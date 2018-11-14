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«Они умеют вести бизнес»: Слуцкий зовет Березуцких в «Витесс»

Тренерский штаб «Витесса» пополнят братья Березуцкие

Леонид Слуцкий, Алексей и Василий Березуцкие (слева направо) на матче хоккейного ЦСКА РИА Новости
Леонид Слуцкий, Алексей и Василий Березуцкие (слева направо) на матче хоккейного ЦСКА
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Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие могут уже в ближайшее время войти в тренерский штаб голландского клуба «Витесс». Команду из Нидерландов на данный момент возглавляет Леонид Слуцкий, под руководством которого футболисты выступали за армейцев.

Леонид Слуцкий, известный российским болельщикам по работе с ЦСКА и национальной командой, заключил контракт с «Витессом» в марте 2018 года и приступил к выполнению своих обязанностей в новом клубе в июне.

За бывшим главным тренером шестикратных чемпионов России в Нидерланды последовал и экс-спортивный директор армейцев Олег Яровинский, который успел с ним до этого поработать не только в стане красно-синих, но и в английском «Халл Сити».

Теперь, по данным Sport24, тренерский штаб «Витесса» могут пополнить братья Березуцкие, которые завершили спортивную карьеру после окончания прошлого сезона. Алексей и Василий работали под началом Слуцкого в ЦСКА – с 2009 по 2016 год, а также в сборной России – в 2015 и 2016 годах.

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На данный момент в тренерский штаб «Витесса» помимо Яровинского входят Эдвард Стюринг, Никки Хофс, Раймонд ван дер Гау. Интересно, в случае прихода Березуцких Слуцкий примет решение о сокращении количества ассистентов или увеличит скамейку для помощников на два человека?

При оптимизации в команде может остаться только один местный тренер.

Однако братья Березуцкие в тренерском штабе – интересный ход. Алексей с Василием и Слуцкий всегда говорили, что относятся друг к другу с взаимным уважением, а один из близнецов даже рассказывал, что дал ему нынешний тренер «Витесса» в плане тактики.

«До него игрокам не объясняли, почему мы делаем то-то и то-то. Именно объяснения Слуцкого в тактических и теоретических аспектах многое помогли понять.

Я, может, и делал это раньше, но не понимал, почему и зачем. Слуцкий разжевывал и объяснял. Это было невероятно интересно», – рассказывал Василий Березуцкий в интервью «Чемпионату» в августе.

Немаловажно, что братья Березуцкие уже учатся в Высшей школе тренеров и в ближайшее время смогут получить тренерскую лицензию Pro, которая позволяет стать главным тренером любой команды.

«Что касается того, представляю ли я себя тренером, то не исключено. Хотя я не гонюсь за тренерской работой. Не понимаю, зачем мне сейчас заниматься примерно тем же самым, от чего я немного устал, — рассказывал Василий.

— Хотя уже много футбольных предложений. Я говорил про четыре-пять предложений? Это я только о тех, что поступили за последний день. А вообще, у меня много предложений войти в тренерский штаб. Где-то и главным тренером – от уровня команды зависит».

Возможно, Слуцкий предложил войти братьям в тренерский штаб еще летом, но получил отказ. При любых раскладах они пришли к этой работе осмысленно, ибо сразу вспоминается история, как Станислав Черчесов в течение нескольких месяцев уговаривал их вернуться в сборную перед ЧМ-2018, но у него не получилось переубедить экс-футболистов ЦСКА и сборной России.

Сам Слуцкий говорил, что его поразило умение братьев Березуцких вести бизнес.

А успешное руководство организацией вполне может помочь и при работе тренером в клубе. Деятельность ассистента тоже напрямую связана с управлением коллективом. Березуцкие контролируют компанию по продаже спортивных товаров «Премьер Футбол Групп» (ПФГ).
«Все, что я видел, когда футболисты пытались организовать бизнес... Футболисты делают это очень часто — люди зарабатывают, надо куда-то вкладывать деньги, — рассказывал Слуцкий.

— Кроме братьев Березуцких я не видел ни одного успешного футболиста-бизнесмена».

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