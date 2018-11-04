«Глобальные цели»: как Константинова рвется в первый эшелон

18-летняя российская фигуристка Станислава Константинова стала второй на третьем этапе Гран-при, который завершился в Хельсинки. Спортсменка проиграла только олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

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Петербургская фигуристка оказалась в столице Финляндии не без приключений. Из-за забытого паспорта Станислава опоздала на поезд, и ей пришлось добираться до Хельсинки на машине с мамой. Незадолго до показательных выступлений корреспонденту «Газеты.Ru» удалось немного пообщаться с вице-чемпионкой финского этапа Гран-при.

— Перед началом турнира у вас произошел форс-мажор с документами. Повлияло ли это как-то на тренировочный процесс?

— Я себя все время утешаю тем, что если что-то плохо начинается, то хорошо заканчивается. Со мной иногда происходят глупые и нелепые ситуации, но обычно это еще больше мобилизует. Так получилось и здесь.

Тренировка в четверг была, мягко говоря, не очень хорошая. Однако я ставлю себе большой плюс за то, что смогла собраться на дальнейшие занятия и сами соревнования.

— Могли ли до турнира представить, что окажетесь на втором месте?

— Конечно могла. Однако я стараюсь не думать о местах и результате, потому что это всегда сбивает.

— С какими мыслями уходили со льда после произвольной программы?

— Когда я делала поклон, у меня возникла мысль: «Вот это я хорошо настроилась!»

Перед решающим прокатом пыталась весь день держать себя в нейтральном состоянии, обходиться без каких-либо эмоций и переживаний. Делала все медленно и размеренно, стараясь копить энергию до старта.

— После первой части соревнований вы сказали, что, если бы не падение, то это был бы ваш лучший короткий прокат в жизни. Вчерашнее выступление в произвольной программе можно назвать лучшим в жизни?

— Нет (улыбается). Все-таки на прошлогоднем чемпионате России мой прокат был более эмоциональным (Константинова заняла четвертое место, что позволило ей выступить на чемпионате мира – «Газета.Ru»). Тогда был больше накал страстей. Я чувствовала себя настолько плохо с конца короткой программы и до начала произвольной, что между двумя выступлениями не могла сдерживать слез. Любая мелочь могла выбить меня из колеи.

Плюс, у меня были очень плохие тренировка и разминка перед решающим прокатом, хотя я была потрясающе готова. Я была настолько подавлена… Понимала, что все катится к черту.

И, все, что у меня накопилось за последние полгода, я выдала в том прокате – все переживания и эмоции. Именно поэтому тот прокат стал для меня самым запоминающимся.

Выступление на Гран-при Финляндии было очень хорошим. Я работала, показывала эмоции, но можно было выдать больше драмы.

— Как оцениваете ваши шансы попасть в финал Гран-при после занятого второго места?

— Скажу честно, очень хочется попасть в финал, но я стараюсь не думать об этом. Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы показать два чистых проката во Франции — это моя цель.

— На этапе во Франции вам будет противостоять Евгения Медведева, в Финляндии вы соревновались с Алиной Загитовой. Не было мысли, что вам как-то несправедливо достались сильные соперницы?

— Я уже ничему не удивляюсь. Мне постоянно в этом плане «везет» (смеется). Нужно работать над собой, чем сложнее, тем интересней. Жить всегда интересней, когда у тебя есть какие-то приключения и сложности. И если ты их преодолел – тебе становится лучше.

— Какие цели ставите перед собой на чемпионат России? Отобраться на европейское первенство?

— Конечно, это было бы хорошо. Но хочется в первую очередь хорошо себя показать. Вообще, у меня более глобальные цели.

Хочется за эти два сезона проделать очень большую и колоссальную работу, чтобы стать намного лучше — где-то поменяться, а где-то улучшить то, что есть.

— Недавно Елизавета Туктамышева выложила в твиттере видео, где две кошки перетягивают кусок мяса, а третья в это время его поедает. Так спортсменка описала противостояние Загитовой и Медведевой и свое участие в этой борьбе. Вы как себя видите в современном женском катании? Например, вчера на пресс-конференции вы говорили о том, ставите задачу выходить со вторых ролей в сборной России на первые.

— Да, действительно, сейчас моя задача пробиться из второго эшелона в первый. Вообще, я иду по своему пути и смотрю только на себя. У меня нет задачи победить кого-то, куда-то вмешаться или откусить чей-то кусок мяса. Моя цель – просто быть довольной собой.

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