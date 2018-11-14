Бежит даже Шипулин: биатлонисты рвутся в сборную России

Российский биатлонист Антон Шипулин примет участие в отборочных стартах сборной страны, которые пройдут на этой неделе в финском Контиолахти. По итогам этих соревнований будет определен состав команды на декабрьские этапы Кубка мира.

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15 ноября состоятся индивидуальные гонки, 17-го — спринты. Также тренеры национальной команды говорили о том, что оба старта могут быть спринтерскими. На данный момент кандидатов в главную команды страны предостаточно. Состав участников финских соревнований выглядит следующим образом.

Мужчины: Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Алексей Слепов, Семен Сучилов, Никита Поршнев, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Евгений Идинов, Максим Буртасов, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Александр Дедюхин, Тимур Махамбетов, Михаил Боярских, Юрий Шопин.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Тамара Воронина, Анастасия Морозова, Екатерина Зубова, Наталья Ушкина, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Александра Алексешникова, Ирина Старых, Лейсан Бикташева, Екатерина Мошкова, Кристина Смирнова, Ольга Дмитриева, Кристина Ильченко, Ольга Черемисинова.

В этом сезоне отборочные старты — определяющие соревнования для спортсменов.

Ранее союз биатлонистов России опубликовал на своем сайте критерии отбора в сборную на этапы Кубка мира сезона 2018-2019. Из текста документа стало ясно, что Шипулину гарантировано место на первых трех этапах Кубка мира.

«К тренировочным мероприятиям спортивной сборной команды России и отборочным стартам допускаются спортсмены, которые имеют допуск к выступлениям на соревнованиях от ВАДА и РУСАДА без прений и разбирательств о нарушениях правил ВАДА и/или РУСАДА.

Состав на первые три этапа Кубка мира тренеры сборной определяют из числа спортсменов, которые прошли централизованную подготовку в основном и резервном составах; заняли места с 1-го по 20-е в рейтинге СБР по итогам зимнего сезона-2017/18 и выполнили все критерии отбора, а также заняли 1-3-е места в общем зачете Кубка мира-2017/18.

Состав формируется тренерами по результатам контрольных стартов на тренировочном мероприятии в Контиолахти (Финляндия), которое пройдет с 1 по 18 ноября.

На три первых этапа Кубка мира отбираются 5 женщин и четверо мужчин — по спортивному принципу, как набравшие наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах, спортсмен, занимающий 1-3-е место в общем зачете Кубка мира-2017/18, по одному спортсмену у женщин и у мужчин — по решению тренеров спортивной сборной команды», — говорится в документе.

Единственным спортсменом, который попал на подиум по итогам общего зачета Кубка мира в прошлом сезоне, стал как раз Шипулин.

Остальным же придется сражаться на финском снегу, что называется, в полную силу. В мужских и женских гонках на старт выйдут больше 20-ти человек, в то время как в командах осталось четыре и пять мест, соответственно.

15 первых спортсменов в каждой из гонок на контрольных стартах будут получать очки. Выше место — больше баллов. За две гонки результаты суммируются, что и позволит в конечном итоге определить тех, кто будет представлять сборную России. Любопытно, что первый старт будет организован только для россиян, а второй пройдет в рамках Гран-при — международных соревнований Контиолахти. Понятно, что у кандидатов в сборную зачет будет свой, однако сравнить россиян с иностранцами будет все же любопытно.

Что касается Шипулина, то он полноценно тренируется лишь полтора месяца и представить, что его форма близка к идеалу, достаточно сложно. Возможно, спортсмен и бежит контрольный старт для того, чтобы проверить свои силы. Тем не менее, на его положение в сборной результаты влиять не будут.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря. Также до нового года престижные соревнования примут австрийский Хохфильцен и австрийской Нове Место.

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