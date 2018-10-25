«Сносит мне голову»: кого Медведева вдохновляет в Канаде

Курсы валют$ 65.70 (+0.085) 74.65 (+0.116)
Пенсионный советник
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
19:00
РубинДинамо
1:0
закончен
Лига Европы
19:55
Цюрих Байер
3:2
закончен
19:55
АЕК Ларнака Лудогорец
1:1
закончен
19:55
Ред Булл Зальцбург Русенборг
3:0
закончен
19:55
РБ Лейпциг Селтик
2:0
закончен
19:55
Зенит Бордо
2:1
закончен
19:55
Копенгаген Славия П
0:1
закончен
19:55
Андерлехт Фенербахче
2:2
закончен
19:55
Спартак Тр Динамо З
1:2
закончен
19:55
Карабах Ворскла
0:1
закончен
19:55
Спортинг Арсенал
0:1
закончен
19:55
Милан Бетис
1:2
закончен
19:55
Дюделанж Олимпиакос
0:2
закончен
22:00
Рейнджерс Спартак М
0:0
закончен
22:00
Вильярреал Рапид В
5:0
закончен
22:00
Стандард Краснодар
2:1
закончен
22:00
Севилья Акхисар Беледиеспор
6:0
закончен
22:00
Айнтрахт Ф Аполлон Л
2:0
закончен
22:00
Марсель Лацио
1:3
закончен
22:00
Яблонец Астана
1:1
закончен
22:00
Ренн Динамо К
1:2
закончен
22:00
Сарпсборг 08 Мальмё
1:1
закончен
22:00
Бешикташ Генк
2:4
закончен
22:00
Челси БАТЭ
3:1
закончен
22:00
ПАОК Види
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
5:3
закончен
19:30
ЛокомотивТрактор
1:0 (ОТ)
закончен
19:30
ХК СочиДинамо М
1:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНэшвилл Предаторз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
4:3
закончен
02:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
3:0
закончен
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
4:1
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКоламбус Блю Джекетс
4:7
закончен
03:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
5:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Рейнджерс
4:1
закончен
04:00
Эдмонтон ОйлерзВашингтон Кэпиталз
4:1
закончен
04:00
Калгари ФлэймзПиттсбург Пингвинз
1:9
закончен
05:00
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Фенербахче
89:83
закончен
21:00
Бавария Баскония
77:71
закончен
21:45
Олимпия Милан Химки
81:80
закончен
22:00
Олимпиакос Маккаби Т-А
88:80
закончен
22:00
Реал Мадрид Будучность
89:55
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикПортленд Трэйл Блэйзерс
114:128
закончен
02:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
110:103
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерБостон Селтикс
95:101
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
121:114
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
ФрайбургБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
21:45
НимСент-Этьен
не начался
Испания / Примера
22:00
ВальядолидЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАк Барс
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарТорпедо
не начался
16:30
БарысВитязь
не начался
18:30
ЙокеритСпартак
не начался
19:30
Динамо РСКА
не начался
19:30
СлованЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
01:00
Вегас Голден НайтсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Каролина ХаррикейнзСан-Хосе Шаркс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВиннипег Джетс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшОттава Сенаторз
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Барселона
не начался
21:00
Панатинаикос Жальгирис
не начался
22:30
Гран Канария ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралУфа
не начался
16:30
АрсеналОренбург
не начался
19:00
РостовАнжи
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаМариуполь
не начался
17:00
ЗаряАлександрия
не начался
17:00
Арсенал КШахтёр Д
не начался
Испания / Примера
14:00
ЖиронаРайо Вальекано
не начался
17:15
Атлетик БВаленсия
не начался
19:30
СельтаЭйбар
не начался
19:30
ЛевантеЛеганес
не начался
21:45
Атлетико МРеал Сосьедад
не начался
Италия / Серия А
16:00
АталантаПарма
не начался
19:00
ЭмполиЮвентус
не начался
21:30
ТориноФиорентина
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДГерта
не начался
16:30
ФортунаВольфсбург
не начался
16:30
МайнцБавария
не начался
16:30
Ганновер-96Аугсбург
не начался
19:30
ХоффенхаймШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионВулверхэмптон
не начался
17:00
ФулхэмБорнмут
не начался
17:00
ЛиверпульКардифф Сити
не начался
17:00
СаутгемптонНьюкасл Юнайтед
не начался
17:00
УотфордХаддерсфилд Таун
не начался
19:30
Лестер СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
18:00
АнжеЛион
не начался
21:00
АмьенНант
не начался
21:00
ГенгамСтрасбург
не начался
21:00
ЛилльКан
не начался
21:00
МонакоДижон
не начался
21:00
ТулузаМонпелье
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгДинамо М
не начался
17:30
НефтехимикТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
20:00
Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
не начался
22:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Калев Автодор
не начался
17:00
ВЭФ Зенит
не начался
17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
не начался
17:30
Цмоки-Минск Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
не начался
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
не начался
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
«Сносит мне голову»: кого Медведева вдохновляет в Канаде

Партнер Медведевой: она сносит мне голову

Евгения Медведева и Джейсон Браун https://twitter.com/jasonbskates
Евгения Медведева и Джейсон Браун
Видео по теме
Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает обживаться в Канаде. Спортсменка обзавелась теплыми отношениями со своим американским коллегой – Джейсоном Брауном, который также занимается в группе Брайана Орсера. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о лучшем друге Медведевой в Канаде.

