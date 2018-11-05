Кризис «Спартака»: бунт Промеса, ругань и ожидание Кононова

Неделя до Кононова

Если раньше Олег Кононов просто назывался главным фаворитом на пост нового наставника московского «Спартака» без какой-то конкретики по срокам и утверждению назначения, то после поражения красно-белых от «Урала» появились новые вводные.

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Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сообщил, ссылаясь на различные неназванные источники, что Кононов будет назначен главным тренером «Спартака» и приступит к работе 12 ноября.

Раньше сообщалось, что компенсация тульскому «Арсеналу» за переход его главного тренера в «Спартак» может составить 1 млн евро, а сами «канониры» готовы назначить главным тренером работающего с их фарм-клубом Игоря Семшова.

Более того, от разных источников поступала информация, что Кононов уже давно согласовал со «Спартаком» условия своего контракта до конца сезона и даже устраивал для игроков тульского «Арсенала» прощальный ужин, превратившийся из-за отсутствия назначения в обычное командное мероприятие.

Также сообщалось, что решение кадрового вопроса красно-белых примет президент и владелец клуба Леонид Федун, когда вернется с отдыха, в который отправился на ноябрьские праздники.

Вполне вероятно, что в «Спартаке» допускали возможность утверждения на посту главного тренера команды нынешнего исполняющего обязанности наставника Рауля Рианчо, работавшего с лета помощником уволенного Массимо Карреры.

Однако под руководством испанца «Спартак» провел уже четыре матча и не улучшил своих результатов, а только отстал в таблице Российской премьер-лиги от лидеров.

Сначала красно-белые свели к нулевой ничьей матч Лиги Европы в Глазго против шотландского «Рейнджерс», хотя соперник доминировал всю игру. После этого спартаковцы в добавленное время упустили победу в Казани над «Рубином» (1:1).

Далее была кубковая виктория при почти пустых домашних трибунах над махачкалинским «Анжи» (1:0) и вот теперь последовало поражение от «Урала» (1:2) с антирекордом посещаемости «Открытие Арены» в чемпионате в нынешнем сезоне.

До отставки Карреры «Спартак» отставал от лидирующего «Зенита» на семь очков, а второму месту уступал всего один балл, теперь же красно-белые проигрывают 12 и пять очков соответственно.

До ожидаемого назначения Кононова спартаковцам предстоит провести второй поединок против шотландского «Рейнджерс» в Лиге Европы, а также сыграть в чемпионате в гостях с «Уфой».

В то же время выбор даты утверждения нового тренера вряд ли случаен. 12 ноября наступит пауза на матчи сборных, и у Кононова будет пара недель на хоть какую-то подготовку команды к ближайшей игре. 25 ноября «Спартак» примет на «Открытие Арене» самарские «Крылья Советов».

Промес против Глушакова

Тренерский вопрос – не единственная новость из стана «Спартака». На пресс-конференции после игры с «Уралом» Рауль Рианчо сказал, что за Глушакова проголосовали на выборах капитана 17 игроков команды.

Портал Sport24 тут же опубликовал информацию, что одним из тех, кто был против сохранения у Дениса капитанской повязки, являлся голландский фовард Квинси Промес, лучший бомбардир команды последних сезонов.

Сообщается, что нападающий был активен и высказал свою позицию прямо и коллективу, и клубному руководству.

Более того, поле этого Квинси впервые заявил клубу, что хотел бы уйти в другой чемпионат, и в итоге голландца продали в предпоследний день трансферного окна за 21 млн евро в испанскую «Севилью», так никого и не купив взамен, что, безусловно, ослабило команду.

Пресс-атташе ругается

Атмосфера в красно-белом клубе настолько напряженная, что даже его пресс-атташе Леонид Трахтенберг вступает в перепалки с журналистами. Так, представитель клуба вступил в спор с коллегой из прессы на все той же пресс-конференции Рианчо после «Урала».

«Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: «Произошло важное событие – отставка главного тренера, и клуб ничего не объяснил», — взял слово спартаковский пресс-атташе по ходу пресс-конференции, обратившись к одному из журналистов.

— На следующий день после матча с «Арсеналом» было объяснение происшедшему, были четко названы причины. Мы с тобой сегодня и вчера говорили что, чтобы мы ни писали, есть два глагола – «смотреть» и «видеть». Вот, люди смотрят на один предмет, но видят разное.

Мы сообщаем, что у нас больны три игрока – поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: «Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера». Я еще раз говорю, есть два глагола – «смотреть» и «видеть».

Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова. Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова».

После этого случился диалог, в котором Трахтенберг предложил коллеге поспорить на 10 млн рублей на предмет того, объяснил ли «Спартак» отставку Карреры.

Диалог, в котором стороны не могли найти взаимопонимания, продолжался несколько минут, пока его не остановил Рианчо, предпочетший продолжить собственное общение с прессой.

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