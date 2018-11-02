«Все было как в тумане»: Загитова объяснила ошибку

Курсы валют$ 66.17 (0) 75.41 (0)
Пенсионный советник
Москва: +7°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
18:00
Крылья СоветовКраснодар
1:2 (ДВ)
закончен
19:00
РостовЗенит
3:1
закончен
20:00
СпартакАнжи
1:0
закончен
Кубок Испании
18:15
ВильяновенсеСевилья
0:0
закончен
Англия / Кубок лиги
22:45
Манчестер СитиФулхэм
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысТрактор
3:4 (ОТ)
закончен
17:00
Салават ЮлаевСпартак
3:4
закончен
19:00
ТорпедоСеверсталь
7:2
закончен
19:00
СлованСибирь
3:2
закончен
19:30
АвангардАдмирал
4:3
закончен
19:30
Динамо МнКуньлунь Ред Стар
4:1
закончен
20:30
Динамо РЛокомотив
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Флорида ПантерзВиннипег Джетс
2:4
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
3:2 (Б)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДаллас Старз
1:2
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
1:4
закончен
02:30
Детройт Ред УингзНью-Джерси Дэвилз
4:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
4:2
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
6:4
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
5:3
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
4:0
закончен
04:00
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
6:5
закончен
05:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Рейнджерс
2:3 (Б)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксКоламбус Блю Джекетс
1:4
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзФиладельфия Флайерз
2:5
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
69:65
закончен
20:30
Баскония Дарушшафака
82:56
закончен
20:45
Фенербахче Бавария
88:84
закончен
23:00
Барселона Маккаби Т-А
74:58
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
122:113
закончен
02:00
Кливленд КавальерсДенвер Наггетс
91:110
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
107:111
закончен
02:30
Атланта ХоуксСакраменто Кингз
115:146
закончен
03:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
117:113
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Орлеан Пеликанс
132:119
закончен
Франция / Лига 1
22:45
ПСЖЛилль
0:0
2 тайм
Германия / Бундеслига
22:30
ШтутгартАйнтрахт Ф
0:2
2 тайм
Италия / Серия А
22:30
НаполиЭмполи
3:1
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистХК Сочи
4:1
закончен
17:00
Металлург МгЙокерит
3:2
закончен
19:30
СКААмур
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Виннипег ДжетсФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:00
Аризона КойотсКаролина Харрикейнз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
не начался
Евролига
20:00
Химки Гран Канария
87:72
закончен
21:00
Будучность Панатинаикос
online
21:00
Жальгирис Реал Мадрид
79:90
закончен
22:45
Олимпия Милан Анадолу Эфес
55:49
3 четверть
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:30
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Финикс СанзТоронто Рэпторс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Фигурное катание / Гран-при по фигурному катанию. 3-й этап, Хельсинки
17:00
Женщины, короткая программа
1
Алина Загитова (Россия)
68,90
2
Юна Сираива (Япония)
63,77
3
Луна Хендрикс (Бельгия)
63,17
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Локомотив МАрсенал
не начался
16:30
Динамо МЦСКА
не начался
Испания / Примера
15:00
ЛеганесАтлетико М
не начался
18:15
Реал МадридВальядолид
не начался
20:30
ВаленсияЖирона
не начался
22:45
Райо ВальеканоБарселона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольАрсенал К
не начался
18:00
Шахтёр ДДинамо К
не начался
20:30
Олимпик ДКарпаты
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутМанчестер Юнайтед
не начался
18:00
Кардифф СитиЛестер Сити
не начался
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедУотфорд
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
не начался
20:30
АрсеналЛиверпуль
не начался
22:45
ВулверхэмптонТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
17:00
Интер МДженоа
не начался
20:00
ФиорентинаРома
не начался
22:30
ЮвентусКальяри
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияФрайбург
не начался
17:30
Шальке-04Ганновер-96
не начался
17:30
БайерХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургНюрнберг
не начался
17:30
ВольфсбургБоруссия Д
не начался
20:30
ГертаРБ Лейпциг
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛионБордо
не начался
22:00
КанРенн
не начался
22:00
ДижонНим
не начался
22:00
НиццаАмьен
не начался
22:00
РеймсМонако
не начался
22:00
СтрасбургТулуза
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвангардАдмирал
не начался
17:00
НефтехимикАк Барс
не начался
17:00
ТорпедоСалават Юлаев
не начался
17:00
ВитязьКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
Динамо МнБарыс
не начался
19:30
СлованЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Цмоки-Минск
не начался
16:00
Локомотив-Кубань Калев
не начался
18:00
Зенит Енисей
не начался
20:00
Зелена Гура Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
«Все было как в тумане»: Загитова объяснила ошибку

Загитова выиграла короткую программу этапа Гран-при в Финляндии

Российская фигуристка Алина Загитова РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова
Видео по теме
Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила ошибку в каскаде во время короткой программы нервозностью, Станислава Константинова поделилась удивительной историей про опоздание на поезд и забытый паспорт, а Дарья Паненкова поставила себе оценку «минус десять» по пятибальной шкале. «Газета.Ru» рассказывает о том, как российские фигуристы комментировали свои выступления на Гран-при Финляндии.

