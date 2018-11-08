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Еще посидят: почему Кокорину и Мамаеву продлят срок

Почему Кокорину и Мамаеву сократили время тренировок в СИЗО

Футболист ФК «Зенит» Александр Кокорин и футболист ФК «Краснодар» Павла... РИА «Новости»
Футболист ФК «Зенит» Александр Кокорин и футболист ФК «Краснодар» Павла Мамаева на экранах мониторов во время видеоконференции в Московском городском суде, 19 октября 2018 года
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Следствие увеличит сроки расследования по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. По данным источника, следственная экспертиза будет продлена до февраля 2019 года.

Следствие, которое ведет дело нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, намерено увеличить сроки расследования в отношении футболистов.

Агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следственная экспертиза будет продлена на два месяца — до февраля 2019 года.

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В рамках расследования уже назначены экспертизы для потерпевших, в результате которых будут выявлены степени тяжести полученных травм во время драки. Так, Денис Пак после драки с Кокориным был доставлен в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы.

Отмечается, что следствие также получило новые фрагменты видеозаписей с места событий, которые правоохранительные органы намерены включить в дело для определения меры наказания обвиняемым.

Кроме того, как сообщает источник, с требованием провести медицинскую экспертизу выступил и Мамаев, который утверждает, что также получил травмы в результате драки с Соловчуком. Однако на данный момент экспертиза полузащитнику «Краснодара» не назначена.

Изменились и правила режима содержания футболистов. По информации источника, администрация «Бутырки» сильно сократила время, в которое Кокорин и Мамаев имели право заниматься в спортивном зале изолятора. Теперь форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара» будут посещать спортзал гораздо реже: два раза в неделю. Ранее игроки могли заниматься в зале пять раз в неделю.

Данное решение руководства СИЗО связано с тем, что помимо Кокорина и Мамаева посетить тренировочный зал изъявили желание и другие заключенные, однако из-за арестованных футболистов, как утверждает источник, не имели данной возможности.

Сами же Кокорин и Мамаев намерены обжаловать решение администрации «Бутырки».

По их мнению, ограничения в занятии в зале негативно скажется на их спортивной и физической форме, из-за чего им будет проблематично вернуться в основную группу своих команд в случае, если они будут отпущены на свободу.

Примечательно, что оба футболиста также остаются ограниченными в общении с посетителями. Так, партнеры Кокорина по «Зениту» не имеют права встретиться с ними в СИЗО. Об этом сообщила адвокат футболиста Татьяна Стукалова, заявившая, что посетить Александра могут только его родственники.

«Последний раз я посещала Александра 1 ноября, у него все в норме и полном порядке. Посещать его могут родственники, как и положено по закону. Если его захотят посетить одноклубники, то они это не смогут сделать. Это не предусмотрено законом», — цитирует адвоката Кокорина «Чемпионат.com».

При этом и Кокорин, и Мамаев не остаются закрытыми от общественности. Футболисты получают множество писем с поддержкой со стороны болельщиков и общественности. Например, адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов заявил, что

его подзащитному в день приходит около 50 писем.

«В том числе ему приходят письма в стихах», — сказал юрист в интервью RT.

Кокорин же в ответ на письмо корреспондента News.ru заявил, что намерен вернуться на футбольное поле уже в следующем году и сыграть против московского «Динамо» на их новом стадионе, который должен быть сдан в эксплуатацию весной.

«Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента. Увидимся во втором круге чемпионата», — писал форвард «Зенита», отыгравший за московское «Динамо» восемь сезонов.

10 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий были арестованы Тверским судом Москвы на два месяца — до 8 декабря. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также им предъявлено обвинение по статье «Побои».

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