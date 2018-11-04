«Глобальные цели»: как Константинова рвется в первый эшелон

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Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
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Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
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Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
3:0
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02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
3:4
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02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
1:4
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03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
1:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
1:5
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
4:3 (ОТ)
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
4:1
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Цмоки-Минск
92:83
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Калев
80:85
закончен
18:00
Зенит Енисей
116:81
закончен
20:00
Зелена Гура Нижний Новгород
80:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
109:99
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
102:101
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
126:94
закончен
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
123:118
закончен
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
88:96
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
109:95
закончен
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
103:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
110:114
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при в Хельсинки
17:31
Произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
215,29
2
Станислава Константинова (Россия)
197,57
3
Каори Сакамото (Япония)
197,42
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
1:0
закончен
16:30
КраснодарРостов
2:2
закончен
19:00
Спартак МУрал
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
6:1
закончен
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
3:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучРотор
1:0
закончен
07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
2:2
закончен
11:00
ТомьХимки
2:0
закончен
12:00
ТюменьНижний Новгород
2:1
закончен
14:00
ШинникСибирь
2:1
закончен
14:30
ТамбовБалтика
2:0
закончен
15:00
ЧертановоЗенит-2
4:0
закончен
15:00
Авангард КСпартак-2
3:2
закончен
16:00
МордовияАрмавир
2:1
закончен
17:00
СочиФакел
0:2
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭйбарАлавес
2:1
закончен
18:15
ВильярреалЛеванте
1:1
закончен
20:30
УэскаХетафе
1:0
2 тайм
20:30
Реал СосьедадСевилья
0:0
2 тайм
22:45
БетисСельта
не начался
Италия / Серия А
14:30
ЛациоСПАЛ
4:1
закончен
17:00
КьевоСассуоло
0:2
закончен
17:00
ПармаФрозиноне
0:0
закончен
17:00
СампдорияТорино
1:4
закончен
20:00
БолоньяАталанта
1:2
закончен
22:30
УдинезеМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
АлександрияДесна
1:1
закончен
18:00
ЛьвовВорскла
0:2
закончен
20:30
ЧерноморецЗаря
0:3
2 тайм
Франция / Лига 1
17:00
НантГенгам
5:0
закончен
19:00
Сент-ЭтьенАнже
4:3
закончен
23:00
МонпельеМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МФортуна
3:0
закончен
20:00
МайнцВердер
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
4:2
закончен
15:00
Металлург МгАмур
3:0
закончен
15:00
ТракторХК Сочи
2:4
закончен
17:30
ЦСКАЙокерит
5:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
110:76
закончен
18:00
УНИКС ВЭФ
89:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургРубин
не начался
16:30
УфаКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиЕнисей
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Хаддерсфилд ТаунФулхэм
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
НефтехимикСалават Юлаев
не начался
17:00
ТорпедоАк Барс
не начался
17:00
ВитязьЛокомотив
не начался
17:00
Динамо МСпартак
не начался
17:00
ЦСКАСКА
не начался
17:00
АвангардКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
СлованБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
не начался
05:00
Аризона КойотсФиладельфия Флайерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Астана Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
«Глобальные цели»: как Константинова рвется в первый эшелон

Фигуристка Константинова планирует выйти на первые роли в сборной

Станислава Константинова в Хельсинки РИА Новости
Станислава Константинова в Хельсинки
Видео по теме
Российская фигуристка Станислава Константинова после завоевания серебряной медали на этапе Гран-при в Финляндии дала интервью «Газете.Ru», где рассказала о том, что думала сразу после завершения решающего проката, поделилась мнением о соперничестве с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, а также вспомнила, после какого выступления долго не могла сдерживать слез.

18-летняя российская фигуристка Станислава Константинова стала второй на третьем этапе Гран-при, который завершился в Хельсинки. Спортсменка проиграла только олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

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Петербургская фигуристка оказалась в столице Финляндии не без приключений. Из-за забытого паспорта Станислава опоздала на поезд, и ей пришлось добираться до Хельсинки на машине с мамой. Незадолго до показательных выступлений корреспонденту «Газеты.Ru» удалось немного пообщаться с вице-чемпионкой финского этапа Гран-при.

