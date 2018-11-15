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Прокуратура не спасла: Мамаев остается в СИЗО

Суд отказался отпускать Мамаева под залог

Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 11 октября 2018 года Илья Питалев/РИА «Новости»
Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 11 октября 2018 года
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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся под стражей в СИЗО, продолжит отбывать арест в «Бутырке». Тверской суд Москвы отказал футболисту в рассмотрении вопроса об изменении его меры пресечения на освобождение под залог.

Хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающий арест в СИЗО №2 «Бутырка», в ближайшее время не сможет оказаться на свободе. Как информирует «Росбалт»,

прокуратура Москвы нашла нарушения федерального законодательства в первоначальных обвинениях, выдвинутых футболисту.

Мамаеву изначально были инкриминированы обвинения по двум статьям — «Побои» и «Хулиганство». После вмешательства прокуратуры ГСУ ГУ МВД по Москве перепредъявило обвинения футболисту, в связи с чем защита Мамаева подала ходатайство в Тверской суд для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения игрока.

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Отмечается, что юристы полузащитника «Краснодара» намеревались добиться для своего подзащитного освобождения под залог, однако суд, не назначая заседания для поднятия этого вопроса, отказался рассматривать прошение игрока.

«13 ноября в Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева. В принятии заявление было отказано»,

— цитирует представителя суда ТАСС.

Напомним, что Мамаев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы 10 октября за драку в центре Москвы. Футболисты в компании своих друзей бурно отметили десятилетие дружбы и избили гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, который работает водителем ведущей Первого канала Ольга Ушаковой, а также в одном из столичных кафе несколькими часами позже напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина. По «делу Кокорина и Мамаева» проходят сами игроки, а также их друг Александр Протасовицкий и 19-летний брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин. Все четверо в данный момент находятся в СИЗО.

При этом в непосредственном нападении на чиновников Мамаев не участвовал и наблюдал за этим со стороны. Однако физический и моральный ущерб водителю Ушаковой он все-таки нанес, за что уже принес извинения и изъявил намерение компенсировать ущерб финансово.

30-летний Мамаев охотно идет на общение с прессой, насколько ему позволяет законодательство.

Футболист рассказал, что за проведенное время в следственном изоляторе многое для себя осознал и очень соскучился по семье. По его мнению, на воле люди не осознают и ценят в полной мере всего того, что имеют.

«Солнышка только не хватает. И хочется на небо любоваться — в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна», — начал игрок.

«Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания. Готов хоть прямо сейчас как есть — в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — приводит слова Мамаева «Московский комсомолец».

Хавбек «быков» подчеркнул, что не имеет претензий и жалоб по поводу условий содержания в СИЗО. В двухместной камере он живет с неким Константином, а проводит время за посещением спортивного зала и чтением религиозной литературе. В камере ее обитатели часто убираются, а также соорудили самодельный иконостас.

Очередное прошение об изменении меры пресечения подал и Александр Кокорин. Адвокат форварда сине-бело-голубых Олег Попов надеется, что арест Кокорина будет заменен на более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Соответствующую кассационную жалобу юрист нападающего подал в президиум Мосгорсуда.

«Александр не опасен для общества, он социализирован, дисциплинирован, имеет родителей, жену и ребенка, является уважаемым игроком клуба «Зенит», который готов за него поручиться», — цитирует Попова ТАСС.

27-летнему Кокорину к тюремным порядкам, судя по всему, оказалось приспособиться сложнее, чем его товарищу.

Несмотря на то что с Мамаевым их разделяет всего несколько метров (они находятся в соседних камерах), пообщаться друзьям не удается. Если форвард «Зенита» улыбался и шутил на первом допросе, после которого в интернете разлетелась его фотография в добром здравии и наручниках, то после месяца пребывания в СИЗО Александр стал понурым и раздражительным.

Радости футболистам не добавляет и решение СИЗО сократить количество дозволенных им посещений в спортивный зал. Раньше Кокорин и Мамаев могли заниматься на тренажерах пять раз в неделю, но сейчас посещения ограничили до двух в неделю. В «Бутырке» это обосновали тем, что из-за частого нахождения футболистов в спортзале туда не могут попасть другие заключенные. К слову, желание чаще посещать спортивный зал исходит не только из-за возможности посетить тренажеры и придать краску своим тюремным будням. После каждого посещения спортзала заключенные могут принимать душ. Как рассказывали сотрудники СИЗО, большинство подследственных спортзал привлекает именно благодаря этой возможности.

Мамаев и Кокорин пробудут в СИЗО как минимум до 8 октября.

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