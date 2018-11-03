Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира

Инфантино отмазал грандов

Генеральный директор «ПСЖ» Жан-Клод Блан прокомментировал информацию о том, что парижский клуб систематически нарушал финансовый фэйр-плей (ФФП), используя для этого деньги катарских владельцев, поступавшие на счета клуба через фиктивные спонсорские соглашения.

«Боимся ли мы быть исключенными из Лиги чемпионов после этой статьи? Нет, мы спокойны, так как наш клуб всегда был прозрачным»,

— приводит слова Блана Canal+.

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Тем не менее обвинения Football Leaks, выдвинутые против одного из самых богатых клубов мира, звучат достаточно серьезно и весомо. Более того, из сотни документов, опубликованных дерзким порталом, следует, что уйти от ответственности за нарушения правил «ПСЖ» и английскому «Манчестер Сити», в который по похожим схемам вкладывались владельцы из ОАЭ, помог нынешний президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Тогда швейцарский функционер работал на посту генерального секретаря УЕФА и был известен как лицо жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Инфантино якобы провел несколько секретных встреч с руководителями «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и был в курсе их нарушений ФФП. Швейцарец на тех встречах обсуждал варианты решения проблемы и предлагал компромиссы, которые не имел права предлагать.

По данным портала, «ПСЖ» за период с 2011 по 2013 годы получил €215 млн по условиям спонсорского контракта с министерством спорта Катара, хотя нанятый УЕФА независимый эксперт оценил его рыночную стоимость почти в сто раз ниже – всего в €2,8 млн.

Реальные убытки «Ман Сити» за те же три года составили €233 млн, хотя правила ФФП допускают лишь €45 млн.

В итоге оба клуба получили наказание в виде всего лишь штрафа на €20 млн, избежав самого страшного – отстранения от участия в еврокубках — санкции, которой Европейский футбольный союз пользуется весьма уверенно в отношении не столь богатых и значимых клубов.

Так, например, в Российской премьер-лиге бан на международные матчи уже получало московское «Динамо», а прямо сейчас дисквалификацию отбывает казанский «Рубин».

Команда Курбана Бердыева точно не сыграет в еврокубках в следующем сезоне, а чтобы дисквалификация не распространилась и на итоги следующего чемпионата, казанцам нужно добиться квалификации хотя бы в Лигу Европы по итогам текущего.

Мундиаль в обмен на клуб и канал

Безусловно, руководству «ПСЖ», «Манчестер Сити», УЕФА и самому Джанни Инфантино еще придется ответить на множество неудобных вопросов. Уже, например, раздались призывы, чтобы комитеты по этике ФИФА и УЕФА начали свои очередные расследования.

Но история с нарушением французским и английским грандами правил финансового фэйр-плей и уходом от наказания далеко не единственное, что опубликовал Football Leaks.

Так, по данным портала в 2010 году на тот момент президент Франции Николя Саркози встретился с эмиром Катара Тамимом Аль-Тани и предложил тому купить «ПСЖ», а также открыть на территории Франции спортивный телеканал, пообещав в обмен право на проведение чемпионата мира – 2022.

Реализацию этой схемы должен был устроить занимавший в то время должность президента УЕФА Мишель Платини, которого вместе с тогдашним президентом ФИФА комитет по этике ФИФА в 2015 году отстранил от футбольной деятельности на восемь лет.

В итоге катарский эмир действительно приобрел «ПСЖ», а в 2012 году на территории Франции был запущен телеканал BeIN Sports. Это случилось через полтора года после того, как ФИФА назвала Катар хозяином ЧМ-2022.

То решение Международной футбольной федерации сразу же было подвергнуто масштабной критике из-за невозможности играть в азиатской стране летом, так как там стоит 50-градусная жара.

ФИФА последовательно отвергала все претензии и в итоге оставила турнир за Катаром, но впервые в истории перенесла чемпионат мира на зимнее время – он пройдет посреди сезона-2021/22.

Подробных документов по махинации с участием первых лиц Франции, Катара, ФИФА и УЕФА пока не опубликовано, но европейские журналисты обещают, что за этим дело не станет. Французскую часть документов публикует местное издание Mediapart, специализирующееся на интернет-расследованиях.

Суперлига избранных

Еще одним мощнейшим пунктом публикаций, выложенным журналистами немецкого издания Spiegel, является работа ведущих европейских клубов по созданию собственной Суперлиги.

Расследование Football Leaks показывает, что топ-клубы Европы никогда не останавливали работу по этому проекту, о котором несколько раз говорили их ведущие функционеры.

В частности, говорится, что в 2016 году инициативная группа из руководителей семи клубов («Бавария», «Реал», «Барселона», «МЮ», «Ювентус», «Милан» и «ПСЖ») вела консультации с юристами о возможных последствиях.

В результате этих консультаций, например, выяснилось, что контракты футболистов «Баварии» завязаны на выступление клуба в немецкой Бундеслиги, и выход «Рекордмайстера» из нее даст игрокам право разорвать соглашения!

FL опубликовал проект Суперлиги от американского футбольного менеджера и телеведущего Чарли Стиллитано, одного из самых влиятельных людей в футболе в США.

По нему планировалось, что в турнире будут на постоянной основе выступать 17 команд из пяти ведущих европейских чемпионатов, а 18-я будет добираться из одной из четырех стран – Португалии, Нидерландов, Турции или России.

Матчи турнира должны были проходить по вторникам, средам и субботам, а в конце сезона победитель определялся бы в плей-офф.

Однако сейчас существует другая рабочая версия, по которой 11 ведущих клубов Европы выступали бы в качестве «основателей» Суперлиги и получали бы лицензии на участие в турнире на 20 лет каждая.

Это «Реал Мадрид», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ».

Еще пять клубов получали бы приглашение в турнир в качестве гостей. На данный момент предполагается, что первый розыгрыш состоится в 2021 году, а документы участники должны подписать уже в ноябре 2018 года.

Первыми гостями в этом случае станут: «Атлетико», «Боруссия» (Дортмунд), «Марсель», «Интер» и «Рома».

Клубы уже начали опровергать выложенные данные. В частности, категорично выступил президент «Баварии» Карл-Хайнц Руммениге, однако выглядят слова клубных чиновников менее убедительно, нежели документы Football Leaks.

И при этом сообщается, что выложенные журналистами данные – только начало масштабных разоблачений, которые должны потрясти футбольные основы этой осенью.

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