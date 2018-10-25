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«Думали, что нас забудут»: зачем Кокорин сказал про Керчь

Кокорин: думали, что после Керчи о нас забудут

Александр Кокорин РИА Новости
Александр Кокорин
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают пребывать в СИЗО «Бутырка» после избиения двух чиновников и водителя ведущей Первого канала. Спортсмены надеются на скорейший выход на свободу и, по их словам, соглашаются на сотрудничество со следствием. При этом футболисты удивлены, что к ним до сих пор приковано повышенное внимание.

Прошло уже чуть более двух недель с того момента, как нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были отправлены под стражу в Бутырском следственном изоляторе, более известным как «Бутырка». Обвиняемые в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, в очередной раз выразили надежду на досрочный выход на свободу.

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Так, например, Александр Кокорин подчеркнул, что намерен в декабре вернуться в расположение основного состава «Зенита». Об этом он написал в ответ на письмо журналиста «Спорт-Экспресс», спросил, поможет ли форвард сине-бело-голубым побороться за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, помогу! Все будет хорошо. «Зенит» — чемпион!» — написал Кокорин.

27-летний нападающий также немного рассказал о том, как проходила его очная ставка с Денисом Паком, которого он ударил в одном из московских кафе. По словам Кокорина, сам пострадавший был готов принять его извинения, однако адвокат чиновника Наталья Шатихина выступила против. Кроме того, футболист выразил удивление в связи с тем, что общественность и СМИ до сих пор проявляет к нему и Мамаеву повышенное внимание.

«Мы же раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь... Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают», — цитирует Кокорина «Московский комсомолец».

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла трагедия: один из студентов Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и преподавателей, в ходе которого погибли 20 человек.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что следствие будет настаивать на том, чтобы предъявить Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу обвинения в экстремизме. Сообщается, что братья Кокорины позволили себе произнести несколько оскорблений по национальному признаку в адрес Пака.

В частности, его якобы обозвали и потребовали от него «валить в Китай». При этом адвокат Пака данную информацию не опровергла и не подтвердила.

Что касается Мамаева, то он и вовсе подчеркнул свое недовольство фактом его ареста. Сам спортсмен свою вину признал, однако считает, что ни он, ни другие фигуранты дела об избиении чиновников и водителя не заслуживают серьезного наказания.

«Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.

Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки.

Но вся эта история — разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?» — приводит слова Мамаева «МК».

Братья Кокорины, Павел Мамаев, а также четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий арестованы Тверским судом Москвы на два месяца — до 8 декабря. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также им предъявлено обвинение по статье «Побои».

Также стоит отметить, что Кокорину и Мамаеву поступают многочисленные письма с поддержкой от болельщиков разных клубов.

Примечательно, что среди поддержавших задержанных футболистов оказался и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Со словами благодарности в адрес политика уже выступил форвард «Зенита».

«Хочу попросить журналистов передать Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился», — сказал Кокорин.

Кроме того, в ЛДПР предложили футболистам сыграть за сборную команды партии после того, как они выйдут на свободу. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции ЛДПР Иван Сухарев, который лично навестил Кокорина и Мамаева.

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