— Перед началом турнира у вас произошел форс-мажор с документами. Повлияло ли это как-то на тренировочный процесс?

— Я себя все время утешаю тем, что если что-то плохо начинается, то хорошо заканчивается. Со мной иногда происходят глупые и нелепые ситуации, но обычно это еще больше мобилизует. Так получилось и здесь.

Тренировка в четверг была, мягко говоря, не очень хорошая. Однако я ставлю себе большой плюс за то, что смогла собраться на дальнейшие занятия и сами соревнования.

— Могли ли до турнира представить, что окажетесь на втором месте?

— Конечно могла. Однако я стараюсь не думать о местах и результате, потому что это всегда сбивает.

— С какими мыслями уходили со льда после произвольной программы?

— Когда я делала поклон, у меня возникла мысль: «Вот это я хорошо настроилась!»

Перед решающим прокатом пыталась весь день держать себя в нейтральном состоянии, обходиться без каких-либо эмоций и переживаний. Делала все медленно и размеренно, стараясь копить энергию до старта.

— После первой части соревнований вы сказали, что, если бы не падение, то это был бы ваш лучший короткий прокат в жизни. Вчерашнее выступление в произвольной программе можно назвать лучшим в жизни?

— Нет (улыбается). Все-таки на прошлогоднем чемпионате России мой прокат был более эмоциональным (Константинова заняла четвертое место, что позволило ей выступить на чемпионате мира – «Газета.Ru»). Тогда был больше накал страстей. Я чувствовала себя настолько плохо с конца короткой программы и до начала произвольной, что между двумя выступлениями не могла сдерживать слез. Любая мелочь могла выбить меня из колеи.

Плюс, у меня были очень плохие тренировка и разминка перед решающим прокатом, хотя я была потрясающе готова. Я была настолько подавлена… Понимала, что все катится к черту.

И, все, что у меня накопилось за последние полгода, я выдала в том прокате – все переживания и эмоции. Именно поэтому тот прокат стал для меня самым запоминающимся.

Выступление на Гран-при Финляндии было очень хорошим. Я работала, показывала эмоции, но можно было выдать больше драмы.

— Как оцениваете ваши шансы попасть в финал Гран-при после занятого второго места?

— Скажу честно, очень хочется попасть в финал, но я стараюсь не думать об этом. Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы показать два чистых проката во Франции — это моя цель.

— На этапе во Франции вам будет противостоять Евгения Медведева, в Финляндии вы соревновались с Алиной Загитовой. Не было мысли, что вам как-то несправедливо достались сильные соперницы?

— Я уже ничему не удивляюсь. Мне постоянно в этом плане «везет» (смеется). Нужно работать над собой, чем сложнее, тем интересней. Жить всегда интересней, когда у тебя есть какие-то приключения и сложности. И если ты их преодолел – тебе становится лучше.

— Какие цели ставите перед собой на чемпионат России? Отобраться на европейское первенство?

— Конечно, это было бы хорошо. Но хочется в первую очередь хорошо себя показать. Вообще, у меня более глобальные цели.

Хочется за эти два сезона проделать очень большую и колоссальную работу, чтобы стать намного лучше — где-то поменяться, а где-то улучшить то, что есть.

— Недавно Елизавета Туктамышева выложила в твиттере видео, где две кошки перетягивают кусок мяса, а третья в это время его поедает. Так спортсменка описала противостояние Загитовой и Медведевой и свое участие в этой борьбе. Вы как себя видите в современном женском катании? Например, вчера на пресс-конференции вы говорили о том, ставите задачу выходить со вторых ролей в сборной России на первые.

— Да, действительно, сейчас моя задача пробиться из второго эшелона в первый. Вообще, я иду по своему пути и смотрю только на себя. У меня нет задачи победить кого-то, куда-то вмешаться или откусить чей-то кусок мяса. Моя цель – просто быть довольной собой.

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