Американский фигурист Джейсон Браун, занимающийся в группе канадского тренера Брайана Орсера, рассказал о взаимоотношениях с россиянкой Евгенией Медведевой. Браун был первым, кто помог одной из главных звезд женского одиночного катания обстроиться в Канаде. С тех пор россиянка всячески содействовала ему.

Реклама

У Медведевой и Брауна схожая судьба – Олимпиада 2018 года в Пхенчхане для каждого из них обернулась своей маленькой трагедией. Россиянка не смогла завоевать золотую медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой, после чего последовал болезненный уход от тренера Этери Тутберидзе. Что касается Брауна, то американец приостановил карьеру после того, как не смог отобраться на Олимпиаду.

После этого, по словам Джейсона, он был раздавлен психологически, что сблизило его с Медведевой.

«Когда ты знаешь, через что тебе пришлось пройти, а также знаешь, что кто-то рядом с тобой прошел через еще более серьезные испытания... Когда у меня были трудные времена, Медведева вдохновляла меня в этом смысле», — начал Браун.

«У нее столько решимости и твердости характера, сколько я не видел ни в одном партнере по тренировкам. Это просто сносит мне голову», – сказал американец для NBC.

На протяжении четырех лет Браун грезил попаданием в олимпийскую сборную США. А когда этого не произошло, он понял, что путь к результату лежит через большее, чем сделал он. Это, по словам Джейсона, стало его «личным монстром».

После непопадания в сборную США 23-летний Браун принял решение уйти от своего тренера Кори Адэ и перейти к работе с Орсером. Это стало еще одной точкой соприкосновения с судьбой Медведевой.

Напомним, что россиянка в мае 2018 года разорвала трудовые отношения со своим многолетним наставником Этери Тутберидзе. Общественность восприняла уход Медведевой болезненно: сразу посыпались версии о некой зависти Евгении по отношении к Загитовой, обличение невысказанных друг другу обид. Дошло до того, что поклонницы в порыве бурных обсуждений отношений фигуристок обвинили Медведеву в том, что она перестала писать на русском языке. Наконец, Загитова, Медведева и Тутберидзе смогли встретиться на контрольных прокатах национальной команды в Москве, но заслуженный тренер России просто ушла с выступления Евгении.

Оказавшись в новой стране, Медведевой была необходима поддержка, которую оказал ей именно Браун.

«Джейсон – это первый человек, которого я увидела в Канаде. Он встречал нас в аэропорту, а потом знакомил с местной инфраструктурой. В первый выходной повез показывать центр Торонто! Это очень позитивный и трудолюбивый человек. Я рада, что он здесь и что мы стали больше общаться», — сказала тогда Евгения.

Очевидно, что в судьбах Медведевой и Брауна много общего. Поэтому их тесные отношения совершенно не удивляют.

Подписчики россиянки допустили, что их любимицу и американца может связывать нечто большее, чем просто дружба.

В комментариях под совместными фотографиями Евгении и Джейсона поклонники предполагают, что фигуристы встречаются. Однако сами спортсмены предпочитают сторониться этой темы и не отвечают на провокационные вопросы.

Дружба с Брауном, о котором Евгения отзывается очень тепло, не мешает ей общаться и с другими фигуристами в Канаде. По ее словам, она не испытывает проблем с коммуникацией в новой стране.

«В Канаде я дружу со многими ребятами. Так получилось, что мы давно общаемся, и в связи с переездом я не потеряла, а только приобрела больше общения и новых друзей.

Разумеется, я каждый день на связи с родными и друзьями из Москвы. По сути, ничего в нашем общении особо и не изменилось, так как у нас всегда был дефицит времени, из-за чего мы общались по телефону. Абсолютно так же, как и сейчас», — приводит слова россиянки ТАСС.

В июле в СМИ активно обсуждалась информация о возможных романтических отношениях Медведевой с 23-летним японским фигуристом Юдзуру Ханю.

Однако двукратный олимпийский чемпион был шокирован этими слухами и поспешили опровергнуть догадки прессы и фанатов.

В ближайшее время Медведева и Джейсон Браун вместе выступят на этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 26 по 28 октября. А позже им предстоит полететь на соревнования во Францию (турнир состоится 23-25 ноября).

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».