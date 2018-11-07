На кого ставить в еврокубках

ЦСКА — «Рома»

Ставки: ничья за 3.70, индивидуальный тотал гостей меньше 1,5 мячей за 1.90, ничья в первом тайме за 2.25, тотал меньше 2,5 мячей за 2.00 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

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Главный матч группового этапа Лиги чемпионов для ЦСКА. А может - и всего сезона. С четырьмя очками после трёх туров «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице квартета G. У «Ромы» и «Реала» в активе по шесть баллов, у «Виктории Пльзень» - один.

В случае ничейного результата красно-синие процентов на 80 обеспечат себе еврокубковую весну. Но для продолжения борьбы за первые две строчки и плей-офф Лиги чемпионов нужно побеждать. Уровень стартовых ожиданий подопечные Виктора Гончаренко уже превзошли, но ЦСКА не привык довольствоваться малым.

В Риме хозяева победили заслуженно.

В первые 20 минут гости были крайне хороши, но не использовали несколько недурных моментов, а потом были наказаны за ошибки. Фернандес недосмотрел за своим игроком, а Джеко легко ушёл от Бекао. Магнуссон и Набабкин открыли коридор Джеко несогласованными действиями. А потом Чернов потерял позицию и лихорадочно бегал по штрафной, пока в сетку не влетел третий мяч.

С такой «Ромой» можно и нужно играть, «армейцы» показали это две недели назад. Но для достижения необходимого результата индивидуальные ошибки и потеря концентрации недопустимы. «Волки» не лучшим образом играют первым номером, но при этом шикарно используют чужие недоработки за счёт высочайшей скорости и звериного чутья на свободное пространство.

У хорошего тренера команда проводит второй матч с одним и тем же соперником лучше первого, потому что учится на своих ошибках. Поскольку Гончаренко в полном порядке, ждём от ЦСКА прогресса. «Рома» ощущает дискомфорт, если ей не дарят моменты: со взломом глубокой обороны у итальянцев по-прежнему существуют проблемы.

Поводы для сдержанного оптимизма имеются.

Прежде всего, в ворота красно-синих после отбытия дисквалификации вернётся Игорь Акинфеев. Илья Помазун классно отыграл на «Олимпико», но с Акинфеевым защита явно будет чувствовать себя спокойнее.

Во-вторых, ноябрьская погода в Москве вряд ли придётся римлянам по вкусу. Матч начнётся в раннее время (20:55), но ни о каком тепле к тому моменту уже не будет и речи. Привыкший к таким условиям российский клуб получит определённое преимущество.

В-третьих, результаты итальянцев на выезде вызывают вопросы. Поражение в первом туре от «Реала» стало для «Ромы» пятым подряд в гостевых матчах в Европе. Римляне проиграли все три выездные встречи в плей-офф прошлой Лиги чемпионов, пропустив в них 11 мячей. В прошлом сезоне «волки» выиграли лишь один из шести гостевых матчей Лиги чемпионов - во втором туре на поле «Карабаха» (2:1). В 18 предыдущих еврокубковых матчах на выезде у них только три победы при девяти поражениях.

Правда, в России «Рома» еще не проигрывала, но с момента предыдущего визита прошло уже пять лет.

Она победила в трех первых встречах, а в 2014 году сыграла вничью с ЦСКА - 1:1. Статистика указывает на ничью, за которую в букмекерской компании «Лига Ставок» дают 3.70. Более аккуратные игроки могут взять вариант «ЦСКА не проиграет» за 1.95.

Дело тут ещё и в том, что обе команды ничья вполне устраивает. «Армейцы» практически гарантируют себе третью строчку и евровесну, а «Рома» не пустит российский клуб вперёд и останется хозяином своей судьбы. По той же причине стоит рассмотреть предложение «ничья в первом тайме» за 2.25. Дебют игры вряд ли выдастся открытым, торопиться соперникам некуда.

Также неплохо смотрится «индивидуальный тотал гостей меньше 1,5 мячей» за 1.90. Холод, вернувшийся Акинфеев и сделавший выводы Гончаренко - вряд ли римляне смогут создавать опасные моменты пачками.

Последний вариант - «тотал меньше 2,5 мячей» за 2.00. Холодная погода и подмёрзшее поле - не лучшие союзники голевых феерий. Если реализация не будет аномальной, вряд ли мы увидим больше 1-2 взятий ворот.

