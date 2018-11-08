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9 месяцев борьбы: умерла мать Этери Тутберидзе

У тренера по фигурному катанию Тутберидзе умерла мать

Мать Этери Тутберидзе — Этери Петровна Тутберидзе instagram.com/di__davis
Мать Этери Тутберидзе — Этери Петровна Тутберидзе
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8 ноября скончалась мать известного тренера по фигурному катанию Этери Георгиевны Тутберидзе — Этери Петровна Тутберидзе. В последнее время она боролась с тяжелой болезнью.

Печальные новости пришли из мира фигурного катания. После продолжительной борьбы с тяжелой болезнью скончалась мать прославленного тренера по фигурному катанию Этери Георгиевны Тутберидзе — Этери Петровна Тутберидзе. Об этом сообщила ее внучка, российская фигуристка Диана Дэвис, опубликовавшая пост у себя в инстаграме.

«Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. 9 месяцев и 9 дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце»,

— написала Дэвис.

От комментариев по данному поводу Этери Тутберидзе-младшая отказывается. Вероятно, в ближайшее время тренер приостановит свою работу, а заниматься с ее фигуристками будут ее помощники и хореографы.

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Именно Этери Петровна повлияла на судьбу своей дочери, которая стала одним из сильнейших специалистов в фигурном катании. Как отмечала сама Этери-младшая, мать с ранних лет поставила ее на коньки и помогла ей добиться успехов.

В семействе Тутберидзе пять детей, и каждому из них Этери Петровна помогала развиваться во всех сферах деятельности. Особенно это касалось учебы. По мнению Этери Петровны, ее дети должны были изучать иностранные языки, а также развиваться духовно. Так, сестры Этери-младшей занимались в спецшколах, а она в свою очередь овладела фортепиано.

Во время занятий фигурным катанием Этери Тутберидзе получила тяжелую травму. У нее был диагностирована трещина в позвоночнике. Большой заслугой тому, что она смогла встать на ноги, стала помощь и поддержка ее матери.

Сама же Этери Петровна работала обычным советским инженером. При этом общаться с прессой и делиться мнением работе своей дочери она отказывалась. О том, что она тяжело болела, родные и близкие никому не сообщали, и эта информация долгое время являлась тайной.

Со словами соболезнования выступили многие люди из мира фигурного катания. Среди них оказалась и бывшая ученица Этери Тутберидзе, ныне занимающаяся в группе канадского специалиста Брайана Орсера, Евгения Медведева. В своем инстаграме двукратная чемпионка мира опубликовала пост в память о матери тренера, воспитавшего ее.

«Буду всегда помнить»,

— написала Медведева.

Поддержали близких родственников Тутберидзе и болельщики. Так, в инстаграм-аккаунте фанатов олимпийской чемпионки Алины Загитовой разместили сообщение со словами поддержки и соболезнования.

«Приносим соболезнования всем родным и близким. Ушла из жизни после долгой, тяжелой болезни Этери Петровна. Любимая мама, бабушка и замечательный человек! Она очень любила фигурное катание и всегда приходила на тренировки, молилась за всех учеников , как за своих родных детей», — написали болельщики.

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Ушла из жизни после долгой, тяжёлой болезни Этери Петровна. Любимая мама, бабушка и замечательный человек! Она очень любила фигурное катание и всегда приходила на тренировки, молилась за всех учеников , как за своих родных детей. Из группы Этери Тутберидзе в ВК. • • • • Приносим свои искренние соболезнования Этери Георгиевне, Диане и всем родным и близким.

Публикация от #teamZagitova Alina Zagitova (@teamzagitova)

Не обошла трагедию стороной и сама Загитова.

«Непередаваемая словами боль от потери. Помним. Скорбим», — написала ученица Тутберидзе на своей странице в инстаграме.

Поддержала своего тренера еще одна юная ученица Этери, 14-летняя фигуристка Александра Трусова.

Со словами соболезнования выступил и директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, где занимаются фигуристки Этери Тутберидзе.

По его словам, Этери Петровна всегда была желанным гостем в спортивной школе.

«Сегодня ушла из жизни Этери Петровна Тутберидзе, мама прославленного российского тренера Этери Георгиевны Тутберидзе. Она была любящей и преданной мамой и бабушкой, всегда душой болела за успехи наших фигуристов, была родным человеком для «Самбо-70». От всего сердца, от многотысячной семьи «Самбо-70», я выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким Этери Петровны», — заявил Лайшев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня ушла из жизни Этери Петровна Тутберидзе, мама прославленного российского тренера Этери Георгиевны Тутберидзе. Она была любящей и преданной мамой и бабушкой, всегда душой болела за успехи наших фигуристов, была родным человеком для "Самбо-70". От всего сердца, от многотысячной семьи "Самбо-70", я выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким Этери Петровны. #этеритутберидзе #самбо70 #фигурноекатание

Публикация от Ренат Лайшев (@layshev)

«Газета.Ru» выражает искренние соболезнования в адрес родственников и близких Этери Петровны Тутберидзе.

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