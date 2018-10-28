«Худшее выступление в карьере»: Медведева разочаровала Канаду

Курсы валют$ 65.65 (+0.275) 74.91 (+0.231)
Пенсионный советник
Москва: +7°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралУфа
1:1
закончен
16:30
АрсеналОренбург
2:2
закончен
19:00
РостовАнжи
1:0
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаРайо Вальекано
2:1
закончен
17:15
Атлетик БВаленсия
0:0
закончен
19:30
СельтаЭйбар
4:0
закончен
19:30
ЛевантеЛеганес
2:0
закончен
21:45
Атлетико МРеал Сосьедад
2:0
закончен
Италия / Серия А
16:00
АталантаПарма
3:0
закончен
19:00
ЭмполиЮвентус
1:2
закончен
21:30
ТориноФиорентина
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДГерта
2:2
закончен
16:30
ФортунаВольфсбург
0:3
закончен
16:30
МайнцБавария
1:2
закончен
16:30
Ганновер-96Аугсбург
1:2
закончен
19:30
ХоффенхаймШтутгарт
4:0
закончен
Англия / Премьер-лига
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионВулверхэмптон
1:0
закончен
17:00
ФулхэмБорнмут
0:3
закончен
17:00
ЛиверпульКардифф Сити
4:1
закончен
17:00
СаутгемптонНьюкасл Юнайтед
0:0
закончен
17:00
УотфордХаддерсфилд Таун
3:0
закончен
19:30
Лестер СитиВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
Франция / Лига 1
18:00
АнжеЛион
1:2
закончен
21:00
АмьенНант
1:2
закончен
21:00
ГенгамСтрасбург
1:1
закончен
21:00
ЛилльКан
1:0
закончен
21:00
МонакоДижон
2:2
закончен
21:00
ТулузаМонпелье
0:3
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаМариуполь
2:0
закончен
17:00
ЗаряАлександрия
0:0
закончен
17:00
Арсенал КШахтёр Д
0:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгДинамо М
2:1
закончен
17:30
НефтехимикТрактор
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
3:2
закончен
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
1:6
закончен
22:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
3:5
закончен
23:00
Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
3:4 (Б)
закончен
02:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
3:2
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
3:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
7:3
закончен
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
7:1
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
0:5
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
ВЭФ Зенит
77:86
закончен
17:00
Калев Автодор
102:113
закончен
17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
75:88
закончен
17:30
Цмоки-Минск Енисей
73:95
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
111:132
закончен
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
89:109
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
105:103
закончен
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
107:119
закончен
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
85:97
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
110:106
закончен
03:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
113:91
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
117:96
закончен
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
Фигурное катание / Гран-при. 2-й этап. Канада
04:00
Женское одиночное катание
1
Елизавета Туктамышева (Россия)
203,32
2
Мако Ямашита (Япония)
203,06
3
Евгения Медведева (Россия)
197,91
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
0:1
2 тайм
16:30
АхматДинамо М
не начался
19:00
ЦСКАКраснодар
не начался
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
2:0
2 тайм
18:15
БарселонаРеал Мадрид
не начался
20:30
АлавесВильярреал
не начался
22:45
СевильяУэска
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
1:1
2 тайм
17:00
КальяриКьево
не начался
17:00
ДженоаУдинезе
не начался
17:00
СПАЛФрозиноне
не начался
20:00
МиланСампдория
не начался
22:30
НаполиРома
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БёрнлиЧелси
не начался
16:30
Кристал ПэласАрсенал
не начался
19:00
Манчестер ЮнайтедЭвертон
не начался
Франция / Лига 1
17:00
РеннРеймс
не начался
19:00
БордоНицца
не начался
23:00
МарсельПСЖ
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
Спартак-2Томь
0:1
2 тайм
14:00
ШинникСочи
1:1
2 тайм
15:00
РоторТамбов
0:1
1 тайм
16:00
Авангард КСибирь
не начался
16:00
ХимкиЧертаново
не начался
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
не начался
17:00
ФакелЛуч
не начался
17:00
Зенит-2Тюмень
не начался
17:00
БалтикаМордовия
не начался
17:00
АрмавирКраснодар-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецКарпаты
0:1
1 тайм
18:00
Динамо КЛьвов
не начался
20:30
ВорсклаОлимпик Д
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
0:0
1 тайм
17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
не начался
20:00
ВердерБайер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
1:5
закончен
14:00
БарысСибирь
4:2
3 период
14:30
Салават ЮлаевВитязь
1:0
2 период
15:00
АвтомобилистСпартак
1:0
перерыв
16:00
ЙокеритСеверсталь
не начался
16:30
АвангардТорпедо
не начался
19:00
СлованСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
не начался
01:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Химки УНИКС
32:29
перерыв
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
04:30
Лос-Анджелес КлипперсВашингтон Уизардс
не начался
Автоспорт / Формула-1
22:10
Гран-при Мексики
не начался
Россия / Премьер-Лига
18:00
Крылья СоветовЗенит
не начался
20:30
РубинСпартак М
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЛациоИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевДинамо М
не начался
19:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
Динамо МнАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Парма
не начался
21:00
Зелена Гура Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
«Худшее выступление в карьере»: Медведева разочаровала Канаду

