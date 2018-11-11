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«Фиаско Семака»: как ЦСКА обыграл «Зенит»

Как голы Чалова и Сигурдссона принесли ЦСКА победу над «Зенитом»

Артем Дзюба РИА Новости
Артем Дзюба
Видео по теме
Московский ЦСКА взял верх над петербургским «Зенитом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для армейского коллектива эта победа над сине-бело-голубыми стала первой с 2014 года. В ходе матча травмы получили лидер «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов.

Матч ЦСКА — «Зенит» прошел на столичном стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. С первых минут игры армейцы захватили преимущество и остро атаковали.

Что касается «Зенита», то первые 15 минут игры сине-бело-голубые не просто не нанесли ни одного удара по воротам Игоря Акинфеева, но и в принципе не подходили к штрафной ЦСКА.

В связи с этим нельзя не вспомнить, что в стартовый состав армейцев после дисквалификации вернулся бразильский защитник Родриго Бекао. Напомним, что игру 13-го тура РПЛ Бекао пропускал из-за перебора желтых карточек. Без него армейцы дома уступили «Краснодару» со счетом 1:2.

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Однако в этом матче события развивались по совершенно другому сценарию. На 15-минуте встречи полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио на своей половине поля совершил грубую ошибку, подарив мяч армейцам. Хозяева убежали в атаку три в два, от Арнора Сигурдссона последовала передача на Ильзата Ахметова, тот отдал мяч в центр штрафной на Федора Чалова — и форвард без проблем переиграл Андрея Лунева. Для 20-летнего Чалова этот гол стал уже девятым в нынешнем розыгрыше чемпионата России, что позволило ему закрепить лидерство в списке лучших бомбардиров сезона.

Спустя менее чем десять минут армейцы соорудили второй гол. Лунев выбил мяч из своей штрафной, но подбор оказался за Хердуром Магнуссоном. Исландец отпасовал на Ахметова, а тот прекрасной передачей вывел на ударную позицию все того же Чалова, однако на этот раз Федор предпочел удару пас на свободного Сигурдссона, который спокойно отправил снаряд в ворота «Зенита».

К слову, для 19-летнего Сигурдссона этот гол стал вторым в составе армейцев. Первый он записал на свой счет на прошлой неделе, поразив ворота «Ромы» в Лиге чемпионов. И если в первых матчах за ЦСКА исландцец выглядел неуверенно, то сейчас заметно прибавил, благодаря чему стабильно выходит на поле с первых минут.

«Попасть в такой клуб как ЦСКА — это как попасть в семью. Адаптироваться здесь намного легче — все от партнеров по команде до сотрудников клуба мне помогают. Прогрессировать в таких условиях очень легко», — заявил Сигурдссон после игры, отвечая на вопрос о своем прогрессе.

Второй тайм начался с двойной замены от Сергея Семака, который выпустил в нападение рослого Антона Заболотного и мобильного Себастьяна Дриусси. Моменты у лидера чемпионата действительно стали появляться регулярно, однако до стопроцентных шансов не доходило. По-прежнему сине-бело-голубым не хватало скорости в завершении атак. Главный тренер «Зенита» признал, что его команде в игре с ЦСКА не удалось создать необходимой остроты для забитых мячей.

«Нам не хватало остроты. В плане контроля было неплохо. Но мы первыми совершили голевую ошибку и поставили в комфортные условия соперника, который любит обороняться.

Возможно, сказалась усталость. Возможно, состояние поля — оно было скользкое, мы не успели приспособиться.

Ошибки, за которые нас наказали, мы допустили на ровном месте», — отметил Семак.

Еще больше проблем «Зениту» доставила травма лидера Артема Дзюбы. Нападающий выходил на матч с ЦСКА с микроповреждением, а во втором тайме попросил замену и покинул поле. После игры Семак рассказал, что Дзюба испытывает дискомфорт в области колена. Характер травмы и сроки восстановления не называются, однако существует достаточно большая вероятность, что Дзюба не сможет принять участие в ближайших матчах сборной России.

По мнению наставника армейцев, его команда полностью заслужила победу. Как признался Гончаренко, игроки ЦСКА испытывали злость из-за неубедительных результатов в последних матчах.

«Если говорить в целом, то победу мы заслужили. Мы неудачно сыграли последние домашние матчи в чемпионате России — в играх с «Краснодаром» и «Локомотивом» выглядели хуже, чем сегодня. Злость, которая накопилась, выплеснулась в сегодняшнем матче», — сказал Гончаренко.

Игра «Зенита» в последних матчах регулярно подвергается критике из-за недостаточной изобретательности и стабильности. Известный артист и болельщик петербургского клуба Михаил Боярский после поражения от ЦСКА выразил мнение, что ответственность за результат несет руководство сине-бело-голубых и главный тренер команды.

«По матчу ЦСКА с «Зенитом» ничего не остается, кроме как развести руками. Искать в себе силы оправдать это поражение у меня не очень получается.

Мне не понравился ни первый, ни второй тайм — это полное фиаско со стороны руководства и Семака.

Если вы хотите сказать, что они устали, то, извините, но им не 50 и не 60 лет, они молодые пацаны», — начал Боярский.

«Понравилось ли мне движение игроков «Зенита» во втором тайме? Наверное, в третьем тайме сыграли бы еще лучше», — цитирует артиста «Чемпионат.com».

Головной боли матч доставил не только Семаку, но и главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Помимо Дзюбы повреждение получил другой вызванный на матчи против Швеции и Германии футболист — полузащитник армейцев Ахметов. В единоборстве с Дриусси Ильзат неудачно приземлился на газон и повредил локоть. Хавбека пришлось транспортировать с поля на носилках.

«У него вылетело плечо. Завтра медицинское обследование, посмотрим», — сказал Гончаренко после игры.

Напомним, что свою последнюю победу над «Зенитом» московские армейцы одержали в 2014 году. Тогда ЦСКА Леонида Слуцкого переиграл сине-бело-голубых со счетом 1:0. Примечательно, что в том матче руководил питерцами все тот же Семак, исполняя обязанности главного тренера после отставки Лучано Спаллетти.

После победы над «Зенитом» ЦСКА остался на пятом месте в турнирной таблице, однако сравнялся по количеству набранных очков (23) с «Ростовом». Петербургский клуб также сохранил свои прежние позиции и продолжает лидировать в чемпионате с 31 баллом в активе.

Бывший хавбек армейцев Евгений Алдонин подчеркнул, что большое количество молодых кадров в команде дает преимущество ЦСКА в борьбе за чемпионство.

«Никто ЦСКА не осудит, если они будут претендовать на чемпионство, но перед ними нет четкой задачи занять первое место. Поэтому и играют окрыленно, а от молодежи в первый же год требовать стать чемпионами нет смысла. То, что они прибавляют по ходу сезона, играя в Лиге чемпионов, видно невооруженным глазом, и матч с «Зенитом» дополнительное тому подтверждение», — приводит слова Алдонина Sport24.

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