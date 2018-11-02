Голы в пустоту: молодежь посмеялась над Овечкиным

«Монреаль Канадиенз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 6:4

Первый матч после Хеллоуина вышел у «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по-настоящему сумасшедшим.

Реклама

Приехав в «Монреаль», «Кэпиталз» посоревновались с хозяевами в скорострельности голевых перестрелок и уступили, позволив канадцам установить пару рекордов.

Во-первых, счет в матче и своим голам в НХЛ в карьере открыл 18-летний финн Йспери Котканиеми, ставший вторым по молодости хоккеистом в богатой клубной истории «Монреаля» после Янника Трембле, которому удалось так рано поразить чужие ворота.

Позже Котканиеми оформил дубль, сравняв счет в третьем периоде и открыв серию голов своей команды. Но прежде подобное выдали «столичные».

Подопечные Тодда Рирдена проигрывали по ходу второй 20-минутки со счетом 1:3, но смогли в течение шести минут с хвостиком пробить Кэри Прайса трижды подряд, причем дважды это сделал капитан команды Александр Овечкин, воспользовавшийся передачей Евгения Кузнецова и подправивший в сетку щелчок Дмитрия Орлова.

Таким образом, на счету лучшего снайпера из ныне действующих игроков НХЛ уже десять шайб в нынешнем сезоне, причем четырежды Ови оформлял дубль.

Однако победы это не принесло. Котканиеми восстановил равновесие за 3:04 до финальной сирены, а концовка и вовсе вышла для гостей шокирующей.

Макс Доми провел пятую шайбу в ворота Брэйдена Холтби всего за 22 секунды до конца основного времени. Рирден тут же выпустил шестого полевого игрока, но спустя лишь две секунды после вбрасывания Джоэл Армия поразил от красной линии пустой створ вашингтонских ворот.

Трижды в истории сильнейшей лиги мира две шайбы одной команды разделял промежуток в три секунды, но никогда прежде один клуб не отличлся с интервалом в две!

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Питтсбург Пингвинз» – 3:2 Б

Похороненный заживо после ухода свободным агентом в «Торонто» капитана Джона Тавареса «Айлендерс» оказывается пока что в нынешнем сезоне живее всех живых. По крайней мере, против соперников из Столичного дивизиона у «островитян» теперь пять побед в пяти встречах, и ничего подобного с ними не случалось с золотых времен чемпионата-1982/83, когда они выиграли семь матчей у дивизионных оппонентов кряду.

Вот и «Питтсбург» был обыгран нью-йоркцами в домашних играх дважды за три последних дня. Но если в первой встрече не принимал участия ведущий защитник гостей Крис Летанг, то на этот раз о провел на льду больше всех в своей команде, отыграв свыше 26-ти минут.

«Пингвинз» вышли вперед в первом периоде, но затем пропустили дважды, и лишь седьмая в сезоне шайба Евгения Малкина, отличившегося в большинстве с передач Фила Кессела и Летанга, помогла подопечным Майка Салливана перевести встречу в овертайм.

Дополнительная пятиминутка успеха никому не принесла, в в серии буллитов Томас Грайсс справился с попытками Малкина, Сидни Кросби и Летанга, а Джош Бэйлли принес хозяевам два очка.

«Лос-Анджелес Кингз» – «Филадельфия Флайерз» – 2:5

Продолжается жестокий кризис «Лос-Анджелеса», который, даже несмотря на хотя бы один гол в четырех последних матчах подряд, уступил в семи из восьми последних поединков.

И все это на фоне отличной игры подписанного летом Ильи Ковальчука, вновь отметившегося голом и передачей и записавшего на свой счет вторую подряд мультиочковую игру в НХЛ впервые с 2013 года.

«Филадельфия» и сама-то выступает в нынешнем сезоне так себе, но свое четырехматчевое турне по аренам команд Западного побережья «Флайерз» начали с того, что впервые в сезоне выиграли две игры подряд.

Главным героем стал автор передачи и победной шайбы Оска Линдблом, но начало своим вторым голом в сезоне положил российский защитник «Филли» Иван Проворов.

«Сент-Луис Блюз» – «Вегас Голден Найтс» – 5:3

Шестая в сезоне шайба российского нападающего Владимира Тарасенко, выведшего свою команду вперед во втором периоде, помогла провалившему старт сезона «Сент-Луису» одержать очередную победу.

В начале регулярного чемпионата «Блюз» были одной из худших его команд, но теперь выиграли вторую игру подряд и имеют 3-1-1 в последних пяти поединках.

До шести встреч довел свою результативную серию приобретенный летом у «Баффало» элитный центр Райан О'Райлли, у которого за эти матчи на счету уже 11 (3+8) баллов.

«Сан-Хосе Шаркс» – «Коламбус Блю Джекетс» – 1:4

Невзрачная игра Артемия Панарина, на этот раз оставшегося без результативных действий и с показателем полезности -1, не помешала «Коламбусу» одержать победу над грозным «Сан-Хосе».

Залогом успеха стал фантастический перфоманс провалившего начало сезона российского голкипера Сергея Бобровского. Один из сильнейших вратарей мира доигрался до того, что в трех последних поединках был бэкапом за спиной финна Йонаса Корписало.

Но против «Шаркс» Боб сыграл действительно невроятно, совершив 44 спасения при всего одной пропущенной шайбе, причем 25 сейвов россиянин сделал в заключительном периоде, когда «акулы» атаковали особенно яростно.

Игра Бобровского не позволила повторить связке Брент Бернс – Тимо Майер клубный рекорд «Сан-Хосе». В 1994 году Тодд Элик и Пэт Фэллун набирали очки каждый на протяжении десяти матчей, а серия Бернса с Майером прервалась как раз на десятом поединке.

Закончил Бобровский и семиматчевую результативную серию форварда «акул» Томаша Гертла. За эти подвиги россиянин был назван второй звездой дня, а первой стал набравший 1+1 темнокожий нападающий «голубых мундиров» Энтони Дюклер.

Другие матчи

«Флорида Пантерз» – «Виннипег Джетс» – 2:4

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Даллас Старз» – 1:2

«Оттава Сенаторз» – «Баффало Сэйбрз» – 4:2

«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Джерси Девилз» – 4:3

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:4

«Калгари Флэймз» – «Колорадо Эвеланш» – 6:5

«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 4:0

«Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:3 Б

Неудачно сыграл россиянин Никита Кучеров в матче против «Нэшвилла», который его «Тампа» проиграла со счетом 1:4. На счету форварда нет результативных действий и показатель полезности -2. С -1 закончил встречу защитник Михаил Сергачев, а у голкипера Андрея Василевского всего 20 спасений при трех пропущенных голах.

Первую шайбу в заокеанской карьере провел форвард «Колорадо» Владислав Каменев, открывший счет. В третьем периоде «Эвеланш» вела у «Калгари» со счетом 4:1, но затем «Флэймз» пять раз подряд пробили Семена Варламова перевернув ситуацию и вырвав победу.

Точным броском, пятым в сезоне, отметился российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, что, правда, не помогло «пантерам» в противостоянии с «Виннипегом». У «Джетс» наконец проснулся их лидер Патрик Лайне, оформивший победный хет-трик. До того он провел те же три шайбы за 12 предыдущих встреч...

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».