Фигуристка Туктамышева впервые за четыре года выиграла этап Гран-при‍

Евгения Медведева Reuters
Евгения Медведева
Видео по теме
Российская фигуристка Евгения Медведева стала третьей на этапе Гран-при в Канаде, поднявшись с седьмого места после провала в короткой программе. В канадской прессе отметили, что спортсменка проиграла уже четыре старта подряд, но ее тренер Брайан Орсер заявил, что эта неудача поможет ей повзрослеть. Тем временем в Канаде восхищаются другой россиянкой Елизаветой Туктамышевой, которая заняла первое место на Skate Canada и впервые за четыре года выиграла этап Гран-при‍.

Российская фигуристка Евгения Медведева переживает, пожалуй, самый насыщенный год в своей жизни с поражением на Олимпиаде-2018, сменой страны проживания и уходом от многолетнего тренера, а потому новый сезон начала весьма неровно.

Реклама

Пока что в копилке двукратной чемпионки мира ни одной победы. На разогревочном турнире «Осенняя классика» в сентябре она стала второй, уступив американке Брейди Теннел, а на своем первом серьезном старте — этапе Гран-при в Канаде (Skate Canada) — заняла третье место, провалившись в короткой программе и героически показав лучший результат в произвольной.

Канадское издание NBC Sports посвятило последнему выступлению Медведевой целую заметку, начав ее с репортажной зарисовки:

«Брайан Орсер взглянул на свою новую ученицу и сказал то, о чем многие фанаты фигурного катания наверняка подумали: «Это были долгие 24 часа, не так ли?»

«О да», — ответила Медведева, сидя в зоне kiss-and-cry с венком на голове».

То, что спортсменка пережила довольно напряженные сутки, не вызывает сомнений, — после короткой программы она была только седьмой. Не попасть в призовую тройку по итогам турнира фактически означало бы лишиться шансов на финал Гран-при, а это стало бы ужасным ударом по самооценке титулованной фигуристки, что бы она ни говорила про свою готовность принимать неудачи и учиться.

«Медведева сумела восстановиться после худшего исполнения короткой программы в своей взрослой карьере и показала сильное произвольное выступление, хотя и не без огрехов, —

пишут в NBC Sports. — Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы превзойти ее соотечественницу Елизавету Туктамышеву. Та упала с тройного акселя, но в целом набрала 203,32 балла, превзойдя японку Мако Ямаситу всего на 0,26.

Медведева же запрыгнула с седьмого места на третье благодаря отличной произвольной программе. По сумме баллов она уступила Туктамышевой 5,41».