Ставки: победа «Рейнджерс» с нулевой форой за 2.34, тотал больше трёх мячей за 2.50, гол в первые 15 минут за 2.70 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

Делать прогнозы на матчи «Спартака» в его нынешнем состоянии - всё равно что гадать на кофейной гуще. Красно-белые раздираются внутренними склоками и конфликтами разной степени серьёзности. Разумеется, это не может не сказываться на игре. 1:2 от «Урала» при полупустых трибунах - лучшее тому подтверждение.

«Спартак» занимает последнее место в группе G с двумя баллами, но от лидирующего «Рейнджерс» москвичей отделяют всего три очка. Положение более чем рабочее - надо только сконцентрироваться и взять себя в руки. Вот только есть сомнения в том, что красно-белые сейчас на такое способны.

Самый простой вариант - просто не трогать этот матч.

Но если желание пощекотать себе нервы слишком велико, то можно воспользоваться старым правилом: раз команда непредсказуема и случиться может что угодно, невысокие коэффициенты лучше не брать. В нынешнем состоянии «Спартака» шансы на любое событие - 50 на 50 или близко к тому.

У «Рейнджерс» положительная статистика встреч с российскими клубами. Он выиграл четыре из шести гостевых матчей с командами из России при одном поражении, хотя две из тех побед были одержаны на нейтральных полях - в Бохуме и Варшаве. Единственная ничья пришлась на раунд плей-офф текущей Лиги Европы, когда коллектив из Глазго сыграли вничью с «Уфой» - 1:1.

«Спартак» провел против шотландских клубов четыре матча - все против «Селтика», главного соперника «Рейнджерс».

В этих встречах красно-белые потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. В частности, «Спартак» уступил в Москве «Селтику» со счетом 2:3 на групповой стадии Лиги чемпионов-2012/13.

Пожалуй, победа «Рейнджерс» с нулевой форой за 2.34 напрашивается. Второй вариант - «тотал больше трёх мячей» за 2.50. Защита у подопечных Рауля Рианчо совсем не впечатляет, да и первый домашний матч на групповом этапе закончился лихими 3:3 с «Вильярреалом».

Можно подумать и о голе в первые 15 минут за 2.70. Нестабильная атмосфера внутри команды часто приводит к неровной игре и событийным дебютам.

«Краснодар» — «Стандард»

Ставки: победа «Краснодара» за 1.75, индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 мячей за 1.85, «Краснодар» забьёт в каждом тайме за 2.80, победа «Краснодара» в первом тайме за 2.30 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

Встреча в Бельгии обернулась разочарованием. «Краснодар» был острее и создал больше опасных моментов, но пропустил на 93-й минуте и потерпел обидное поражение (1:2). К экватору группового этапа обе команды набрали по шесть очков, как и «Севилья», также играющая в квартете J. «Акхисар Беледиеспор» с нулём баллов исполняет роль массовки.

«Быки» должны прибавить на своём поле, тем более что «Стандард» заметно уступает им в классе.

У подопечных Мурада Мусаева было время на отдых: свой матч в РПЛ они провели в воскресенье. Четыре дня на восстановление - вполне нормальный вариант для играющей на три фронта команды с довольно длинной скамейкой. В еврокубках лимита нет, так что вариантов для ротации предостаточно.

До встречи с «Краснодаром» «Стандард» провел шесть матчей с российскими клубами, выиграв лишь один. Последняя такая встреча состоялась в раунде плей-офф в квалификации Лиги чемпионов в августе 2014 года, когда бельгийцы проиграли «Зениту» дома (0:1) и в гостях (0:3).

На выезде ситуация ещё печальнее. В своих трех матчах в России «Стандард» потерпел три поражения, пропустив семь мячей и не забив ни одного. Статистика подтверждает визуальное наблюдение о том, что на чужом поле шансы бельгийцев будут скромными.

Победа «Краснодара» идёт за 1.75, но можно даже подумать о закупке форы по вкусу. П1 (-1) оценивается в 2.30, П1 (-1,5) - и вовсе в 3.03. Пожалуй, можно рискнуть - в гостях клуб из Льежа куда менее опасен, а атака у «быков» сейчас в порядке.

Стоит рассмотреть что-то на результативность россиян.

«Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 мячей» за 1.85, «хозяева забьют в каждом тайме» за 2.80, «победа хозяев и тотал больше 2,5 мячей» за 2.15 - вариантов достаточно.

Победа «Краснодара» в первом тайме за 2.30 тоже хороша: «быки» наверняка постараются решить вопрос побыстрее, чтобы не тратить лишние силы перед встречей в РПЛ. Утром 11 ноября им предстоит играть в Красноярске с местным «Енисеем» после непростого перелёта. Вот где будет настоящая проверка на прочность.