпераментный блюз «Am I the one?» в исполнении американской певицы Бет Харт.

Реклама

Синхронность движений и экспрессия спортсменов на льду настолько поразили зрителей, что те не желали отпускать пару и беспрестанно сканировали «Молодцы!».

Но форменное сумасшествие началось в ледовом дворце «Мегаспорт» несколькими мгновениями позже, когда судьи объявили свои оценки, и стало ясно, что Степанова и Букин побили мировой рекорд.

Российский дуэт заработал за произвольную программу 124,94 балла — после введения новой системы оценивания элементов в августе 2018 года никто не получал больше.

Такое выступление тем более ценно, что не далее как вчера — в короткой программе — дуэт показал себя далеко не лучшим образом и однажды чуть не упал.

В итоге фигуристы получили в сумме 199,43 балла и уверенно выиграли московский этап Гран-при, отобравшись в финал серии.

«Накануне они были очень расстроены ошибкой в короткой программе, даже попросили прощения. Но это же нормально, они не роботы, — рассказала тренер фигуристов Ирина Жук. — Важнее всего было сегодня собраться и откатать все чисто, и это получилось. Они очень выросли, и прежде всего сознанием.

Мы стараемся даже не вспоминать произошедшее в олимпийском сезоне. Они были на подъеме, но их просто на взлете подстрелили».

В последние годы в танцах на льду у россиян было не очень много поводов для радости. Безоговорочных претендентов на золотые медали на всех мировых соревнованиях не появлялось со времен пары Татьяны Навки и Романа Костомарова.

Последними лидерами отечественных танцев являлись Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые не попали в финал Гран-при сезона-2017/18, а на Олимпиаде в Пхенчхане стали пятыми. После этого сезона спортсмены решили временно приостановить карьеру, и звание наиболее опытной пары России автоматически перешло к 24-летней Степановой и 25-летнему Букину, чьим самым высоким достижением на тот момент являлась бронза чемпионата Европы.

Вопрос о том, справятся ли ребята с грузом ответственности, встал почти сразу.

Тем более что в олимпийский сезон Степанова и Букин пережили настоящую беду: партнера не пустили на Игры в Пхенчхан, так и не объяснив конкретной причины.

Судя по всему, у Международного олимпийского комитета были подозрения в допинговой чистоте спортсмена, однако никаких доказательств так предъявлено и не было, а пара лишилась уникального шанса выступить на Олимпиаде.

После такой психологической встряски немудрено было потерять мотивацию, однако ребята сумели пережить неприятный период, а статус главной пары России их, кажется, не смутил, а вдохновил.

На своем дебютном турнире в сезоне-2018/19 — Finlandia Trophy — Степанова и Букин заняли первое место, получив 200,78 балла. Затем последовала победа на этапе Гран-при в Финляндии (200,78), а теперь и в России.

Итоговые оценки танцевальных дуэтов на этапе Гран-при:

1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 199,43
2. Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 174,42
3. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) — 174,21
4. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 164,66
5. Наталья Калишек / Максим Сподырев (Польша) — 161,62
6. Эллисон Рид / Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 158,03
7. Анна Яновская / Адам Лукаш (Венгрия) — 148,13
8. Мисато Коматсубара / Тим Колето (Япония) — 143,28
9. Аннабель Морозова / Андрей Багин (Россия) — 133,58

Победа со швами на лице

Не менее триумфально выступила и российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которая тренируются под руководством олимпийского чемпиона Сочи-2014 Максима Транькова.

Правда, в произвольной программе не обошлось без шероховатостей. После тройного сальхова Евгения присела на колено и чуть не въехала в партнера, а на сложнейшем каскаде тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп фигуристы разошлись по синхронности — девушка двигалась чуть быстрее.

Из-за этих неудач Тарасова немного потеряла самообладание и никак не могла исполнить красивый выезд после выброса — оба раза ей пришлось опираться на лед рукой.

Впрочем, к этому прокату спортсменки стоит отнестись с пониманием: Евгения не очень хорошо чувствовала себя из-за того, что сильно ушиблась подбородком во время падения на утренней тренировке, когда столкнулась с другим россиянином Александром Коровиным.

Девушку увезли в больницу, чтобы наложить швы, так что она выступала в этот вечер с явным дискомфортом.

«Хочу сказать всем спасибо за поддержку. Сейчас все в порядке, подбородок мне зашили. Но я провела очень тяжелый день, совершила много поездок в больницу и обратно.

В целом мы смогли выйти на лед, прокатать почти хорошо. Я допустила одну ошибку и стартом в целом мы довольны», — подытожила Тарасова.

Дуэт получил 141,78 балла за произвольную программу и 220,25 в сумме, отобравшись в финал Гран-при.

Итоговые оценки спортивных пар на этапе Гран-при:

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 220,25
2. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 203,83
3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 190,01
4. Мириам Циглер / Северин Кифер (Австрия) — 187,01
5. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Россия) — 181,62
6. Эшли Кэйн / Тимоти ЛеДюк (США) — 170,29
7. Екатерина Александровская / Харли Уиндсор (Австралия) — 144,00

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».