Канадское издание отдало должное Елизавете, отметив, что эта победа на этапе Гран-при стала для нее первой с 2015 года, когда она зажигала, побеждая в финале серии и на чемпионате мира.

Затем спортсменка впала в затяжной кризис, однако в этом сезоне восстановила свой коронный тройной аксель — самый сложный прыжок среди девушек на взрослом уровне,

а вместе с ним вернула уверенность в себе и теперь составляет серьезную конкуренцию Медведевой и, возможно, даже Алине Загитовой.

«Пока Туктамышева раскрывает себя заново, Медведева борется со своими внутренними проблемами. Она проиграла уже четыре старта подряд после того, как вернулась в большой спорт в январе 2018 года, восстановившись от перелома кости», — подчеркивает автор статьи.

Стоит отметить, что программы у Медведевой довольно амбициозные, но большое количество ошибок, связанное с исправлением техники, пока не позволяет ей набрать привычные баллы.

В короткой программе на Skate Canada она сорвала каскад флип-тулуп, потеряв десять баллов (сильно не докрутила флип, и второй прыжок просто потерялся), а в произвольной дважды не смогла правильно исполнить лутц, на котором постоянно проскакивает не то ребро.

Также продолжаются сложности с тройным риттбергером, который спортсменка недокручивает, однако наставник Медведевой Брайан Орсер уверен, что его ученица находится на правильном пути.

«Она смогла, она сделала произвольную программу. Мы оба должны сделать выводы из вчерашнего выступления, и это тоже часть процесса.

Сказал сегодня, что однажды она вспомнит эту короткую программу, которая так ее опустошила, и поймет, что она помогла ей вырасти. Это часть взросления, дальнейшего развития.

Ей удалось за 24 часа преобразиться, я очень горжусь Женей. Это большой шаг, и я уверен: во Франции (на следующем этапе Гран-при для Медведевой. — «Газета.Ru») мы должны быть еще лучше. Произвольная программа не была блестящей, но она была хорошей», — приводит слова специалиста телеканал «360».

Также Орсер рассказал о ночном разговоре с Медведевой накануне второго выступления.

«Конечно, после такого проката, как в пятницу, чувствуешь себя разочарованным, опустошенным. Для нее это опустошение особенное, потому что Женя сделала столько изменений, хотела показать всем, что она стала лучше.

Я думаю, мы очень разумно поступили, поговорив вчера ночью. Я просто дал ей выговориться о ее чувствах и остальном.

Потом была моя очередь говорить, и я постарался придать ей силы для сегодняшнего выступления. Я сказал, что раньше много раз видел ее готовность к соревнованиям, видел ее желание бороться. Я был с другими спортсменами и видел ее сосредоточенность перед стартом, бесстрашие на ее лице.

Мне, тогда тренеру другого спортсмена, было немного страшно видеть, в каком напряженном состоянии она может быть. Я сказал ей вернуть это состояние, это выражение лица. Не смотреть на других, не слушать никого и просто сделать свою работу», — поделился Орсер.

Напоследок тренер подчеркнул, что его ученице придется потерпеть, прежде чем придут серьезные результаты:

«Мы можем придумать программы, с которыми она может выиграть конкретные соревнования, но я смотрю на картину в целом, на перспективу».

И Орсер действительно не лукавит: он упрямо ставит в программы Медведевой аксель, лутц и риттбергер — ее нелюбимые прыжки, исправляет ошибки в технике, которые идут еще с детского уровня, учит ее новым вращениям, другим дорожкам шагов, пробует необычные образы. В спортсменке происходят глобальные изменения, и хочется верить, что ей хватит сил довести эту работу до конца.

Может, публика и не увидит Евгению больше в качестве чемпионки, потому что уже в следующем сезоне ее могут снести сегодняшние юниорки с четверными прыжками, однако нельзя не отдать ей должное за эту борьбу.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».