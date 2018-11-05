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Кризис «Спартака»: бунт Промеса, ругань и ожидание Кононова

Кононов возглавит московский «Спартак» 12 ноября

Олег Кононов РИА Новости
Олег Кононов
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Олег Кононов все-таки возглавит московский «Спартак» и приступит к работе с красно-белыми 12 ноября, а Квинси Промес был против назначения капитаном Дениса Глушакова, что стало одной из причин ухода голландца из клуба. «Газета.Ru» рассказывает последние новости из стана самого беспокойного российского клуба.

Неделя до Кононова

Если раньше Олег Кононов просто назывался главным фаворитом на пост нового наставника московского «Спартака» без какой-то конкретики по срокам и утверждению назначения, то после поражения красно-белых от «Урала» появились новые вводные.

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Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сообщил, ссылаясь на различные неназванные источники, что Кононов будет назначен главным тренером «Спартака» и приступит к работе 12 ноября.

Раньше сообщалось, что компенсация тульскому «Арсеналу» за переход его главного тренера в «Спартак» может составить 1 млн евро, а сами «канониры» готовы назначить главным тренером работающего с их фарм-клубом Игоря Семшова.

Более того, от разных источников поступала информация, что Кононов уже давно согласовал со «Спартаком» условия своего контракта до конца сезона и даже устраивал для игроков тульского «Арсенала» прощальный ужин, превратившийся из-за отсутствия назначения в обычное командное мероприятие.

Также сообщалось, что решение кадрового вопроса красно-белых примет президент и владелец клуба Леонид Федун, когда вернется с отдыха, в который отправился на ноябрьские праздники.

Вполне вероятно, что в «Спартаке» допускали возможность утверждения на посту главного тренера команды нынешнего исполняющего обязанности наставника Рауля Рианчо, работавшего с лета помощником уволенного Массимо Карреры.

Однако под руководством испанца «Спартак» провел уже четыре матча и не улучшил своих результатов, а только отстал в таблице Российской премьер-лиги от лидеров.

Сначала красно-белые свели к нулевой ничьей матч Лиги Европы в Глазго против шотландского «Рейнджерс», хотя соперник доминировал всю игру. После этого спартаковцы в добавленное время упустили победу в Казани над «Рубином» (1:1).

Далее была кубковая виктория при почти пустых домашних трибунах над махачкалинским «Анжи» (1:0) и вот теперь последовало поражение от «Урала» (1:2) с антирекордом посещаемости «Открытие Арены» в чемпионате в нынешнем сезоне.

До отставки Карреры «Спартак» отставал от лидирующего «Зенита» на семь очков, а второму месту уступал всего один балл, теперь же красно-белые проигрывают 12 и пять очков соответственно.

До ожидаемого назначения Кононова спартаковцам предстоит провести второй поединок против шотландского «Рейнджерс» в Лиге Европы, а также сыграть в чемпионате в гостях с «Уфой».

В то же время выбор даты утверждения нового тренера вряд ли случаен. 12 ноября наступит пауза на матчи сборных, и у Кононова будет пара недель на хоть какую-то подготовку команды к ближайшей игре. 25 ноября «Спартак» примет на «Открытие Арене» самарские «Крылья Советов».

Промес против Глушакова

Тренерский вопрос – не единственная новость из стана «Спартака». На пресс-конференции после игры с «Уралом» Рауль Рианчо сказал, что за Глушакова проголосовали на выборах капитана 17 игроков команды.

Портал Sport24 тут же опубликовал информацию, что одним из тех, кто был против сохранения у Дениса капитанской повязки, являлся голландский фовард Квинси Промес, лучший бомбардир команды последних сезонов.

Сообщается, что нападающий был активен и высказал свою позицию прямо и коллективу, и клубному руководству.

Более того, поле этого Квинси впервые заявил клубу, что хотел бы уйти в другой чемпионат, и в итоге голландца продали в предпоследний день трансферного окна за 21 млн евро в испанскую «Севилью», так никого и не купив взамен, что, безусловно, ослабило команду.

Пресс-атташе ругается

Атмосфера в красно-белом клубе настолько напряженная, что даже его пресс-атташе Леонид Трахтенберг вступает в перепалки с журналистами. Так, представитель клуба вступил в спор с коллегой из прессы на все той же пресс-конференции Рианчо после «Урала».

«Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: «Произошло важное событие – отставка главного тренера, и клуб ничего не объяснил», — взял слово спартаковский пресс-атташе по ходу пресс-конференции, обратившись к одному из журналистов.

— На следующий день после матча с «Арсеналом» было объяснение происшедшему, были четко названы причины. Мы с тобой сегодня и вчера говорили что, чтобы мы ни писали, есть два глагола – «смотреть» и «видеть». Вот, люди смотрят на один предмет, но видят разное.

Мы сообщаем, что у нас больны три игрока – поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: «Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера». Я еще раз говорю, есть два глагола – «смотреть» и «видеть».

Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова. Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова».

После этого случился диалог, в котором Трахтенберг предложил коллеге поспорить на 10 млн рублей на предмет того, объяснил ли «Спартак» отставку Карреры.

Диалог, в котором стороны не могли найти взаимопонимания, продолжался несколько минут, пока его не остановил Рианчо, предпочетший продолжить собственное общение с прессой.

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