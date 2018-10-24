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Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии

ЦСКА сделал официальное заявление по поводу инцидента в римском метро‍

Последствия обрушения эскалатора в Риме, при котором пострадали российские болельщики, 23 октября... ilsole24ore.com
Последствия обрушения эскалатора в Риме, при котором пострадали российские болельщики, 23 октября 2018 года
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Полиция Рима ведет расследование по делу о происшествии в метро, где в результате аварии эскалатора пострадали болельщики ЦСКА. Глава МИД Италии Маттео Сальвини уже выразил мнение, что вина за произошедшее лежит на фанатах московского клуба, которые, по его словам, были пьяны. Сообщество болельщиков красно-синих объявило о намерении обжаловать в суде данные обвинения.

Продолжается расследование дела о страшном происшествии в римском метрополитене, которое произошло 23 октября перед матчем Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, когда в результате обрушения эскалатора пострадали десятки людей, в том числе и российские болельщики. С заявлением по данному инциденту уже выступил министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. По его мнению, виновными в аварии являются фанаты московского клуба, которые якобы находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Были десятки пьяниц, которые устроили беспорядок. Это были «псевдотиффози» российской команды. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы люди на них прыгали»,

— сказал Сальвини в интервью радиостанции RTL.

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Однако из видеозаписей, распространенных в Сети, не видно, чтобы кто-то из людей прыгал на эскалаторе. С официальным заявлением об инциденте уже выступила и пресс-служба ЦСКА, которая потребовала не делать преждевременных выводов и попросила дождаться результатов расследования.

«Вчера перед матчем с «Ромой» на одной из станций римского метро произошел несчастный случай из-за поломки эскалатора. Пострадали люди, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Наша основная задача сейчас — оказать любую возможную помощь пострадавшим, чем клуб в данный момент занимается. Это касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее. Наши сотрудники находятся на постоянной связи со всеми, кто пострадал в этом инциденте», — говорится в заявлении, где также прикреплены номера и адрес электронной почты, по которой пострадавшие могут обратиться к клубу.

При этом в ЦСКА отметили действия медиков, которые оказали помощь пострадавшим.

«Что касается различных официальных комментариев о причинах произошедшего (в том числе слов о псевдоболельщиках, которые прыгали на эскалаторе), то мы считаем, что сейчас не место и не время для преждевременных выводов. В римском метро были наши преданные болельщики и соотечественники, и главное сейчас — их здоровье и возвращение на родину.

А почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, — должны выяснить правоохранительные органы Рима»,

— заявили в армейском клубе.

Отреагировали на обвинения и сами фанаты красно-синих. Так, официальный клуб болельщиков ЦСКА Red-Blue World выразил намерение подать жалобу в суд на слова главы МИД Италии.

«Для подачи иска просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или еще получите во время лечения; все документы, в которых указано и описано, какие травмы получены и что сделано со стороны медицинских учреждений»,

— сообщили в RBWorld.

При этом мэр Рима Вирджиния Раджи не стала форсировать события и объявила о проведении четкого расследования для выявления причин происшествия.

«По факту происшествия будет проведено расследование, которое восстановит хронологию событий. Сейчас Рим — вместе с пострадавшими и их семьями», — приводит слова Раджи ANSA.

После данного заявления со словами благодарности выступил президент России Владимир Путин, который также оценил работу медицинских служб Рима.

«Хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывал помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро. Спасибо большое», — сказал Путин в ходе встречи с председателем совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.

По последним данным, в госпиталях столицы Италии остаются шесть российских болельщиков. Как сообщает ТАСС, состояние одного из них оценивается как среднее, но стабильное. На данный момент он находится в реанимации, и за ним внимательно следят врачи. Также в посольстве России в Италии сообщили, что десять человек были выписаны из больниц Рима.

«На открытую посольством горячую линию позвонил один россиянин и пожаловался на плохое самочувствие. К нему выехал дипломат и отвез его в больницу. Сейчас его осматривают врачи», — сказали в посольстве.

Всего в результате происшествия, согласно официальным данным, были госпитализированы 19 человек, 16 из которых оказались гражданами России. Авария случилась после того, как эскалатор на спуске неожиданно ускорил ход, после чего десятки людей начали падать друг на друга, а также не бетонный пол.

Пострадавшие получили серьезные травмы, в том числе порезы и переломы. Также сообщалось, что одному из них могут ампутировать ногу, однако в врачи исключили необходимость в этом.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА завершился разгромным поражением красно-синих со счетом 0:3. Дубль в составе победителей оформил Эдин Джеко, еще один мяч забил Дженгиз Унде

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