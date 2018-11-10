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Вечер Бобровского: Овечкин и Кузнецов встали у стены

Бобровский и Панарин принесли «Коламбусу» победу над «Вашингтоном»

Сергей Бобровский (справа) так и не пропустил от Александра Овечкина Reuters
Сергей Бобровский (справа) так и не пропустил от Александра Овечкина
Блестящая игра Сергея Бобровского остановила «Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, передача Павла Бучневича не помогла «Рейнджерс» против «Детройта», а Владимир Тарасенко организовал начало разгрома «Сан-Хосе» его «Сент-Луисом». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2

После красивой победы над своим самым принципиальным соперником «Питтсбургом» «Вашингтону» предстоял выезд в Огайо к «Коламбусу», матч с которым был битвой за лидерство в Столичном дивизионе.

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У «Блю Джекетс» в предыдущем матче команды здорово отыграл в воротах безобразно начавший сезон Сергей Бобровский, и так как после у команды было два дня отдыха, Джон Торторелла вновь доверил защищать створ именно российскому голкиперу.

Хозяева, несмотря на приличный турнирный ход по сезону, подошли к матчу с худшим процентом реализации большинства (11,9%), однако смогли поправить его против «Кэпиталз».

Стоило Евгению Кузнецову впервые нарушить в первом периоде правила, как капитан Ник Фолиньо вывел на бросок из правого круга вбрасывания Оливер Бьоркстранда, который забросил свою вторую шайбу в сезоне.

Интересно, что неудачно игравший на старте регулярного чемпионата датчанин в игре с «Далласом» впервые попал в запас, однако получил новый шанс против «столичных» из-за болезни снайпера Кэма Эткинсона и воспользовался им.

Отыгрались вашингтонцы во втором периоде тоже в большинстве, причем шайбу с гроссмейстерской передачи Никласа Бэкстрема забросил защитник Мэтт Нисканен, перешедший в первую спецбригаду из-за повреждения Джона Карлсона.

Поучаствовал в этом взятии ворот в качестве второго ассистента и Евгений Кузнецов, продливший свою результативную серию до шести матчей (1+6).

И все же в этой перестрелке розыгрышами лишнего лучше оказались хозяева, которые в третьем игровом отрезке наказали «Кэпс» еще и за удаление российского защитника Дмитрия Орлова.

Артемий Панарин нанес хлесткий бросок из правого круга вбрасывания, но не попал в створ, однако шайба сильно отскочила от лицевого борта, и у левой штанги ее подкараулил раззабивавшийся Энтони Дюклер.

В любом случае, победа «Коламбуса» была бы невозможна без блестящей игры Бобровского, вновь ставшего первой звездой встречи.

Российский страж ворот отразил 33 из 34-х бросков, и за последние пять матчей его процент спасений лишь раз опустился ниже великолепной планки в 95%.

При этом на старте сезона он в первых шести проведенных встречах трижды не добирался и до 90%, лишь раз преодолев планку в 92%.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на этот раз был остановлен и своим соотечественником в противоположных воротах, и в целом командой соперника, давшей Ови нанести лишь два броска в створ.

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 ОТ

Неожиданно мощную форму набрал списанный перед сезоном со счетов «Детройт», который выиграл четыре из пяти последних матчей и начал выбираться из подвала турнирной таблицы.

У «Рейнджерс», находящихся в стадии перестройки, дела тоже идут довольно средне, но в конце второго периода, когда Якуб де ла Роуз неосторожно сыграл высоко поднятой клюшкой против Кевина Хэйеса и получил четыре минута штрафа, они показали идеальную игру в большинстве, усилиями Кевина Шаттенкирка и Нила Пионка забросив две шайбы в ворота Джимми Ховарда.

Впрочем, «Ред Уингз» уже не привыкать совершать камбэк с 0:2 по ходу третьего периода — два дня назад они провернули такую же операцию против «Ванкувера», которого затем обыграли по буллитам.

Вот и теперь Джастин Абделькадер забросил в самом начале заключительной 20-минутке, Андреас Атанасиу перевел встречу в овертайма за пару минут до сирены, а там Дилан Ларкин принес «красным крыльям» победу, забросив за 6 секунд до истечения времени дополнительной пятиминутки.

Российские нападающие «рейнджеров» Павел Бучневич и Владислав Наместников провели старательный матч, в котором по два раза бросили в створ. При этом на счету Наместникова еще по два силовых приема и блок-шота, а Бучневич поучаствовал как ассистент во второй шайбе своей команды, но оба звершили игру с показателем -1.

«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0

Пока в России отец Наиля Якупова оскорбляет главного тренера «Сент-Луиса» Майка Йео, обвиняя его в профнепригодности, «Блюз» одерживают за океаном уже четвертую победу в пяти последних матчах, причем на этот раз повержен был мощный «Сан-Хосе».

Все начал россиянин Владимир Тарасенко, который шикарно разобрался за воротами с Эриком Карлссоном и сделал передачу на дальний пятак Алексу Пьетранджело. Защитник, в свою очередь, расстрелял девятку ворот «Шаркс».

Как выяснилось позже, этот гол так и остался победным, поскольку вратарь «музыкантов» Чед Джонсон сделал свой восьмой «шатаут» в сильнейшей лиге мира, отразив все 33 броска по своим воротам.

В составе «Сент-Луиса» яркий матч провели Джейден Шварц и Александр Стеен, набравшие по 1+1 каждый.

На счету Тарасенко помимо передачи два броска в створ ворот «акул», а также показатель полезности +2.

Другие матчи

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Девилз» — 6:1
«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш» — 5:2
«Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» — 1:5

Российские защитники «Торонто» не набрали очков, но активно поучаствовали в третьей подряд победе своей команды, обыгравшей «Нью-Джерси». На счету Никиты Зайцева три силовых приема и показатель полезности +2, а Игорь Ожиганов закончил встречу с четырьмя хитами, одним блок-шотом и полезностью +1.

Два броска, четыре силовых приема, голевой пас и показатель полезности +1 российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова не помогли его команде в матче против сильного «Виннипега». Форвард Владислав Каменев ничем не отметился за проведенные на льду 7:55, а у Семена Варламова в воротах явно не пошла игра, и он отразил только 19 из 23-х бросков, что и столило «Эвеланш» результата.

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