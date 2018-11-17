«Зашили подбородок»: россияне совершили подвиг на льду

Мировой рекорд после трагедии олимпийского сезона

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин шикарно исполнили произвольную программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, практически безошибочно откатавшись под темпераментный блюз «Am I the one?» в исполнении американской певицы Бет Харт.

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Синхронность движений и экспрессия спортсменов на льду настолько поразили зрителей, что те не желали отпускать пару и беспрестанно сканировали «Молодцы!».

Но форменное сумасшествие началось в ледовом дворце «Мегаспорт» несколькими мгновениями позже, когда судьи объявили свои оценки, и стало ясно, что Степанова и Букин побили мировой рекорд.

Российский дуэт заработал за произвольную программу 124,94 балла — после введения новой системы оценивания элементов в августе 2018 года никто не получал больше.

Такое выступление тем более ценно, что не далее как вчера — в короткой программе — дуэт показал себя далеко не лучшим образом и однажды чуть не упал.

В итоге фигуристы получили в сумме 199,43 балла и уверенно выиграли московский этап Гран-при, отобравшись в финал серии.

«Накануне они были очень расстроены ошибкой в короткой программе, даже попросили прощения. Но это же нормально, они не роботы, — рассказала тренер фигуристов Ирина Жук. — Важнее всего было сегодня собраться и откатать все чисто, и это получилось. Они очень выросли, и прежде всего сознанием.

Мы стараемся даже не вспоминать произошедшее в олимпийском сезоне. Они были на подъеме, но их просто на взлете подстрелили».

В последние годы в танцах на льду у россиян было не очень много поводов для радости. Безоговорочных претендентов на золотые медали на всех мировых соревнованиях не появлялось со времен пары Татьяны Навки и Романа Костомарова.

Последними лидерами отечественных танцев являлись Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые не попали в финал Гран-при сезона-2017/18, а на Олимпиаде в Пхенчхане стали пятыми. После этого сезона спортсмены решили временно приостановить карьеру, и звание наиболее опытной пары России автоматически перешло к 24-летней Степановой и 25-летнему Букину, чьим самым высоким достижением на тот момент являлась бронза чемпионата Европы.

Вопрос о том, справятся ли ребята с грузом ответственности, встал почти сразу.

Тем более что в олимпийский сезон Степанова и Букин пережили настоящую беду: партнера не пустили на Игры в Пхенчхан, так и не объяснив конкретной причины.

Судя по всему, у Международного олимпийского комитета были подозрения в допинговой чистоте спортсмена, однако никаких доказательств так предъявлено и не было, а пара лишилась уникального шанса выступить на Олимпиаде.

После такой психологической встряски немудрено было потерять мотивацию, однако ребята сумели пережить неприятный период, а статус главной пары России их, кажется, не смутил, а вдохновил.

На своем дебютном турнире в сезоне-2018/19 — Finlandia Trophy — Степанова и Букин заняли первое место, получив 200,78 балла. Затем последовала победа на этапе Гран-при в Финляндии (200,78), а теперь и в России.

Итоговые оценки танцевальных дуэтов на этапе Гран-при:

1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 199,43

2. Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 174,42

3. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) — 174,21

4. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 164,66

5. Наталья Калишек / Максим Сподырев (Польша) — 161,62

6. Эллисон Рид / Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 158,03

7. Анна Яновская / Адам Лукаш (Венгрия) — 148,13

8. Мисато Коматсубара / Тим Колето (Япония) — 143,28

9. Аннабель Морозова / Андрей Багин (Россия) — 133,58

Победа со швами на лице

Не менее триумфально выступила и российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которая тренируются под руководством олимпийского чемпиона Сочи-2014 Максима Транькова.

Правда, в произвольной программе не обошлось без шероховатостей. После тройного сальхова Евгения присела на колено и чуть не въехала в партнера, а на сложнейшем каскаде тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп фигуристы разошлись по синхронности — девушка двигалась чуть быстрее.

Из-за этих неудач Тарасова немного потеряла самообладание и никак не могла исполнить красивый выезд после выброса — оба раза ей пришлось опираться на лед рукой.

Впрочем, к этому прокату спортсменки стоит отнестись с пониманием: Евгения не очень хорошо чувствовала себя из-за того, что сильно ушиблась подбородком во время падения на утренней тренировке, когда столкнулась с другим россиянином Александром Коровиным.

Девушку увезли в больницу, чтобы наложить швы, так что она выступала в этот вечер с явным дискомфортом.

«Хочу сказать всем спасибо за поддержку. Сейчас все в порядке, подбородок мне зашили. Но я провела очень тяжелый день, совершила много поездок в больницу и обратно.

В целом мы смогли выйти на лед, прокатать почти хорошо. Я допустила одну ошибку и стартом в целом мы довольны», — подытожила Тарасова.

Дуэт получил 141,78 балла за произвольную программу и 220,25 в сумме, отобравшись в финал Гран-при.

Итоговые оценки спортивных пар на этапе Гран-при:

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 220,25

2. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 203,83

3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 190,01

4. Мириам Циглер / Северин Кифер (Австрия) — 187,01

5. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Россия) — 181,62

6. Эшли Кэйн / Тимоти ЛеДюк (США) — 170,29

7. Екатерина Александровская / Харли Уиндсор (Австралия) — 144,00

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