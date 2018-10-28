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Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев

Гол Панарина принес победу «Коламбусу» над «Баффало»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин Twitter
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин
Видео по теме
Александр Овечкин отдал голевую передачу и обрадовал юного болельщика, Артемий Панарин стал лучшим игроком матча, Евгений Малкин забросил две шайбы за одну минуту, а Владимир Тарасенко забивал в самые важные для команды моменты — «Газета.Ru» рассказывает о подвигах россиян в НХЛ.

Суббота получилась насыщенной на матчи НХЛ. В североамериканской лиге прошло сразу 11 поединков, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

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«Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 Б

Действующие обладатели Кубка Стэнли проводили выходной в Канаде. «Столичные» встречались с «Калгари Флэймз». К 14-й минуте «Вашингтон» уже вел со счетом 2:0 — отличились чех Якуб Врана и американец Ти Джей Оши. В обоих случаях в роли ассистентов выступали россияне — один раз Александр Овечкин и дважды Евгений Кузнецов.

Больше отечественные игроки в этом матче очков не набирали, а хозяева выровняли игру и перевели ее в овертайм. Однако победа в серии буллитов все же осталась за гостями — решающий бросок на счету шведа Никласа Бекстрема. Кузнецова за две передачи и полезную игру признали второй звездой встречи.

Овечкин же помимо набранного очка сумел осчастливить юного фаната «Кэпиталз» — форвард подарил болельщику свою клюшку. Видео с реакцией мальчика лига опубликовала в официальном твиттере.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Баффало Сейбрз» — 5:4 ОТ

Артемий Панарин стал одним из двух россиян, которым в субботних матчах НХЛ удалось набрать сразу три очка. Его «Коламбус» на родной арене принимал «Баффало». Первый период хозяева проиграли со счетом 1:2. В начале второго игрового отрезка россиянин счет сравнял. Ему ассистировали канадец Пьер-Люк Дюбуа и американец Кэм Аткинсон.

Основное время встречи матча завершилось со счетом 4:4. А победу своей команде в овертайме принес Панарин, который помимо этого отметился результативной передачей. Артемия признали лучшим игроком матча.

Всего на счету 26-летнего форварда теперь 15 очков (пять шайб + десять передач) в десяти поединках сезона-2018/19.

Однако главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла остался крайне недоволен качеством игры команды.

«У нас было два отличных меньшинства, мы не дали сопернику забить при численном преимуществе. Но мы играли слишком слабо. Надеюсь, в матче с «Сент-Луисом» все будет по-другому. Мы нашли свою игру, повели, но соперник все перевернул, а мы просто поддались.

Третий период был просто ужасным, я разочарован общим усилием. Спецбригада большинства была восхитительна, но сыграли мы отстойно», — сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.

«Сент-Луис Блюз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 7:3

В самом результативном матче игрового дня двумя заброшенными шайбами отметился россиянин Владимир Тарасенко. Причем делал он это в самый нужный момент. Сначала форвард вывел свою команду вперед в начале второй периода, когда счет стал 3:2,

а затем снял вопросы о победителе встречи в заключительном отрезке.

Долгое время «блюзмены» вели со счетом 4:3. За четыре минуты до сирены Тарасенко забросил пятую шайбу своей команды.

Таким образом, Тарасенко оформил 182-й и 183-й голы в карьере и вышел на восьмое место в истории «Сент-Луиса» по этому показателю, опередив шведа Александра Стина.

«Ванкувер Кэнакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 0:5

Также три очка записал на свой счет нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Если в первом периоде встречи с «Ванкувером» еще шла равная борьба, то ближе к концу поединка началось настоящее избиение канадского клуба.

Не последнюю роль в разгроме сыграл Малкин. Россиянин меньше чем за минуту дважды поразил ворота соперника. Также на его счету точная передача во втором игровом отрезке.

Евгений продлил свою результативную серию до семи матчей. На счету Малкина теперь 18 (5+13) очков в девяти матчах сезона, благодаря чему он делит второе место в бомбардирской гонке с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш». Лидирует еще один представитель «Эвеланш» Микко Рантанен (21 очко).

Остальные матчи игрового дня


«Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз» — 3:2
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:6
«Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:5
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Виннипег Джетс» — 3:2
«Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс» — 0:3
«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2
«Аризона Койотс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:1

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