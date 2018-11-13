Загитова без соперниц: почему фигуристки не едут в Москву

Замена в сборной Японии

На турнире девушек-одиночниц московского этапа Гран-при по фигурному катанию выступят всего лишь десять спортсменок. Для нынешнего сезона это антирекорд. В Канаде, США и Финляндии участниц было 11, в Японии — 12.

Начала флешмоб массовых снятий с российского турнира японка Вакаба Хигучи.

Реклама

О том, что 17-летняя спортсмена не выступит в Москве, стало известно 7 ноября. В прошлом сезоне Хигучи стала второй на чемпионате мира в Милане, а также выступила в финале Гран-при, выиграв бронзу московского этапа. На этот раз российские соревнования она пропускает из-за травмы ноги. Правда, на попадание в шестерку лучших Вакаба уже не претендовала. На Skate Canada японка стала только шестой, уступив победившей Елизавете Туктамышевой около 20-ти баллов.

Тем не менее, спортсменку успели заменить на ее 16-летнюю соотечественницу Юну Шираиву, которая в этом сезоне заняла четвертое место на Гран-при Финляндии и сохраняет теоретические шансы на попадание в финал. Но в Москве ей нужна исключительно победа.

Удаление сообщения не спасло

19-летнюю американку Карен Чен заменить уже не получится. О том, что спортсменка не выступит в Москве, стало известно только 12 ноября.

Сначала фигуристка написала в социальных сетях о том, что не выступит в России из-за травмы, однако потом свое сообщение удалила.

Но надежды болельщиков Чен все же были разрушены. Об официальном снятии американки объявила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Ранее спортсменка снялась с Гран-при в Хельсинки.

Европейские потери

Такому же примеру последовала 22-летняя немка Николь Шотт. Как и Чен, представительница Германии последовательно снялась с этапов в Финляндии и Москве.

«Николь Шотт снялась с турнира по медицинским показателям. Таким образом, число участниц московского Гран-при сократилось до десяти»,

— сообщил журналистам президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Теперь в женском катании зрители увидят лишь одну представительницу Европы не из России — 16-летнюю швейцарку Алексию Паганини. По три спортсменки делегируют хозяева соревнования и сборная Японии; Казахстан, Корея, Швейцария и США — по одной. Отечественную команду представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Полина Цурская.

Туктамышева прокомментирует прокаты бойфренда

Произойдут перестановки на соревнованиях в Москве и в сборной России. От участия в турнире мужчин-одиночников отказался 19-летний подопечный Этери Тутберидзе Алексей Ерохов. В прошлом сезоне спортсмен был непобедим на юниорском уровне и увез домой золото чемпионата мира. Начало нового соревновательного года у фигуриста не задалось, сначала он снялся с Гран-при Финляндии по состоянию здоровья, а теперь вынуждено пропускает и российский этап.

Вместо Ерохова на лед «Мегаспорта» выйдет ученик Алексея Мишина 20-летний Андрей Лазукин. В этом сезоне спортсмен уже успел выступить на одном этапе Гран-при — в Финляндии он был шестым.

Прокаты Лазукина таят в себе еще одну интригу.

Спортсмен является бойфрендом российский фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Чемпионка мира — 2015, которая уже отобралась в финал Гран-при нынешнего сезона, должна комментировать московский турнир на телеканале «Матч ТВ». Насколько критически прокат Лазукина оценит его девушка, станет известно уже совсем скоро.

Потери в танцах

Двукратные призеры чемпионатов мира в танцах на льду американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс тоже не едут в Москву. Ранее они пропустили этап Гран-при в Финляндии. В апреле Чок перенесла операцию на лодыжке.

Тем не менее о своем отказе от участия в российском турнире дуэт объявил лишь за неделю до старта. Заменить пару было уже невозможно. Таким образом, в соревнованиях танцоров примут участие не десять дуэтов, а девять.

Первые соревнования на московском этапе Гран-при начнутся уже 16 ноября. Мужчины выйдут на лед в 14.00 мск, танцоры — в 16.30, спортивные пары — в 18.30, девушки — в 20.00.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».