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«В «Спартак» не пойду»: в Казахстане отказались от Аршавина

С Аршавиным отказались продлевать контракт в казахстанском «Кайрате»

Андрей Аршавин в матче Россия — Голландия на Евро-2008 YouTube
Андрей Аршавин в матче Россия — Голландия на Евро-2008
Видео по теме
В казахстанском клубе «Кайрат» решили не продлевать контракт с экс-капитаном сборной России Андреем Аршавиным. 37-летний футболист останется без работы в ноябре и уже высказал желание получить должность функционера в петербургском «Зените», чтобы «поменьше работать и побольше получать». При этом Аршавин исключил всякую возможность перехода в московский «Спартак».

Бывший капитан сборной России по футболу, сыгравший важнейшую роль в памятной бронзе на чемпионате Европы — 2008, Андрей Аршавин близок к завершению карьеры.

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Казахстанский «Кайрат», за который полузащитник выступает с 2016 года, решил не продлевать с ним контракт, истекающий по окончании этого сезона.

Футбольный год в Казахстане завершается в ноябре, так что у Аршавина осталось совсем немного игровых минут, а именно — 90.

«Кайрату» предстоит 11 ноября провести последний матч в рамках Казахстанской премьер-лиги против «Шахтера» из Караганды — и это, вполне возможно, станет прощальным бенефисом игрока.

«В матче с «Шахтером» клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», — гласит официальное объявление на сайте команды.

Аршавин действительно не разочаровал местную публику своей игрой. За время выступлений в Казахстане он провел 107 матчей, забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач, чем помог команде завоевать Кубок и Суперкубок страны, а также дважды добраться до серебряных медалей чемпионата.

Еще одно попадание на пьедестал в местной Премьер-лиге уже не за горами: «Кайрат» твердо занимает второе место в турнирной таблице, обгоняя ближайшего преследователя на 11 очков, так что финальный тур уже ничего не решает, — клуб Аршавина будет в призах и на этот раз.

А ведь в момент перехода полузащитника из российской «Кубани», где он за полгода не забил ни одного мяча, многие сомневались, способна ли бывшая легенда потянуть хотя бы уровень высшей лиги Казахстана.

Однако Андрей сумел собраться и в первом же сезоне записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач в чемпионате, чем заслужил звание лучшего игрока года.

Этим ударным стартом 37-летний футболист доказал, что для него главным приоритетом все-таки остается игра в футбол, даже на фоне серьезных неурядиц в личной жизни и порой шокирующих ошибок в диалоге с общественностью («Ваши ожидания — это ваши проблемы»).

Когда казалось, что ухода из футбола не избежать («Зенит» отказался продлевать контракт, в «Кубани» совершенно не задалось), Аршавин без тени смущения отправился в Казахстан. Ради продолжения карьеры ему пришлось пойти на существенное понижение зарплаты. По данным СМИ,

в «Кубани» футболист должен был получить за год €2,5 млн, а в «Кайрате» не имел даже $1 млн.

Эти данные раскрыл сам казахстанский клуб в официальном ответе депутату Мухтару Тиникееву, который возмущался заработком Аршавина, якобы превышающем $1 млн, и призывал делать больше упора на собственных воспитанников.

«В «Кайрате» возмущены популистскими высказываниями депутата Тиникеева, которые не соответствуют действительности. В ответ на заявление депутата о зарплате футболиста-профессионала Андрея Аршавина отвечаем, что ни один из игроков «Кайрата» не получает подобных зарплат», — говорилось в обращении клуба.

Аршавин был одним из лидеров казахстанской команды и забивал на любой вкус — в касание в угол, в «девятку», черпачком... Но теперь и эта история подошла к концу.

Будет ли Аршавин продолжать карьеру? Возможно, если какой-нибудь клуб Российской премьер-лиги из второй половины таблицы решится его пригласить —

имиджу команды это не повредит, да и посещаемость матчей возрастет. Играл же Роман Павлюченко в «Урале», уже будучи явно не на пике карьеры.

Однако предложений, судя по всему, пока не поступало, и Аршавин уже задумался о работе функционера.

«Конечно, я бы хотел работать в «Зените». В какой должности? В такой, чтобы поменьше делать и побольше получать,

— пошутил футболист в интервью YouTube-каналу «Красава».

А вот от возможного перехода в московский «Спартак» в качестве функционера или игрока Аршавин открестился.

«Нет, в «Спартак» я не пойду. Однажды Андрей Червиченко (бывший президент красно-белых. — «Газета.Ru») не захотел меня брать. И это был последний шанс, когда «Спартак» мог меня получить. Я тогда готов был перейти, но Червиченко пожалел, по-моему, €60 тысяч», — заявил футболист.

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