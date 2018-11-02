«Все было как в тумане»: Загитова объяснила ошибку

В соревнованиях спортивных пар третьего этапа Гран-при по фигурному катанию, который стартовал 2 ноября в Хельсинки, сразу два российских дуэта оказались в тройке лидеров. Наталья Забияко и Александр Энберт идут вторыми, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — третьими. Лидируют итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, опережающие россиян примерно на полбалла.

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Первого места Забияко и Энберта лишила ошибка Александра во время исполнения параллельного тройного тулупа. Объясняя свое падение, спортсмен отметил, что во время прыжка он отвлекся.

«Все было в порядке на тренировках. Но это фигурное катание, здесь иногда случаются обидные ошибки.

Наверное, в момент прыжка обратил внимание не на то и допустил ошибку. Настраиваемся на завтра, уверен, что все будет в порядке.

Сложно было разве что в подготовительном периоде. А сейчас все заходы наработаны, мы их, естественно, оставим и будем накатывать», — сказал Энберт.

В турнире одиночниц лидерство захватила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Однако спортсменка выдала не лучший свой прокат. Провальным для нее получился коронный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Вместо трех оборотов на втором прыжке ученица Этери Тутберидзе сделала всего лишь один. Это стоило спортсменке около десяти баллов.

«Почему это произошло? Почувствовала неуверенность в себе. Но ничего, есть к чему стремиться. Я уже опытная спортсменка, надо перебарывать себя.

Мы ведь не роботы, чтобы всегда чисто все кататься. Где-то я переволновалась. Была чуточку не сосредоточена на старт, была как в тумане. Нужно собираться»,

— говорила Загитова.

На вопрос одного из журналистов о том, откуда взялся этот самый «туман», спортсменка заметила, что незадолго до старта у нее начались некие психологические трудности.

«Меньше недели назад я стала нервничать. Наверное, это перенапряжение сказалось. Уже надо было выходить на старт, а я не понимала, что мне надо выходить на старт. Такое, конечно, бывает, но… Надо обсудить это с тренерами.

Давит ли на меня статус олимпийской чемпионки? Наверное, нет. Я сама себе уже все доказала, просто нужно кататься в удовольствие»,

— отметила Загитова.

Загитова - о короткой программе на Гран при Финляндии pic.twitter.com/Mm3mtFvPZC — Лесик Константин (@kostyalesik) 2 ноября 2018 г.

Шестое место в короткой программе заняла Дарья Паненкова. Фигуристке удалось набрать на семь баллов больше, чем неделю назад на этапе в Канаде. Тогда ученица Анны Царевой шла последней из 11-ти спортсменок.

«На том прокате я очень волновалась, поэтому у меня не получились элементы, вообще ужасно переживала, мне самой не понравилось это ощущение. Здесь получила на семь баллов больше, потому что сделала все три прыжка, а не два. И в том прокате я недокрутила тулуп, хотя мне кажется, что в этом тоже. Все же, можно лучше кататься.

Какую бы я поставила себе оценку по пятибалльной с системе? Минус десять!

Я могу лучше кататься, я повторю это еще раз. Я могу и буду добиваться лучшего катания, потому что 58 баллов это не мои оценки, они должны быть лучше», — сказала Паненкова, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

Станислава Константинова после короткой программы идет на четвертом месте. Спортсменку подкосило падение с тройного флипа.

«Если бы не эта ошибка, это была бы моя лучшая в жизни короткая программа. По прыжкам и по настрою»,

— начала Станислава, которая уступает второму место всего лишь один балл.

«Я добавила в каскаде две руки наверх во втором прыжке, это помогает мне его докручивать и на тренировках, и, надеюсь, на старте. Насчет последнего флипа — абсолютно глупая ошибка. Не помню таких падений на тренировках. Надо работать, чтобы держать эмоции до конца в программе», — рассказала Константинова.

Также спортсменка поведала журналистам об одной удивительной истории о том, как она добиралась на соревнования.

«Поскольку я забыла паспорт, опоздала на поезд и мне пришлось добираться на машине с мамой, спасибо ей огромное.

Если бы не она, я бы, наверное, осталась дома. Но сегодня я справилась с расстройством, готова работать завтра дальше», — отметила Станислава.

Кроме того, фигуристка поделилась своими впечатлениями о проведении турнира в Финляндии.

«Я люблю Финляндию, здесь живет моя бабушка, здесь у меня второй дом. Я обожаю эту страну, и нам из Питера очень близко добираться, так что меня все устраивает. Конечно, очень классно было бы поехать в Китай, или в Японию, или в Канаду, но довольствуюсь тем шансом, который мне выпал, участвовать в двух этапах. Я рада любой возможности показать себя», — сказала спортсменка, отвечая на вопрос «Газеты.Ru» о месте проведения турнира.

На втором и третьем месте идут японка Юна Шираива и бельгийка Луна Хендрикс. Журналисты на пресс-конференции задали вопрос о том, что смогут ли они в субботу претендовать на победу завтра.

Эти слова несколько рассмешили Луну, которая посмотрела в сторону Загитовой и сказала, что Алина — очень серьезный соперник, которого практически невозможно обыграть.

У танцевальных дуэтов после первого дня соревнований в лидеры выбились россияне Анастасия Степанова и Иван Букин. Судьи поставили обязательным частям танца, а также дорожке шагов третий уровень из четырех. Остальные элементы были оценены на максимум.

«Это наш первый серьезный старт в этом сезоне. Надо будет спросить у специалистов, что именно мы не выполнили в обязательном танце, что выполнили в дорожке. Остальное у нас четвертого уровня.

Будем работать над всем», — отметила Степанова.

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