В соревнованиях спортивных пар третьего этапа Гран-при по фигурному катанию, который стартовал 2 ноября в Хельсинки, сразу два российских дуэта оказались в тройке лидеров. Наталья Забияко и Александр Энберт идут вторыми, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — третьими. Лидируют итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, опережающие россиян примерно на полбалла.

Реклама

Первого места Забияко и Энберта лишила ошибка Александра во время исполнения параллельного тройного тулупа. Объясняя свое падение, спортсмен отметил, что во время прыжка он отвлекся.

«Все было в порядке на тренировках. Но это фигурное катание, здесь иногда случаются обидные ошибки.

Наверное, в момент прыжка обратил внимание не на то и допустил ошибку. Настраиваемся на завтра, уверен, что все будет в порядке.

Сложно было разве что в подготовительном периоде. А сейчас все заходы наработаны, мы их, естественно, оставим и будем накатывать», — сказал Энберт.

В турнире одиночниц лидерство захватила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Однако спортсменка выдала не лучший свой прокат. Провальным для нее получился коронный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Вместо трех оборотов на втором прыжке ученица Этери Тутберидзе сделала всего лишь один. Это стоило спортсменке около десяти баллов.

«Почему это произошло? Почувствовала неуверенность в себе. Но ничего, есть к чему стремиться. Я уже опытная спортсменка, надо перебарывать себя.

Мы ведь не роботы, чтобы всегда чисто все кататься. Где-то я переволновалась. Была чуточку не сосредоточена на старт, была как в тумане. Нужно собираться»,

— говорила Загитова.

На вопрос одного из журналистов о том, откуда взялся этот самый «туман», спортсменка заметила, что незадолго до старта у нее начались некие психологические трудности.

«Меньше недели назад я стала нервничать. Наверное, это перенапряжение сказалось. Уже надо было выходить на старт, а я не понимала, что мне надо выходить на старт. Такое, конечно, бывает, но… Надо обсудить это с тренерами.

Давит ли на меня статус олимпийской чемпионки? Наверное, нет. Я сама себе уже все доказала, просто нужно кататься в удовольствие»,

— отметила Загитова.

Шестое место в короткой программе заняла Дарья Паненкова. Фигуристке удалось набрать на семь баллов больше, чем неделю назад на этапе в Канаде. Тогда ученица Анны Царевой шла последней из 11-ти спортсменок.

«На том прокате я очень волновалась, поэтому у меня не получились элементы, вообще ужасно переживала, мне самой не понравилось это ощущение. Здесь получила на семь баллов больше, потому что сделала все три прыжка, а не два. И в том прокате я недокрутила тулуп, хотя мне кажется, что в этом тоже. Все же, можно лучше кататься.

Какую бы я поставила себе оценку по пятибалльной с системе? Минус десять!

Я могу лучше кататься, я повторю это еще раз. Я могу и буду добиваться лучшего катания, потому что 58 баллов это не мои оценки, они должны быть лучше», — сказала Паненкова, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

Станислава Константинова после короткой программы идет на четвертом месте. Спортсменку подкосило падение с тройного флипа.

«Если бы не эта ошибка, это была бы моя лучшая в жизни короткая программа. По прыжкам и по настрою»,

— начала Станислава, которая уступает второму место всего лишь один балл.

«Я добавила в каскаде две руки наверх во втором прыжке, это помогает мне его докручивать и на тренировках, и, надеюсь, на старте. Насчет последнего флипа — абсолютно глупая ошибка. Не помню таких падений на тренировках. Надо работать, чтобы держать эмоции до конца в программе», — рассказала Константинова.

Также спортсменка поведала журналистам об одной удивительной истории о том, как она добиралась на соревнования.

«Поскольку я забыла паспорт, опоздала на поезд и мне пришлось добираться на машине с мамой, спасибо ей огромное.

Если бы не она, я бы, наверное, осталась дома. Но сегодня я справилась с расстройством, готова работать завтра дальше», — отметила Станислава.

Кроме того, фигуристка поделилась своими впечатлениями о проведении турнира в Финляндии.

«Я люблю Финляндию, здесь живет моя бабушка, здесь у меня второй дом. Я обожаю эту страну, и нам из Питера очень близко добираться, так что меня все устраивает. Конечно, очень классно было бы поехать в Китай, или в Японию, или в Канаду, но довольствуюсь тем шансом, который мне выпал, участвовать в двух этапах. Я рада любой возможности показать себя», — сказала спортсменка, отвечая на вопрос «Газеты.Ru» о месте проведения турнира.

На втором и третьем месте идут японка Юна Шираива и бельгийка Луна Хендрикс. Журналисты на пресс-конференции задали вопрос о том, что смогут ли они в субботу претендовать на победу завтра.

Эти слова несколько рассмешили Луну, которая посмотрела в сторону Загитовой и сказала, что Алина — очень серьезный соперник, которого практически невозможно обыграть.

У танцевальных дуэтов после первого дня соревнований в лидеры выбились россияне Анастасия Степанова и Иван Букин. Судьи поставили обязательным частям танца, а также дорожке шагов третий уровень из четырех. Остальные элементы были оценены на максимум.

«Это наш первый серьезный старт в этом сезоне. Надо будет спросить у специалистов, что именно мы не выполнили в обязательном танце, что выполнили в дорожке. Остальное у нас четвертого уровня.

Будем работать над всем», — отметила Степанова.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».