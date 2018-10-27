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Признание ФИФА: России заплатят за лучший ЧМ в истории

Совет ФИФА признал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Во время встречи сборной России по футболу со своими болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в... Илья Питалев/РИА Новости
Во время встречи сборной России по футболу со своими болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве, 8 июля 2018 года
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ФИФА признала чемпионат мира по футболу — 2018 лучшим в истории. Также организация приняла решение о создании специального фонда наследия турнира, куда будут перечислены значительные средства.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел этим летом в России, лучшим в истории проведения турнира.

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Об этом решении рассказал российский член совета ФИФА Алексей Сорокин после окончания заседания руководящего состава организации, которое прошло 26 октября в Руанде.

«Прозвучал довольно подробный отчет. Колин Смит (директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий — «Газета.Ru») представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер.

В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом»,

— цитирует Сорокина ТАСС.

Как отмечает член совета ФИФА, на заседании отметили ряд новшеств, которые ввела Россия.

«По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира.

Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества»,

— добавил Сорокин.

Чемпионат мира — 2018 прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, которая обыграла национальную команду Хорватии в финале со счетом 4:2. Российский коллектив показал лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала, где в серии пенальти уступил все тем же хорватам.

Большинство из принявших турнир стадионов были построены специально к ЧМ-2018. Как отмечает Сорокин, ФИФА создаст специальный фонд наследия турнира, куда будут перечислены значительные средства.

«ФИФА создает фонд наследия, который будет передан национальной федерации для дальнейшего развития футбола. Сейчас мы обсуждаем план, по которому будет действовать фонд.

Что касается его размера, то мы сейчас обсуждаем с ФИФА сумму, но она будет весьма приличной.

Создание фонда чисто технический вопрос, гораздо важнее, какие инициативы и пункты плана будут реализованы», — заявил российский представитель совета, добавив, что форма управления фондом еще будет обсуждаться, но ФИФА точно будет осуществлять мониторинг его деятельности.

Об отличной организации ЧМ-2018 ранее говорил глава ФИФА Джанни Инфантино.

«Это невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от пребывания здесь. Последние пару лет я говорил, что ЧМ-2018 станет лучшим в истории. Сейчас я могу повторить это еще раз, но с убежденностью, что это действительно лучший чемпионат мира в истории.

Я бы хотел поблагодарить всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира», — отметил функционер после завершения мундиаля.

Президент ФИФА тогда также поблагодарил Россию и ее народ.

«Большое спасибо российскому народу, всей России.

Благодарю правительство, президента Владимира Путина, местный оргкомитет, РФС. Всех, кто в этой стране обеспечил оптимальное проведение чемпионата мира, лучшего за все времена. Сердце, улыбка чемпионата мира — волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира», — отмечал чиновник.

О высоком уровне чемпионата мира отзывались и западные СМИ, многие из которых до старта турнира были скептически настроены по отношению к России.

Более того, спустя несколько месяцев после ЧМ организаторы мундиаля заявили, что соревнования принесли стране порядка 1% ВВП.

«Суммарное влияние ЧМ-2018 оценивается в 952 млрд рублей, что составляет около 1% годового валового внутреннего продукта (ВВП) России.

Оно обусловлено инвестициями в инфраструктуру, тратами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату», — говорилось в специальном отчете.

Кроме того, проведение турнира также позволило стимулировать развитие малого бизнеса и обеспечило 315 тысяч рабочих мест.

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