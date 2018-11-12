Вечер Варламова: затмил Овечкина и успокоил Макдэвида

«Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс» — 1:4

«Аризона» несколько неожиданно прервала свою серию неудач, насчитывавшую три поражения подряд (включая 0:4 в последнем матче от «Питтсбурга»), в выездном поединке против «Вашингтона».

Наставник «Кэпиталз» после неудачного предыдущего матча своей команды против «Коламбуса» (1:2) решил разбить российскую связку Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

В итоге вместе с капитаном и Ти Джеем Оши в центре действовал швед Никлас Бэкстрем, а Кузнецов прервал свою шестиматчевую результативную серию (1+6).

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Для «столичных» все сразу пошло не так, когда уже на второй минуте игры удаление схлопотал Дмитрий Орлов. «Вашингтон» пропускал в меньшинстве в трех предыдущих поединках, а от «Коламбуса» сделал это дважды.

И хотя в начале игры хозяева смогли отбиться, имея на одного игрока меньше, уже следующее их удаление закончилось голом «Койотс» в большинстве. Рихард Паник сыграл на Дилана Строума, тот перевел шайбу в круг вбрасывания, откуда Винни Хиностроза пробил Брэйдена Холтби.

Во втором периоде Паник, оставшийся на игру против «Питтсбурга» тренерским решенеим в пресс-боксе, забросил свою четвертую шайбу в сезоне. Чех перехватил в чужой зоне неосмотрительную передачу, выскочил вместе с Кристианом Фишером на брошеного Холтби и, сыграв за счет партнера, бросил сам.

Единственное, что смог в этом матче сделать «Вашингтон» — это одна результативная атака, в которой Овечкин вывел Бэкстрема на голевой бросок из правого круга вбрасывания.

Но почти сразу удаление заработал Кузнецов, и Гальченюк в большинстве вновь увеличил перевес «Аризоны» до двух шайб, а в конце игры Дерек Степан с передачи того же Гальченюка поразил уже пустые вашингтонские ворота.

Первой звездой вечера был признан голкипер гостей Дарси Кюмпер, без 38 сейвов которого («Койотс» сами нанесли 22 броска) победа была бы невозможна.

Овечкин совершил в этом матче два броска и пять силовых приемов, у Кузнецова три броска, силовой прием и -1, а Орлов сыграл пассивно, отметившись лишь единственным броском в створ.

Защитник-новичок «Аризоны» Илья Любушкин провел свой седьмой матч в НХЛ и впервые завершил игру с положительным показателем полезности (+1), проведя 16 смен за 10:35 на льду.

«Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз» — 5:1

Выигравшая накануне у «Тампа-Бэй» «Оттава» собиралась продолжить свое удачное турне по штату Флорида. Ги Буше настолько понравилась игра его команды, что он не стал менять даже голкипера, доверив защищать Майку Макенне створ второй день подряд.

Начало поединка сложилось для «Сенаторз» весьма удачно — Райан Дзингел отличился в своем четвертом матче подряд, выведя канадских гостей вперед.

Однако второй период обернулся для команды Буше настоящей катастрофой. Хозяева взялись за дело всерьез и обрушили на Макенну град из 22-х бросок за 20 минут, из которых тот справился только с 17-ю.

Александр Барков оформил дубль, по шайбе записали в свой актив Джонатан Юбердо, Трой Брауэр и Фрэнк Ватрано.

На счету российского легионера «Пантерз» Евгения Дадонова голевой пас в победной шайбе Юбердо в большинстве. При этом канадский форвард набрал в последних десяти поединках 12 (3+9) очков.

Две передачи сделал другой нападающий «пантер» Майк Хоффман, проводивший свой первый матч против «Оттавы» после летнего обмена из «Сенаторз» в «Сан-Хосе». «Шаркс» спустя всего два часа передали Хоффмана «Флориде», и теперь форвард продлил результативную серию до 12-ти встреч (7+7).

Отметившийся ассистом Кит Йэндл установил клубный рекорд хозяев — еще ни разу в истории «Пантерз» защитник не набирал очки (2+6) в семи встречах подряд.

В третьей 20-минутке зрители голов не увидели, но вряд ли покидали арену недовольными.

На счету Дадонова, помимо передачи, показатель полезности +2 и три блок-шота, а вот его одноклубник Максим Мамин вновь остался в запасе.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4

К очному противостоянию «Эдмонтон» и «Колорадо» подошли, имея в пассиве впечатляющие серии неудач — «Ойлерз» проиграли три последних матча, «Эвеланш» были биты и вовсе в пяти встречах кряду.

Кто-то должен был переломить ситуацию, и этой командой стала «лавина», демонстрирующая в этом сезоне оправдывающую название клуба атаку.

Лучший бомбардир сезона финн Микко Рантанен, не набиравший очки в двух играх подряд, на этот раз отметился и голом, и передачей, а его партнер по звену Нэтан Макиннон набирает баллы (2+4) в четырех последних матчах и вышел с 24 очками на третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

Единственный, кому удалось пробить проведшего великолепный матч в воротах «Колорадо» Семена Варламова, стал Тай Рэтти в третьем периоде, а вот лучшего бомбардира прошлого сезона Коннора Макдэвида российский вратарь «зачехлил».

Всего на счету Варламова 26 сейвов, защитник Никита Задоров сделал два броска, провел один силовой прием и совершил один блок-шот, а вот у нападающего «Эвеланш» Владислава Каменева полезность -1 при одном броске.

Другие матчи

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 2:3

«Виннипег Джетс» — «Нью-Джерси Девилз» — 5:2

«Бостон Брюинз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:1

«Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз» — 3:1

Передача россиянина Ивана Барбашева не помогла «Сент-Луису» в матче с «Миннесотой», а пять бросков Владимира Тарасенко так и не нашли отклика на табло.

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