Хабиб, Богатырь и Лисичка: кто дерется за Россию в UFC

26-летний российский боец Сергей Павлович поставил подпись под контрактом с UFC, таким образом увеличив количество отечественных спортсменов в промоушене до 38.

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Скауты UFC уже на протяжении достаточно долгого времени вели Павловича, несколько раз предлагая ему контракт — Сергей отказывался.

Несмотря на свой достаточно юный по бойцовским меркам возраст, Павлович по праву считается одним из сильнейших тяжеловесов России.

В UFC он вступает с идеальным рекордом 12-0.

При росте 190 см и весе 107 кг Богатырь пополнит тяжелый дивизион промоушена, где хозяйничает Даниэль Кормье, большой друг Хабиба Нурмагомедова.

Павлович ранее выступал в Fight Nights Global, был там чемпионом. Из 12 побед Сергей одержал девять нокаутом. Это, безусловно, его сильнейшая сторона.

В дебютном поединке в UFC Павлович подерется с шестым номером тяжеловесов – 38-летним ветераном промоушена Алистаром Оверимом (43-17-0, 1 NC). Бой пройдет на турнире UFC Fight Night 141, главным событием которого станет схватка Кертиса Блэйдса и Франсиса Нганну.

В 2018 году Павлович пока не выходил в октагон. В своем последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2017 года, он техническим нокаутом забрал победу у соотечественника Кирилла Сидельникова.

Важно отметить: Павлович — это фамилия, а не прозвище или отчество. Ударение ставится на второй слог.

В связи с приходом Павловича в UFC нельзя не вспомнить о недавней неудаче другого тяжелого проспекта из России — Александра Волкова.

30-летний Драго в андеркарде UFC 229 непостижимым образом был нокаутирован Дерриком Льюисом. На протяжении всего боя Волков уверенно лидировал по очкам, но на исходе заключительного раунда пропустил тяжелый удар с правой и упал на настил, где был добит Льюисом. Теперь оспаривать титул Кормье будет не Волков, а именно Деррик. Что касается россиянина, то он теперь на пятом месте в рейтинге тяжеловесов. С кем состоится его следующий поединок — неизвестно.

Но здесь нужно понимать, что Волков был главной надеждой России в тяжелом дивизионе UFC, а после такого унизительного поражения его борьба за чемпионский пояс стоит под большим вопросом.

Приглашение Павловича – правильный шаг и для UFC, и для самого Сергея. И связано это может быть непосредственно с поражением Волкова. Хотя понятно, что после нокаута от Льюиса Александра никто не собирается списывать, но его рейтинг и перспективы сильно пострадали.

Еще один российский представитель в тяжелом дивизионе — Алексей Олейник. На первом турнире UFC на территории России он запомнился мощным апсетом в бою с Марком Хантом, после чего поднялся на восьмую строчку рейтинга. Алексей в свой 41 год уже вряд ли может претендовать на титул, но провести еще несколько боев, включая топ-5, ему вполне по силам.

В ту же степь, где находится Олейник, можно поставить и Шамиля Абдурахимова. 37-летний уроженец Махачкалы провел всего 23 поединка в MMA, в которых одержал 19 побед и четыре раза терпел поражение. На том же турнире, где Олейник нокаутировал Ханта, Шамиль решением судей забрал победу у скандального белоруса Андрея Орловского. Сейчас Абдурахимов разместился на 12-й строчке дивизиона и претендовать на титул пока определенно не может.

На московском турнире UFC вернулся в промоушен этнический русский с украинским гражданством Никита Крылов.

Полутяжеловес проживает и тренируется в Москве. Он признался, что уже давно работает над получением российского гражданства. На Fight Night Moscow он встретился с четвертым номером рейтинга полутяжеловесом Яном Блаховичем, уступив поляку сдачей во втором раунде. 26-летний Крылов занимает 14-е место рейтинга.

В полулегком весе UFC от России выступает Забит Магомедшарипов, бывший чемпион ACB. В обновленном рейтинге Ниндзя, как его прозвали в США за его яркий стиль борьбы (ушу-саньда — спортивная версия кунг-фу, редкая база для бойцов MMA), расположился на 15 строчке полулегковесов. В промоушене Забит выступает чуть более года. За это время он одержал четыре победы из четырех.

Но важно, что серьезных соперников Магомедшарипову пока не давали.

На UFC 228 в Далласе Забит должен был сразиться с Яиром Родригесом — своим первым большим оппонентом в UFC, но мексиканец в очередной раз отказался от крупного поединка. В итоге Забит болевым приемом во втором раунде победил Брэндона Дэвиса. Теперь остается только ждать, что руководство UFC все же найдет достойного соперника для Забита. Чемпионом в полулегком весе, напомним, является Макс Холлоуэй.

Хозяином легкого дивизиона UFC по-прежнему является самый популярный российский боец с идеальным рекордом 27-0 — Хабиб Нурмагомедов.

На прошедшем 6 октября турнире в Лас-Вегасе Дагестанский Орел защищал титул в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Большую часть встречи Конор провел на настиле, а в четвертом раунде и вовсе сдался после удушающего приема сзади. По окончании поединка Нурмагомедов не только сохранил статус чемпиона, но и устроил грандиозную потасовку, по итогам которой Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) открыла в отношении дагестанца дело.

Благодаря победе над Макгрегором Орел поднялся на вторую строчку рейтинга паунд-фо-паунд, уступая только чемпиону двух дивизионов Кормье.

У Хабиба масса вариантов для продолжения карьеры — он точно останется в UFC, где, вероятнее всего, будет проводить очередную защиту против Тони Фергюсона. Более того, Нурмагомедов рассматривает возможность боя против непобежденного боксера Флойда Мейвезера, который наверняка принесет ему такой гонорар, какой в UFC и не снился.

Но как минимум шесть месяцев Хабибу предстоит восстанавливаться.

Член команды Хабиба и большой друг Орла Ислам Махачев выступает в легком весе UFC с 2015 года. Серьезных успехов 26-летний дагестанец в промоушене добиться пока не смог. В шести поединках под эгидой UFC он одержал пять побед и один раз уступил. В последний раз выходил в клетку в июле 2018 года, забрав победу у Кайана Джонсона приемом. С серьезными оппонентами Исламу пока не доводилось встречаться. Но в той драке на UFC 229, по итогам который был дисквалифицирован Зубайра Тухугов, Махачев участия не принимал и сохранил свой контракт.

С Тухуговым получилось не менее обидно, чем с Волковым. У 27-летнего Зубайры выдающиеся качества как в ударной технике, так и в бойцовской. В феврале 2018 года боец был признан в употреблении допинга и лишен боев. Вернуться Тухугов должен был поединком с другом Макгрегора Артемом Лобовым. Но из-за отстранения в результате драки его заменил Майкл Джонсон. С перспективами у Тухугова в UFC после этой потасовки все совсем печально.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал, что если Зубайра пожелает, то ему организуют поединки на самом высоком уровне в клубе «Ахмат».

Самый привлекательный российский боец UFC — безусловно, Яна Куницкая по прозвищу Лисичка. Дебютировала в организации 4 марта 2018 года, сразу получив титульный бой в полулегком весе против чемпионки дивизиона Кристиан Сантос. В первом раунде россиянка отправился в тяжелой нокаут. После боя с Сантос приняла решение перейти в легчайшем вес, где дебютировала на турнире UFC 229 против Лины Ленсберг. Бой завершился победой Куницкой единогласным решением судей. В топ-15 рейтинга Яна пока не забралась.

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