Овечкин утонул в нефти, Малкин потушил огонь

«Калгари Флэймз» – «Питтсбург Пингвинз» – 1:9

Абсолютным кошмаром обернулась для «Калгари» домашняя встреча с «Питтсбургом» Евгения Малкина и Сидни Кросби. «Флэймс» не уступали с разницей в восемь шайб и более с 2012 года, а на своем льду последняя такая встреча для них случилась и вовсе в декабре 2000!

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В то же время «Пингвинз» в предыдущий раз забрасывали девять шайб в одном матче, когда в декабре 2008 года разнесли на своем льду «Нью-Йорк Айлендерс». В той встрече тремя голевыми передачами отметился Кросби.

Столь же результативно капитан сыграл и в поединке с канадскими «огоньками», только на этот раз он не обошелся без заброшенной шайбы. Именно Кросби открыл счет в матче уже на 5-й минуте, нанеся неожиданный и очень точный бросок с неудобной руки с острейшего угла.

Еще до первого перерыва разрыв успел вырасти до крупного, когда Патрик Хорнквист подправил в ворота хозяев бросок Евгения Малкина в большинстве, а Брайан Раст удачно сыграл на подборе на чужом пятаке.

Окончательно все стало ясно в самом начале второй трети встречи. Фил Кессел отбыл полученное еще в конце первого периода двухминутное удаление и выскочил на лед, а маэстро Малкин заметил партнера и своевременной передачей отправил того на рандеву с Майком Смитом.

Дальше Хорнквист и Кессел забросили еще по шайбе, и игра для голкипера, отразившего только 15 из 21-го броска в створ своих ворот закончилась.

Но не закончилось избиение хозяев «Питтсбургом». Джек Джонсон реализовал на последней минуте второго игрового отрезка большинство, пробив Дэвида Риттича, а в третьем периоде голами отметились Джейк Гюнцель и суперветеран Мэтт Каллен.

Между этими событиями гол престижа в ворота отразившего 38 бросков в игре Мэтта Мюррей провел бывший «пингвин» Джеймс Нил, после матча заявивший, что каждый игрок «Калгари» понимает, что должен прибавить».

«Флэймз», начавшие сезон с четырех побед в стартовых пяти встречах, следующие пять поединков отыграли с зеркальной статистикой, а с таким ходом ни о каком выходе в плей-офф можно даже не мечтать.

Главными лидерами «Пенс» сейчас являются Кессел и Малкин, имеющие впечатляющие результативные серии. На счету американского нападающего 10 (6+4) очков в последних шести играх.

Российский центрфорвард имеет шестиматчевую результативную серию, вместившую в себя 12 (2+10) баллов, а вообще он набирал очки в семи из восьми игр сезона.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 4:1

Вроде бы набравший мощный ход «Вашингтон» был остановлен в «Эдмонтоне». Матч с «Ойлерз» крайне неудачно сложился для российского легиона действующих обладателей Кубка Стэнли. Трое наших хоккеистов набрали в сумме показатель полезности -7, причем Александр Овечкин и Евгений Кузнецов получили по -3.

Начало разгрому положил 19-летний новичок сильнейшей лиги мира, десятый номер драфта-2018 защитник Эван Бушар. Реализовав большинство, он стал третьим тинейджером после Миро Хейсканена из «Далласа» и Расмуса Далина из «Баффало», не достигшим двадцати лет и отличившимся в текущем сезоне.

Во втором периоде «Кэпиталз» потеряли бдительность, играя в большинстве, и Райан Нюджент-Хопкинс убежал к их воротам и вновь пробил Брэйдена Холтби.

Андре Бураковски своим первым голом в сезоне вскоре вернул матчу интригу, но в заключительном игровом отрезке Алекс Чейссон и набиравший очки в семи из восьми матчей этого сезона Конор Макдэвид, отправивший диск в уже пустой створ, подписали приговор команде Тодда Рирдена.

«Сент-Луис Блюз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 4:7

«Мы переживаем не лучшие времена как команда, и лично у меня тоже сейчас не лучшее время. Знаю недостаточно английских слов, чтобы описать свои ощущения, но мы не должны играть так перед своими фанатами», — сказал после матча с «Коламбусом» российский лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Он открыл счет в матче в большинстве уже на пятой минуте встречи, оформив свой третий гол в сезоне, а затем «Блюз» забросили еще одну шайбу, прежде чем «Блю Джекетс» ответили четырьмя взятиями ворот подряд, приведшими к замене Джейка Аллена на Чеда Джонсона.

Александр Стеен смог сократить отставание до минимума, но в третьем периоде, прежде чем Зак Сэнфорд провел четвертую шайбу «музыкантов», гости выдали серию из трех голов подряд.

Третьей звездой встречи был признан российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, трижды ассистировавший своим партнерам, а вот Сергей Бобровский вновь остался в запасе в пользу прекрасно начавшего сезон финского вратаря Йонаса Корписало.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» – «Филадельфия Флайерз» 3:0

«Баффало Сэйбрз» – «Монреаль Канадиенз» – 4:3

«Нью-Джерси Девилз» – «Нэшвилл Предаторз» – 3:4 ОТ

«Миннесота Уайлд» – «Лос-Анджелес Кингз» – 4:1

«Чикаго Блэкхоукс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:1

«Даллас Старз» – «Анахайм Дакс» – 5:2

«Аризона Койотс» – «Ванкувер Кэнакс» – 4:1

Два броска, один силовой прием, два блок-шота и один перехват записал за 25 с лишним минут на свой счет российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, однако все это не помогло его команде, получившей три безответные шайбы от «Бостона». Российский нападающий «Флайерз» Михаил Воробьев вновь остался в запасе.

Неудачно для Ильи Ковальчука и его провалившего старт сезона «Лос-Анджелеса» сложился матч против «Миннесоты». «Кингз» потерпели поражение со счетом 1:4, а экс-форвард СКА за 18 минут не смог ни бросить по чужим воротам, ни провести силовых приемов, зато получил -2 в статистику полезности.

Третья шайба в сезоне Павла Бучневича стала, по сути, голом престижа для его «Рейнджерс» в выездном противстоянии с «Чикаго», в составе которого ассистом отметился Артем Анисимов.

Бучневич при этом заработал показатель +1, а вот его одноклубник Владислав Наместников вновь провалился, завершив встречу с -3.

«Даллас» в отстутствие Александра Радулова все равно одержал уверенную победу над «Анахаймом», а Валерий Ничушкин, хоть и не набрал очков и нанес всего один бросок в створ, провел хорошую встречу, отметившись показателем полезности +2.

«Ванкувер» в отстутствие сразу пятерых травмированных лидеров – Элиаса Петтерсона, Брока Босера, Свена Берчи, Алекса Эдлера и Криса Танева – не сумел в третьем периоде справиться с натиском «Аризоны». После двух игровых отрезков на табло горел счет 1:1, но в заключительной трети «Койотс» трижды поразили чужие ворота, не получив ответа.

В итоге российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин завершил поединок с двумя бросками в створ и показателем полезности -2.

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