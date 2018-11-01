Борьба за Кубок: как фанаты примут «Спартак» без Карреры

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» (Краснодар)

В первом матче заключительного дня розыгрыша 1/8 финала Олимп — Кубка России самарские «Крылья Советов» примут «Краснодар».

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В клубе из Самары в начале октября сменился главный тренер. Руководство команды осталось недовольно результатами «Крыльев» на старте сезона и отправило в отставку Андрея Тихонова. На его место пришел черногорский специалист Миодраг Божович.

Для нового наставника самарской команды Олимп — Кубок России является турниром успешным. В сезоне-2007/08 под его руководством пермский «Амкар» дошел до финала, а спустя шесть лет Божович привел «Ростов» к победе в турнире.

Тогда в решающем матче, прошедшем в Каспийске, ростовский клуб в серии пенальти обыграл «Краснодар».

После отставки Тихонова «Крылья Советов» в чемпионате России провели три встречи, в которых набрали четыре очка. Самарцы одержали победу над московским «Динамо» (1:0), сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1) и уступили петербургскому «Зениту» (0:1). Сейчас клуб с 11 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице первенства страны.

«Краснодар» же занимает второе место в Российской премьер-лиге. В активе команды после 12 матчей 21 очко. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов, но октябрь выдался для команды противоречивым.

«Горожане» потерпели поражения в матчах против петербуржцев (1:2) и грозненского «Ахмата» (0:1). В последней встрече «Краснодар» прервал неприятную серию во встрече с ЦСКА, но победа далась клубу Мурада Мусаева непросто. Армейцы владели преимуществом и по игре, и по счету в течение первых 60 минут игры. В заключительные 30 минут краснодарцам удалось завладеть преимуществом, а итоговой победы удалось добиться благодаря голам Ари и Виктора Классона.

«Крылья Советов» и «Краснодар» уже встречались на «Самара Арене» в нынешнем сезоне РПЛ. В матче восьмого тура гости нанесли разгромное поражение хозяевам со счетом 3:0.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

Возможно, один из самых интригующих матчей 1/8 финала. Лидер РПЛ на выезде встречается с командой, занимающей четвертое место в турнирной таблице.

«Зениту» в этом году непросто даются выездные матчи. В чемпионате России команда Сергея Семака уступила махачкалинскому «Анжи» (1:2) и «Динамо» (0:1). В квалификации Лиги Европы сине-бело-голубые разгромно уступили динамовцам из Минска (0:4) и едва не упустили путевку в групповой этап в ответной встрече против норвежского «Мольде» (1:2).

Ростовский клуб успешно провел первые матчи первенства страны, одержав четыре победы в пяти турах. Однако затем команда заметно снизила темп по количеству набранных очков. В октябрьских встречах коллектив Валерия Карпина проиграл «Оренбургу» (0:1) и московскому «Локомотиву» (1:2). Добиться победы удалось только в домашней встрече против «Анжи» (1:0).

Дополнительный интерес к матчу вызывает встреча нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с бывшим наставником Карпиным, под руководством которого форвард играл в московском «Спартаке».

«Спартак» (Москва) – «Анжи» (Махачкала)

Обе команды в данный момент находятся в непростой ситуации.

Пост главного тренера красно-белых недавно покинул Массимо Каррера, а полноценной замены ему до сих пор не нашли.

В качестве основных кандидатов на должность называются главный тренер «Арсенала» Олег Кононов и наставник «Ростова» Карпин. Ходят слухи, что представители «Спартака» провели встречи со специалистами, но конкретных решений пока еще нет, так как владелец московской команды Леонид Федун в столь важное время находится в отпуске.

Возглавляет красно-белых в статусе исполняющего обязанности испанец Рауль Рианчо. Под его руководством «Спартак» на выезде дважды сыграли вничью — в групповом турнире Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» (0:0) и матче РПЛ с казанским «Рубином» (1:1).

Предстоящая кубковая встреча станет первой домашней игрой «Спартака» после отставки Карреры.

Возможно, первую игру после долгого перерыва проведет полузащитник москвичей Денис Глушаков. После скандала с лайками он не выходил на поле в составе основной команды. Рианчо вернул хавбека из «Спартака-2» и включил в заявку на матч с «Рубином», но на поле Денис так и не вышел.

Во время разминки перед матчем с казанцами болельщики «Спартака» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова. Информация о том, что Глушаков имел отношение к отставке Карреры вызвала негативную реакцию со стороны фанатов красно-белых.

Также в СМИ сообщалось, что болельщики намерены покинуть стадион во время матча с махачкалинцами. Таким образом они хотят выразить несогласие с решением руководства команды уволить итальянского специалиста.

У «Анжи» проблемы другого характера. Команда находится в тяжелом финансовом положении. В начале октября футболисты планировали бойкотировать матчи из-за долгов по выплате зарплаты, но в итоге приняли решение отказаться от этой идеи.

По словам вице-президента «Анжи» Зайдина Джамбулатова, финансовые проблемы не помешают игрокам в кубковой встрече.

«Финансовые трудности не сломали команду, поэтому не сомневаюсь, что бой «Спартаку» махачкалинцы дадут. Тем более с красно-белыми мы уже встречались в начале сезона в чемпионате, когда еще «Спартак» был в относительном порядке, а «Анжи» в своем нынешнем виде только формировался.

Тогда команда сыграла достойно. Сейчас москвичи менее сбалансированы, а в махачкалинском коллективе уже поверили в себя. Уверен, что футболисты «Анжи» не махнут рукой на Олимп — Кубок России», — цитирует Джамбулатова газета «Известия».

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