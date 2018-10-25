«Сносит мне голову»: кого Медведева вдохновляет в Канаде

Американский фигурист Джейсон Браун, занимающийся в группе канадского тренера Брайана Орсера, рассказал о взаимоотношениях с россиянкой Евгенией Медведевой. Браун был первым, кто помог одной из главных звезд женского одиночного катания обстроиться в Канаде. С тех пор россиянка всячески содействовала ему.

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У Медведевой и Брауна схожая судьба – Олимпиада 2018 года в Пхенчхане для каждого из них обернулась своей маленькой трагедией. Россиянка не смогла завоевать золотую медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой, после чего последовал болезненный уход от тренера Этери Тутберидзе. Что касается Брауна, то американец приостановил карьеру после того, как не смог отобраться на Олимпиаду.

После этого, по словам Джейсона, он был раздавлен психологически, что сблизило его с Медведевой.

«Когда ты знаешь, через что тебе пришлось пройти, а также знаешь, что кто-то рядом с тобой прошел через еще более серьезные испытания... Когда у меня были трудные времена, Медведева вдохновляла меня в этом смысле», — начал Браун.

«У нее столько решимости и твердости характера, сколько я не видел ни в одном партнере по тренировкам. Это просто сносит мне голову», – сказал американец для NBC.

На протяжении четырех лет Браун грезил попаданием в олимпийскую сборную США. А когда этого не произошло, он понял, что путь к результату лежит через большее, чем сделал он. Это, по словам Джейсона, стало его «личным монстром».

После непопадания в сборную США 23-летний Браун принял решение уйти от своего тренера Кори Адэ и перейти к работе с Орсером. Это стало еще одной точкой соприкосновения с судьбой Медведевой.

Напомним, что россиянка в мае 2018 года разорвала трудовые отношения со своим многолетним наставником Этери Тутберидзе. Общественность восприняла уход Медведевой болезненно: сразу посыпались версии о некой зависти Евгении по отношении к Загитовой, обличение невысказанных друг другу обид. Дошло до того, что поклонницы в порыве бурных обсуждений отношений фигуристок обвинили Медведеву в том, что она перестала писать на русском языке. Наконец, Загитова, Медведева и Тутберидзе смогли встретиться на контрольных прокатах национальной команды в Москве, но заслуженный тренер России просто ушла с выступления Евгении.

Оказавшись в новой стране, Медведевой была необходима поддержка, которую оказал ей именно Браун.

«Джейсон – это первый человек, которого я увидела в Канаде. Он встречал нас в аэропорту, а потом знакомил с местной инфраструктурой. В первый выходной повез показывать центр Торонто! Это очень позитивный и трудолюбивый человек. Я рада, что он здесь и что мы стали больше общаться», — сказала тогда Евгения.

Очевидно, что в судьбах Медведевой и Брауна много общего. Поэтому их тесные отношения совершенно не удивляют.

Подписчики россиянки допустили, что их любимицу и американца может связывать нечто большее, чем просто дружба.

В комментариях под совместными фотографиями Евгении и Джейсона поклонники предполагают, что фигуристы встречаются. Однако сами спортсмены предпочитают сторониться этой темы и не отвечают на провокационные вопросы.

Дружба с Брауном, о котором Евгения отзывается очень тепло, не мешает ей общаться и с другими фигуристами в Канаде. По ее словам, она не испытывает проблем с коммуникацией в новой стране.

«В Канаде я дружу со многими ребятами. Так получилось, что мы давно общаемся, и в связи с переездом я не потеряла, а только приобрела больше общения и новых друзей.

Разумеется, я каждый день на связи с родными и друзьями из Москвы. По сути, ничего в нашем общении особо и не изменилось, так как у нас всегда был дефицит времени, из-за чего мы общались по телефону. Абсолютно так же, как и сейчас», — приводит слова россиянки ТАСС.

В июле в СМИ активно обсуждалась информация о возможных романтических отношениях Медведевой с 23-летним японским фигуристом Юдзуру Ханю.

Однако двукратный олимпийский чемпион был шокирован этими слухами и поспешили опровергнуть догадки прессы и фанатов.

В ближайшее время Медведева и Джейсон Браун вместе выступят на этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 26 по 28 октября. А позже им предстоит полететь на соревнования во Францию (турнир состоится 23-25 ноября).

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