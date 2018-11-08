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«Нарушена тайна следствия»: Рыболовлеву предъявили обвинения

Дмитрию Рыболовлеву не запрещено покидать Монако

Дмитрий Рыболовлев и князь Монако Альберт II REUTERS
Дмитрий Рыболовлев и князь Монако Альберт II
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Владелец футбольного клуба «Монако» российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, задержанный накануне полицией княжества, был отпущен после допроса и предъявления обвинений, однако ему не запрещено покидать Монако. Россиянина подозревают в коррупции и торговле влиянием.

Российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, задержанному накануне за несколько часов до начала матча принадлежащего ему «Монако» в Лиге чемпионов против бельгийского «Брюгге», предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием.

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Об этом сообщило агенство Bloomberg со ссылкой на главного прокурора княжества Монако.

«Господин Рыболовлев сегодня в первой половине дня сам пришел в полицию, куда был вызван на допрос. В настоящее время допрос продолжается, по его завершении будет принято решение, задерживать или нет»,

— процитировало агентство «Интерфакс» источник, близкий к бизнесмену.

Позже сообщалось, что допрос продолжался 24 часа и что российский миллиардер отпущен под подписку о невыезде и будет находиться под судебным контролем.

Напомним, что Рыболовлев задержан по делу, которое было возбуждено еще в сентябре 2017 года. Сообщается, что миллиардер из России использовал свои связи в правительстве княжества, чтобы обеспечить нужный исход уголовному делу в отношении арт-дилера Ива Бувье.

Вместе с ним были задержаны практически все бывшие руководители судебных органов Монако. Помимо Рыболовлева, обвинения предъявили жене и сыну экс-министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде.

Полиция Монако задавала вопросы Рыболовлеву по его разбирательству с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Рыболовлев и Бувье обвиняют друг друга в нарушении закона.

Швейцарец помогал Дмитрию Рыболовлеву собирать коллекцию предметов искусства, в итоге бизнесмен обвинил дилера в мошенничестве.

Помимо посредника, содействовавшего в приобретении картин авторов с мировым именем, российский миллиардер обвиняет руководство аукциона Sotheby's в поддержке мошеннических действий.

В 2017 году Бувье и Sotheby's совместно выдвинули иск против Рыболовлева в суд Женевы, чтобы заблокировать иск от миллиардера в свой адрес в суде Великобритании.

Однако в октябре нынешнего года тот подал иск на швейцарского посредника и аукционный дом в Нью-Йорке в федеральный суд Манхэттена и требует в качестве компенсации ущерба $380 млн.

Там зарегистрирован иск с пометкой о том, что Sotheby's «существенно помог в совершении крупнейшего арт-мошенничества в истории, сознательно и намеренно сделал мошенничество возможным».

Рыболовлев, являющийся коллекционером, в течение десяти лет приобрел 38 произведений живописи на $2 млрд, Sotheby's участвовал в продаже трети картин.

Бизнесмен считает, что цены на все полотна были завышены Бувье, и требует взыскать с него $1 млрд.

Среди прочих полотен при участии Sotheby's Рыболовлев в 2011 году приобрел работу Амедео Модильяни за $95 млн. В 2012 году он приобрел картину Густава Климта «Водяные змеи II» за $183,8 млн, а в 2013 году купил «Спасителя мира» кисти Леонардо да Винчи за $118 млн.

Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние в 2018 году оценивается $6,8 млрд.

В то же время следователи, работающие в Монако, подозревают российского миллиардера в том, что он оказывал влияние на правосудие княжества. В ходе расследования в телефоне адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды были обнаружены переписки с представителями полиции и судебных органов, а также записи разговоров с Бувье, сделанные втайне от арт-дилера.

Предположительно, представители закона помогали Рыболовлеву добиться нужного решения по делу против Бувье, что является серьезным преступлением.

Адвокаты Рыболовлева заявили о нарушении тайны следствия и потребовали строго соблюдать презумпцию невиновности их подзащитного.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», – говорится в заявлении защиты Рыболовлева.

Также в своем заявлении юристы миллиардера подчеркнули, что ни о какой подписке о невыезде речи не идет.

«Ему лишь запрещено встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и предписано являться по повестке к следственному судье, что он и будет делать, как делал всегда», — говоритсч в коммюнике.

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